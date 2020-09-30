ЦИК попросил главу избиркома Петербурга «честно и ответственно» уволиться

Элла Памфилова напомнила, что результаты работы комиссии признаются неудовлетворительными в третий раз

Виктор Миненко (Фото: Управление по СМИ СПбИК)

Центральная избирательная комиссия признала неудовлетворительной работу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга. Трансляция заседания проходила на сайте ЦИК.

Глава комиссии Элла Памфилова заявила, что комиссия не делала никаких выводов из прошлых замечаний.

«Мы неоднократно высказывали претензии разного рода, принуждали исправляться, негативно оценивали деятельность комиссии. В ответ получали формальные отписки, местная система продолжала дискредитировать себя, принципы формирования избиркомов продолжали нарушаться. Апофеозом стала ситуация с дополнительными выборами депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которые так и не состоялись по вине избиркома. Шесть кандидатов и более 70 000 избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права. Комиссия не делает никаких выводов. В этой ситуации мы не можем бездействовать», — сказала Памфилова.

«В связи с уклонением от возобновления действий по проведению дополнительных выборов депутатов заксобрания признать работу городской комиссии неудовлетворительной. Выразить недоверие главе комиссии Виктору Александровичу Миненко», — зачитала текст постановления Памфилова.

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