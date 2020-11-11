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Красноярцы пройдут очищение метаном
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Красноярцы пройдут очищение метаном
Газета № 089 (3256) (1111) Бизнес,
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Красноярцы пройдут очищение метаном

Главный санитарный врач России предложила бороться с заболеваниями органов дыхания газификацией
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила газифицировать жилой сектор и объекты малого предпринимательства Красноярска. Это должно снизить уровень загрязнения воздуха в городе и заболеваний у его жителей
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова предложила разработать схему газификации жилого сектора Красноярска, население которого подвержено воздействию химических соединений в воздухе. Об этом она написала председателю комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову. Письмо Поповой от 27 октября опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий». Его подлинность РБК подтвердил источник в крупной компании, работающей в Красноярском крае. РБК направил запросы в пресс-службу Роспотребнадзора и Кутепову.

По данным министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края, сейчас отсутствует газоснабжение центральных и южных районов региона, включая Красноярск, пояснили РБК в правительстве края. Природный газ и попутный газ, добываемые на территории края, обеспечивают только Норильский промышленный район и собственные нужды Ванкорского месторождения «Роснефти».

Обсуждение темы газификации Красноярского края запланировано на одном из ближайших заседаний Совета Федерации в рамках рассмотрения вопроса газификации субъектов России, отметили в региональном правительстве.

Почему Роспотребнадзор выступил за газификацию Красноярска

  • По мнению главы Роспотребнадзора, максимальный вклад в загрязнение Красноярска вносят частный жилой сектор и объекты малого предпринимательства, которые используют уголь в качестве топлива, а также компания UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской.
  • За 2015–2019 годы Роспотребнадзор зафиксировал у жителей Красноярского края рост новых случаев заболевания органов дыхания в среднем на 1,5% в год и злокачественных новообразований на 2,9% в год, обусловленный «воздействием факторов окружающей среды», говорится в письме Поповой.
  • Самые высокие показатели, по ее данным, наблюдаются в промышленных территориях — в Ачинске, Красноярске (в обоих городах есть комбинаты у UC Rusal), Канске, Лесосибирске, Минусинске, Назарово и Норильске.
  • Красноярск и Норильск входят в число 12 наиболее загрязненных городов, в которых, согласно нацпроекту «Экология», необходимо снизить совокупный объема выбросов на 22% в 2019–2024 годах. На эти цели за шесть лет планируется потратить около 500 млрд руб., более 300 млрд руб. из которых — из внебюджетных источников.

«Учитывая изложенное, с целью улучшения состояния атмосферного воздуха на территории Красноярска представляется целесообразным разработка схемы централизованной газификации Красноярска в отношении частного жилого сектора и объектов малого предпринимательства с децентрализованной системой теплоснабжения, использующих в настоящее время твердое топливо», — заключает Попова.

Во сколько обойдется газификация

Вопрос о необходимости газификации Красноярска недавно поднимала и сама UC Rusal. В мае гендиректор компании Евгений Никитин предложил за счет «Газпрома» газифицировать промышленные центры Сибири, в первую очередь Красноярск, Братск и Иркутск, и перевести местные ТЭЦ с угля на газ. Это позволит выполнить задачи по сокращению выбросов в атмосферу в рамках федерального проекта «Чистый воздух», говорилось в его письме от 30 апреля на имя вице-премьера Виктории Абрамченко. В начале апреля Александр Новак, который на тот момент занимал пост министра энергетики, оценивал газификацию Красноярского края в 125 млрд руб.

Бизнес
UС Rusal предложила улучшить чистоту воздуха в Сибири за счет «Газпрома» Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

После этого вице-премьер поручила профильным ведомствам (Минэнерго, Минприроды, Минпромторгу и Росприроднадзору) представить предложения по решению проблем загрязнения атмосферного воздуха объектами тепловой и электроэнергии в городах Красноярского края.

Сейчас ведется работа по актуализации генеральной схемы газоснабжения и газификации региона совместно с «Газпромом», Минэнерго и другими заинтересованными сторонами, уточнили в пресс-службе правительства Красноярского края. В соответствии со схемой рассматривается подключение к единой системе газоснабжения со строительством магистрального газопровода «Проскоково (Кемеровская область) — Красноярск» протяженностью 570 км и его возможным продлением до газопровода в Китай «Сила Сибири», добавил представитель правительства.

В пресс-службе Минэнерго подтвердили, что рассматриваются различные способы газификации регионов Сибирского федерального округа, в том числе Красноярского края. Представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Не совсем понятно, кто будет платить за перевод котлов Красноярска на газ, замечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Он напоминает, что 11 сентября «Газпром» решил снизить капитальные затраты на 2020 год на 16,5%, до 922,5 млрд руб., на фоне пандемии коронавируса.

Бизнес
Миллер сообщил о начале проектирования газопровода «Сила Сибири-2» Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Однако за неделю до этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания приступила к проектированию нового магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири-2», задача которого объединить газотранспортные системы востока и запада страны. По его словам, это создаст дополнительные условия для газификации регионов в Восточной Сибири.

По мнению Худалова, вместо газификации Красноярского края было бы проще разработать фильтры и установки захвата и захоронения выхлопных газов на трубах угольных котельных. В Красноярске на ТЭЦ сжигается около 8–9 млн т топлива в год. Соответственно, выделяется порядка 30 млн т углекислого газа в год, на захоронение этих выбросов потребуется около 75 млрд руб., подсчитал эксперт.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Газпром , газ , уголь , экология
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