«Ростех» попросил передать ему контроль за чистотой воздуха

Сейчас ответственность за создание и эксплуатацию системы возложена на Росприроднадзор, сообщало Минприроды в конце декабря прошлого года. Информацию для системы в рамках эксперимента в 12 промышленных городах помимо Росприроднадзора должны предоставлять Росгидромет, Роспотребнадзор, Росреестр, а также органы исполнительной власти регионов, ответственные за проведение эксперимента, отмечали в пресс-службе министерства.

Аргументируя целесообразность замены исполнителя по созданию системы, Чемезов пишет, что «Ростех» обладает «необходимыми компетенциями в области создания, внедрения и эксплуатации государственных информационных систем, обеспечения их информационной безопасности», а также «необходимым научно-производственным потенциалом» для разработки и производства аппаратно-программных комплексов мониторинга окружающей среды — не только воздуха, но и «воды и других сред». «Ряд подобных комплексов уже сегодня внедряется для реализации концепции безопасных городов», — отмечает он.

Представители Росприроднадзора и Минприроды от комментариев отказались.

Как «Ростех» сможет следить за воздухом

В ноябре 2019 года под руководством занимавшего тогда должность помощника президента, а теперь первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло совещание с участием «Ростеха» и Росприроднадзора, посвященное цифровизации проекта мониторинга качества воздуха. На нем «Ростех» заявил о своем желании участвовать в создании системы, следует из протокола совещания (копия есть у РБК). К началу декабря участники процесса должны были подготовить целевую архитектуру информационной системы наблюдения за качеством окружающей среды, календарный план работ по ее созданию, подходы к интеграции различных ведомственных систем, оценить необходимый объем финансирования и перечень решений правительства по ее созданию.

На совещании также обсудили, что первый модуль системы будет отслеживать качество воздуха, а в дальнейшем ее можно будет также распространить на мониторинг образования отходов в России и их передвижения к местам переработки. «Дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест» сейчас строит в Подмосковье и Казани пять мусоросжигательных заводов для получения электроэнергии за счет отходов.

Системы мониторинга можно использовать не только для воздуха, следует из письма Чемезова: «Результаты данного проекта в дальнейшем могут быть использованы для тиражирования на всей территории Российской Федерации, а также для создания полномасштабной системы мониторинга окружающей среды, включающей в себя мониторинг состояния и загрязнения воздуха, воды и почв».

У «Ростеха» есть опыт в создании цифровых систем экологического мониторинга. В октябре 2019 года была представлена система на основе искусственного интеллекта, разработанная концерном «Созвездие» (входит в структуру «Ростеха»), которая позволяет проводить мониторинг опасных природных явлений, коммунальных систем жизнеобеспечения и экологической обстановки. Измерительный комплекс с помощью датчиков и контроллера обеспечивает сбор данных по широкому спектру показателей: химический состав воздуха, радиационный фон, параметры воды и почвы, температура, атмосферное давление, направление и скорость ветра, количество осадков, указывали разработчики. Структуры концерна принимали участие и в создании системы гидрохимического мониторинга озера Байкал.

Кто может быть партнером «Ростеха»

Источник, близкий к «Ростеху», отмечает, что госкорпорация готова кооперироваться с российскими участниками рынка для создания системы. Как уточняет собеседник РБК, близкий к правительству, в создании такой системы были заинтересованы, например, телекоммуникационные компании «большой тройки» (МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом»). Но в случае если «Ростех» назначат единственным исполнителем по созданию системы, их статус — подрядчики госкорпорации.

У «Ростеха» есть собственные производственные мощности и возможность более оперативно, чем у любого ведомства, а значит, и Росприроднадзора, реализовать проект, даже если потребуется привлечь подрядчиков, например, на создание необходимых для системы газоанализаторов, поясняет источник РБК в одном из мобильных операторов: «Для ведомств такой процесс обычно более дорогой и долгий». Но представитель еще одного оператора связи напоминает, что «Ростеху» также потребуется инфраструктура для размещения датчиков — ее госкорпорация должна будет либо построить, либо арендовать на имеющихся в стране вышках.

Представитель «ВымпелКома» напомнил, что у компании и других мобильных операторов есть вся необходимая инфраструктура связи и уровень компетенций, возможности предоставить сервис мониторинга под ключ, например, установить датчики на антенно-мачтовых сооружениях и поставить программное обеспечение в облако. «Мы считаем, что подобного рода решения и их компоненты должны выбираться на базе открытых конкурсов. Более того, в 2019 году в ряде других национальных проектов уже было продемонстрировано, что проведение открытых конкурсов позволяет достичь в том числе и серьезной экономии бюджетных средств», — замечает представитель «ВымпелКома». По его словам, задействование сети операторов и их инфраструктуры может быть «наиболее рациональным решением» с точки зрения сроков реализации проекта.

По словам представителя МТС, компания «обладает технологической базой и инфраструктурой, в том числе крупнейшей в России федеральной сетью интернета вещей стандарта NBIoT и ИT-платформами для управления датчиками, компетенциями ИT-интегратора, которые необходимы для развития масштабных цифровых экологических проектов». Представитель «МегаФона» в свою очередь сказал, что компания реализует собственный пилотный проект с региональными властями по мониторингу качества воздуха в семи городах России.