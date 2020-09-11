«Газпром» сократит инвестпрограмму на 2020 год на 182 млрд руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Правление «Газпрома» одобрило новую редакцию инвестиционной программы и бюджета на 2020 год. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«В соответствии с инвестиционной программой на 2020 год в новой редакции общий объем освоения инвестиций составит 922,489 млрд руб. — на 182,235 млрд руб. меньше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

На проекты капитального строительства компания выделила 720,674 млрд руб. (снижение на 212,729 млрд), на приобретение в собственность внеоборотных активов — 105,793 млрд руб. (рост на 15,821 млрд). Объем долгосрочных финансовых вложений составил 96,022 млрд руб. (рост на 14,673 млрд). В пресс-службе пояснили, что корректировка связана с изменением ситуации на рынке на фоне пандемии коронавируса.