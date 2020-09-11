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«Газпром» сократит инвестпрограмму на 2020 год на 182 млрд руб.

Газпром RU000A0ZZES2 ₽1 096,86 +0,11% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Правление «Газпрома» одобрило новую редакцию инвестиционной программы и бюджета на 2020 год. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«В соответствии с инвестиционной программой на 2020 год в новой редакции общий объем освоения инвестиций составит 922,489 млрд руб. — на 182,235 млрд руб. меньше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

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На проекты капитального строительства компания выделила 720,674 млрд руб. (снижение на 212,729 млрд), на приобретение в собственность внеоборотных активов — 105,793 млрд руб. (рост на 15,821 млрд). Объем долгосрочных финансовых вложений составил 96,022 млрд руб. (рост на 14,673 млрд). В пресс-службе пояснили, что корректировка связана с изменением ситуации на рынке на фоне пандемии коронавируса.

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Сокращение также затронуло бюджет «Газпрома» на 2020 год. Размер финансовых заимствований, за исключением внутригрупповых, составит 501,287 млрд руб. (снижение на 56,482 млрд). На 297,1 млрд руб. сократятся операционные расходы. В компании подчеркнули, что это обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» в полном объеме и без дефицита.

Окончательно утвердить параметры бюджета и инвестиционной программы должен совет директоров компании.

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Пересмотр инвестиционных проектов происходит ежегодно. Однако в 2019 году компания урезала инвестпрограмму значительно меньше — на 3,142 млрд руб. Тогда основные показатели практически не изменились.

Теги: «Газпром», инвестиционная программа, 2020 год
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