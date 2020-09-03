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Миллер сообщил о начале проектирования газопровода «Сила Сибири-2»

Газпром GAZP ₽179,84 -1,16% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Газпром» приступил к проектированию нового магистрального газопровода — «Сила Сибири-2», сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

«В этом году мы с вами приступили к проектированию нового магистрального газопровода — «Сила Сибири-2». Задача этого магистрального газопровода заключается в том, чтобы объединить газотранспортные системы востока и запада страны», — заявил Миллер, открывая совещание.

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Трасса газопровода &laquo;Сила Сибири&raquo;

По его словам, это создаст дополнительные условия для газификации регионов в Восточной Сибири и возможности экспорта газа в Китай.

«Кроме этого, может появиться возможность создания нового экспортного канала мощностью до 50 млрд куб. м газа в год для поставки российского газа через территорию Монголии в Китай», — сообщил Миллер.

Он напомнил, что «Газпром» и правительство Монголии недавно подписали меморандум о намерениях по созданию «компании специального назначения». Она, по словам Миллера, должна будет разработать технико-экономическое обоснование реализации и выбора маршрута нового газопровода.

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В конце марта президент России Владимир Путин обсудил с Миллером строительство газопровода «Сила Сибири-2» для поставок в Китай, после чего дал поручение начать его проектную разработку.

Газопровод «Сила Сибири-2» — так называемый западный маршрут поставок газа из Западной Сибири в Китай по территории Монголии. 2 декабря состоялся запуск восточного маршрута — газопровода «Сила Сибири» протяженностью более 3 тыс. км из России в Китай. На полную мощность он должен выйти в 2024 году и начнет поставлять 38 млрд куб. м газа в год. Газ в этот газопровод поступает с Чаяндинского месторождения в Якутии. Контракт с Китаем предполагает поставки топлива на протяжении 30 лет.

Теги: магистральный газопровод, Газпром, Алексей Миллер, Сила Сибири
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