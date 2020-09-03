Миллер сообщил о начале проектирования газопровода «Сила Сибири-2»

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«Газпром» приступил к проектированию нового магистрального газопровода — «Сила Сибири-2», сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

«В этом году мы с вами приступили к проектированию нового магистрального газопровода — «Сила Сибири-2». Задача этого магистрального газопровода заключается в том, чтобы объединить газотранспортные системы востока и запада страны», — заявил Миллер, открывая совещание.

По его словам, это создаст дополнительные условия для газификации регионов в Восточной Сибири и возможности экспорта газа в Китай.

«Кроме этого, может появиться возможность создания нового экспортного канала мощностью до 50 млрд куб. м газа в год для поставки российского газа через территорию Монголии в Китай», — сообщил Миллер.