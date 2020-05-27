Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 71,14 (-0,46) Quote, 26 мая, 15:41
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 77,79 (-0,1) Quote, 26 мая, 15:41
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 мая Общество, 12:01 У Александра Овечкина родился второй сын Спорт, 12:00 Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин Бизнес, 12:00 СМИ узнали о госпитализации подавшего в суд на Путина экс-главы Чувашии Политика, 11:52 Деревянко, Высоцкая, Виторган и другие — о карантине и приметах времени Стиль, 11:51 UС Rusal предложил улучшить чистоту воздуха в Сибири за счет «Газпрома» Бизнес, 11:50 Власти Москвы назвали масштаб тестирования на антитела к коронавирусу Общество, 11:48 Баланс между работой и семьей — как молодому отцу обойтись без жертв РБК и STADA, 11:42 Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга Общество, 11:35 Власти Чувашии отреагировали на иск экс-главы региона к Путину Политика, 11:31 ЦСКА объявил об уходе из команды двух баскетболистов Спорт, 11:30 Японская биржа bitFlyer за прошедший год зафиксировала убыток в $6,9 млн Крипто, 11:27 В Москве и области впервые с 29 апреля выявили менее 3 тыс. заболевших Общество, 11:15 Защитные акции: что это такое и зачем их покупать Quote, 11:13
Бизнес ,  
0 

UС Rusal предложил улучшить чистоту воздуха в Сибири за счет «Газпрома»

UC Rusal предложил газифицировать Красноярск, Иркутск и Братск, переведя ТЭЦ с угля на газ. Минэнерго оценивает проект в 125 млрд руб., но «Газпром» в 2020 году этих затрат не предусмотрел
Русал RUAL ₽27,9 +1,71% Купить
Газпром RU000A0ZZES2 ₽1 113,31 -1,59% Купить
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Гендиректор UC Rusal Евгений Никитин предложил за счет «Газпрома» газифицировать промышленные центры Сибири, в первую очередь Красноярск, Братск и Иркутск, и перевести местные ТЭЦ с угля на газ. Это позволит выполнить задачи по сокращению выбросов в атмосферу в рамках федерального проекта «Чистый воздух» на 22% к 2024 году, говорится в письме Никитина, которое он отправил 30 апреля вице-премьеру Виктории Абрамченко.

У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили представители UC Rusal и Абрамченко.

«В Красноярском крае и Иркутской области UC Rusal инвестирует значительные средства в улучшение экологической ситуации, в том числе в рамках нацпроекта «Экология». При этом очевидно, что достичь значимых улучшений состояния воздуха в городах присутствия, где ТЭЦ работают на угле, без газификации невозможно», — сообщил РБК представитель компании.

На прошлой неделе, 21 мая, Абрамченко поручила профильным ведомствам (Минэнерго, Минприроды, Минпромторгу и Росприроднадзору) представить предложения по решению проблем загрязнения атмосферного воздуха объектами тепловой и электроэнергии в этих городах, срок поручения — 18 июня, сказала ее представитель. РБК направил запросы в пресс-службы этих ведомств.

Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма
Политика
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Как UC Rusal предлагает решить проблему загрязнения воздуха

Вопросы строительства магистральной газотранспортной инфраструктуры на территории Красноярского края и Иркутской области выходят за рамки нацпроекта «Экология», частью которого является «Чистый воздух», признает глава UC Rusal, основанной бизнесменом Олегом Дерипаской. Но он попросил Абрамченко скорректировать этот нацпроект, а также предусмотреть включение проектов газификации этих регионов в инвестиционные программы «Газпрома» и «иных организаций». Министр энергетики Александр Новак в начале апреля оценивал газификацию Красноярского края в 125 млрд руб.

«Важность корректировки проектов усиливается в условиях текущей пандемии коронавируса и связанного с ней спада экономической деятельности», — объясняет Никитин в письме.

Какие параметры у проекта «Чистый воздух»

Федеральный проект «Чистый воздух», входящий в нацпроект «Экология», предусматривает в 2019–2024 годах уменьшение на 22% объема выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России (в том числе, в Братске и Красноярске, Иркутск в этот список не входит). На эти цели за шесть лет планируется потратить около 500 млрд руб., более 300 млрд руб. из которых — из внебюджетных источников.

Глава UC Rusal приводит несколько доводов в пользу газификации этих регионов:

  • По его словам, без решения задачи газификации промышленных центров Сибири меры по улучшению экологической ситуации в Красноярском крае и Иркутской области будут ограничены риском сокращения рабочих мест из-за снижения производственной деятельности, а также «неприемлемым» для домохозяйств уровнем затрат на модернизацию топливосжигающих установок.
  • Никитин напомнил, что президент Владимир Путин еще в 2014 году поручил актуализировать генеральную схему газоснабжения и газификации Красноярского края. Стратегия социально-экономического развития Красноярска до 2030 года предусматривает поэтапную газификацию ТЭЦ и котельных города сначала в жилом секторе, затем и на промышленных объектах, говорится в письме.
  • Выбросы только от трех угольных ТЭЦ Красноярска составляют почти 40 тыс. т или 34,5% выбросов стационарных источников, еще 76 тыс. т (65,5%) загрязняющих веществ приходится на автотранспорт. Газификация ТЭЦ и котельных, а также перевод транспорта на газомоторное топливо позволит поэтапно сократить около 2/3 выбросов в атмосферный воздух Красноярска. В Иркутской области перевод ТЭЦ на газ даст сократит выбросы на 38% — в том числе, в Иркутске на 64%, а в Братске — на 11%.

Режим «черного неба» в Красноярске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Совокупную потребность в газе Красноярска, Братска и Иркутска глава UC Rusal оценил в 10,9 млрд куб. м в год, из них крупными предприятиями — 5,3 млрд куб. м. «В 2020 году средства [на газификацию этих городов] не предусмотрены. Программа газификации регионов России на 2021-2025 годы сейчас в процессе формирования», — сообщил РБК представитель «Газпрома».

Как в правительство относятся к газификации городов Сибири

Наиболее реалистичный сценарий газификации Красноярского края — строительство газопровода длиной 570 км из Кемеровской области, говорил в начале апреля Новак, который в 2008 году возглавлял правительство Красноярского края, в интервью газете «Каннские ведомости».

«Строительство газопровода Проскоково — Красноярск и его возможное продление до магистрального газопровода «Сила Сибири» рассматривается как стратегическая задача, связанная с диверсификацией потоков природного газа, добываемого в Западной Сибири», — отмечал министр. В любом случае тему газификации Красноярского края «нужно переводить в практическую плоскость», добавлял он. РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Вторым вариантом газификации сибирских городов может стать экспортный газопровод с Ямала через Монголию в Китай «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд куб. м в год. О проектно-изыскательских работах по этому маршруту предправления «Газпрома» Алексей Миллер говорил журналистам 18 мая. Он отметил, что целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России, а также газификация в Восточной Сибири.

Но губернатор Красноярского края еще в конце 2019 года заявил, что в ближайшие три года газификации Красноярского края «ожидать достаточно сложно». «Когда окончательное решение по целесообразности газоснабжения Красноярска будет принято, тогда мы будем ставить этот вопрос перед правительством Российской Федерации. Это гигантская сумма, и если она ляжет в тариф, то смысла в таком случае подключения к газу экономического не будет», — добавил он.

«Ростех» попросил передать ему контроль за чистотой воздуха
Бизнес
Сергей Чемезов

Перевод с угля на газ сибирских городов не окупится экономически, полагает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. «Это не столько экономически выгодный проект, сколько социальный. Так, в Китае правительство стимулирует перевод электростанций с угля на газ из экологически соображений, хотя угольная генерация дешевле», — отмечает он. «Для комплексного решения экологических проблем в Красноярске, Братске и Иркутске было бы полезно сначала определиться, что вредит атмосфере больше — мощные ТЭЦ, небольшие котельные, старые печи, автотранспорт или металлургия?», — соглашается аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников.

Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе
Экономика
Фото: Peter Powell / Reuters

Маринченко не видит возможности финансирования этого проекта из инвестпрограммы «Газпрома» в ближайшие два года: в 2020 году и, скорей всего, в 2021 году компания будет пытаться минимизировать программу капитальных вложений, в том числе, газификации из-за тяжелой ситуации на европейском газовом рынке, где цены оказались на минимуме и рискуют опуститься до отрицательных значений. Но компания почти завершила строительство основных экспортных газопроводов, это должно высвободить больше средств под возможные проекты по газификации, когда ситуация на европейском рынке нормализуется, отметил Маринченко.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Газпром, «Русал», загрязнение воздуха, газификация, Виктория Абрамченко
Материалы по теме
В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Бизнес
СМИ узнали о поручении властей оценить загрязнение воздуха на карантине
Общество
Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter