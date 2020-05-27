UС Rusal предложил улучшить чистоту воздуха в Сибири за счет «Газпрома»

UC Rusal предложил газифицировать Красноярск, Иркутск и Братск, переведя ТЭЦ с угля на газ. Минэнерго оценивает проект в 125 млрд руб., но «Газпром» в 2020 году этих затрат не предусмотрел

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Гендиректор UC Rusal Евгений Никитин предложил за счет «Газпрома» газифицировать промышленные центры Сибири, в первую очередь Красноярск, Братск и Иркутск, и перевести местные ТЭЦ с угля на газ. Это позволит выполнить задачи по сокращению выбросов в атмосферу в рамках федерального проекта «Чистый воздух» на 22% к 2024 году, говорится в письме Никитина, которое он отправил 30 апреля вице-премьеру Виктории Абрамченко.

У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили представители UC Rusal и Абрамченко.

«В Красноярском крае и Иркутской области UC Rusal инвестирует значительные средства в улучшение экологической ситуации, в том числе в рамках нацпроекта «Экология». При этом очевидно, что достичь значимых улучшений состояния воздуха в городах присутствия, где ТЭЦ работают на угле, без газификации невозможно», — сообщил РБК представитель компании.

На прошлой неделе, 21 мая, Абрамченко поручила профильным ведомствам (Минэнерго, Минприроды, Минпромторгу и Росприроднадзору) представить предложения по решению проблем загрязнения атмосферного воздуха объектами тепловой и электроэнергии в этих городах, срок поручения — 18 июня, сказала ее представитель. РБК направил запросы в пресс-службы этих ведомств.