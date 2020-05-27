UС Rusal предложил улучшить чистоту воздуха в Сибири за счет «Газпрома»

Как UC Rusal предлагает решить проблему загрязнения воздуха
Вопросы строительства магистральной газотранспортной инфраструктуры на территории Красноярского края и Иркутской области выходят за рамки нацпроекта «Экология», частью которого является «Чистый воздух», признает глава UC Rusal, основанной бизнесменом Олегом Дерипаской. Но он попросил Абрамченко скорректировать этот нацпроект, а также предусмотреть включение проектов газификации этих регионов в инвестиционные программы «Газпрома» и «иных организаций». Министр энергетики Александр Новак в начале апреля оценивал газификацию Красноярского края в 125 млрд руб.
«Важность корректировки проектов усиливается в условиях текущей пандемии коронавируса и связанного с ней спада экономической деятельности», — объясняет Никитин в письме.
Какие параметры у проекта «Чистый воздух»
Федеральный проект «Чистый воздух», входящий в нацпроект «Экология», предусматривает в 2019–2024 годах уменьшение на 22% объема выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России (в том числе, в Братске и Красноярске, Иркутск в этот список не входит). На эти цели за шесть лет планируется потратить около 500 млрд руб., более 300 млрд руб. из которых — из внебюджетных источников.
Глава UC Rusal приводит несколько доводов в пользу газификации этих регионов:
- По его словам, без решения задачи газификации промышленных центров Сибири меры по улучшению экологической ситуации в Красноярском крае и Иркутской области будут ограничены риском сокращения рабочих мест из-за снижения производственной деятельности, а также «неприемлемым» для домохозяйств уровнем затрат на модернизацию топливосжигающих установок.
- Никитин напомнил, что президент Владимир Путин еще в 2014 году поручил актуализировать генеральную схему газоснабжения и газификации Красноярского края. Стратегия социально-экономического развития Красноярска до 2030 года предусматривает поэтапную газификацию ТЭЦ и котельных города сначала в жилом секторе, затем и на промышленных объектах, говорится в письме.
- Выбросы только от трех угольных ТЭЦ Красноярска составляют почти 40 тыс. т или 34,5% выбросов стационарных источников, еще 76 тыс. т (65,5%) загрязняющих веществ приходится на автотранспорт. Газификация ТЭЦ и котельных, а также перевод транспорта на газомоторное топливо позволит поэтапно сократить около 2/3 выбросов в атмосферный воздух Красноярска. В Иркутской области перевод ТЭЦ на газ даст сократит выбросы на 38% — в том числе, в Иркутске на 64%, а в Братске — на 11%.
Совокупную потребность в газе Красноярска, Братска и Иркутска глава UC Rusal оценил в 10,9 млрд куб. м в год, из них крупными предприятиями — 5,3 млрд куб. м. «В 2020 году средства [на газификацию этих городов] не предусмотрены. Программа газификации регионов России на 2021-2025 годы сейчас в процессе формирования», — сообщил РБК представитель «Газпрома».
Как в правительство относятся к газификации городов Сибири
Наиболее реалистичный сценарий газификации Красноярского края — строительство газопровода длиной 570 км из Кемеровской области, говорил в начале апреля Новак, который в 2008 году возглавлял правительство Красноярского края, в интервью газете «Каннские ведомости».
«Строительство газопровода Проскоково — Красноярск и его возможное продление до магистрального газопровода «Сила Сибири» рассматривается как стратегическая задача, связанная с диверсификацией потоков природного газа, добываемого в Западной Сибири», — отмечал министр. В любом случае тему газификации Красноярского края «нужно переводить в практическую плоскость», добавлял он. РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.
Вторым вариантом газификации сибирских городов может стать экспортный газопровод с Ямала через Монголию в Китай «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд куб. м в год. О проектно-изыскательских работах по этому маршруту предправления «Газпрома» Алексей Миллер говорил журналистам 18 мая. Он отметил, что целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России, а также газификация в Восточной Сибири.
Но губернатор Красноярского края еще в конце 2019 года заявил, что в ближайшие три года газификации Красноярского края «ожидать достаточно сложно». «Когда окончательное решение по целесообразности газоснабжения Красноярска будет принято, тогда мы будем ставить этот вопрос перед правительством Российской Федерации. Это гигантская сумма, и если она ляжет в тариф, то смысла в таком случае подключения к газу экономического не будет», — добавил он.
Перевод с угля на газ сибирских городов не окупится экономически, полагает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. «Это не столько экономически выгодный проект, сколько социальный. Так, в Китае правительство стимулирует перевод электростанций с угля на газ из экологически соображений, хотя угольная генерация дешевле», — отмечает он. «Для комплексного решения экологических проблем в Красноярске, Братске и Иркутске было бы полезно сначала определиться, что вредит атмосфере больше — мощные ТЭЦ, небольшие котельные, старые печи, автотранспорт или металлургия?», — соглашается аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников.
Маринченко не видит возможности финансирования этого проекта из инвестпрограммы «Газпрома» в ближайшие два года: в 2020 году и, скорей всего, в 2021 году компания будет пытаться минимизировать программу капитальных вложений, в том числе, газификации из-за тяжелой ситуации на европейском газовом рынке, где цены оказались на минимуме и рискуют опуститься до отрицательных значений. Но компания почти завершила строительство основных экспортных газопроводов, это должно высвободить больше средств под возможные проекты по газификации, когда ситуация на европейском рынке нормализуется, отметил Маринченко.