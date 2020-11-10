Дата-центрам подобрали прохладное местечко

Эксперты Совета Федерации предлагают разместить цифровые хранилища в Арктике

Профильный совет при Совфеде предложит правительству создать сеть арктических ЦОДов и обеспечить льготы для работающих там ИТ-компаний. Но проект будет оправдан только для определенных клиентов и задач, скептичны эксперты

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации планирует рекомендовать правительству проработать вопрос создания в Арктике сети дата-центров «преимущественно на российских программно-аппаратных комплексах», рассказал источник РБК в верхней палате парламента.

По его словам, строительством и развитием дата-центров в Арктике может заниматься частный бизнес, но для рентабельности таких проектов понадобится господдержка, включая административные и налоговые меры, «в том числе механизм субсидирования части затрат регионам на создание цифровой инфраструктуры Арктической зоны из федерального бюджета при условии использования российских решений». Речь может идти о строительстве нескольких десятков дата-центров, которые могут обслуживать стратегические проекты развития Арктики, в том числе Северный морской путь, уточняет еще один собеседник РБК, близкий к совету по развитию цифровой экономики.

Совет предложит правительству разработать дополнительный пакет мер поддержки ИТ-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Арктике. Один из источников РБК отметил, что конкретного пакета льгот пока нет, этот перечень будет разработан совместно с ИТ-сообществом, потенциальными инвесторами и Минвостокразвития.

Конечная цель — «сделать ИТ в Арктике привлекательнее, чем в любом другом месте». Создание сети арктических ЦОДов обеспечит приток специалистов в регион, при этом сами владельцы дата-центров смогут сэкономить на их охлаждении, рассчитывает собеседник РБК.

Информацию о планах совета подтвердил РБК первый зампредседателя Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По его словам, развитие ИТ-отрасли — одна из наиболее актуальных задач для Арктики. Русский Север сейчас ориентирован на добычу сырья, а ИТ-отрасль может стать «еще одной экономической опорой» этого региона, считает Турчак. Инициативу поддерживает Минвостокразвития, рассказал РБК его представитель. В перспективе это министерство готово рассматривать специальные льготы для резидентов ОЭЗ.

Как к инициативе отнеслись участники рынка — в материале РБК.

Почему дата-центры строят на Севере

Авторы идеи строительства дата-центров в Арктике отмечают, что низкие температуры позволят серьезно сократить расходы на охлаждение оборудования в нем. Они указывают на опыт Швеции, где создана особая зона, которая благодаря холодному климату и низким ценам на электроэнергию претендует на роль мирового центра обработки данных.

По оценке iKS-Consulting, в 2019 году объем рынка коммерческих дата-центров в России составил 34,9 млрд руб. По итогам этого года показатель может вырасти до 43,8 млрд руб., а впоследствии — более чем на 15% в год при позитивном сценарии развития ситуации с коронавирусом (окончание карантина, выход экономики из «самоизоляции» в начале 2021 года и ускорение развития цифровой экономики). При негативном сценарии объем рынка будет увеличиваться не более чем на 6% в год.

По словам аналитика iKS-Consulting Станислава Мирина, дата-центр, построенный в Арктике с использованием российского оборудования, мог бы использоваться под хранение записей разговоров, содержания сообщений и другой информации в рамках «закона Яровой». «Существует две стратегии при строительстве ЦОДов — строить их там, где сосредоточены клиенты, или там, где это дешевле. При втором варианте такие объекты логично использовать для хранения архивных данных, решения «тяжелых» вычислительных неоперативных задач», — говорит Мирин. По его словам, строительство дата-центра, оборудование которого охлаждается за счет внешнего воздуха (технология фрикулинга), обойдется несколько дороже, чем, например, объектов с традиционными кондиционерами, но в эксплуатации такой ЦОД будет дешевле. Размер экономии будет зависеть от конкретных параметров проекта. «С другой стороны, для обеспечения хорошей связности ЦОДа в Арктике потребуется прокладка туда широких каналов связи», — указал аналитик. Требование использовать российские программно-аппаратные комплексы, по его мнению, не должно являться ограничением для потенциальных участников проекта, поскольку на рынке есть несколько подобных решений.

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), а также совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев указал, что строительство ЦОДов в холодной зоне помимо необходимости охлаждения оборудования решает еще одну задачу — излишками тепла можно обогревать жилые и рабочие помещения. По его информации, совет по развитию цифровой экономики также планирует рекомендовать решить вопрос с проводным доступом в интернет и мобильной связью в регионе, что позволит создать «цифровые мощности». «С их помощью можно будет создавать экспериментальные площадки для новых видов транспорта — тех же дронов, например. Вдали от людей — это также выглядит разумно», — говорит Комлев.

По словам представителя Минвостокразвития, сейчас в Арктике не все населенные пункты имеют доступ к высокоскоростному интернету — в регионе слабо развита телеком-инфраструктура и конкуренция на этом рынке. В то же время он подчеркнул, что в регионе велик спрос на высокотехнологичную и наукоемкую продукцию и наличие современных ЦОДов — «одно из ключевых условий для развития технологий».

Готовы ли участники рынка идти в Арктику

Представители рынка ЦОДов в разговоре с РБК отнеслись к идее настороженно. «В нашей Арктике нет гарантированного электричества, инфраструктуры, каналов связи, квалифицированного персонала, нормального жилья. Все это влияет на экономическую модель и целесообразность. Возобновляемые источники электроэнергии не являются сколь-либо надежными, там придется строить генерацию, строить на вечной мерзлоте», — указал технический директор компании IXellerate Сергей Вышемирский. Представитель Linxdatacenter Тарас Чирков также считает, что из-за удаленности Арктики от инженерных сетей и каналов связи, дефицита людских ресурсов и экстремальных климатических условий идея «невероятно выгодной» эксплуатации ЦОДов в условиях естественного холода может оказаться переоцененной.

По словам директора по инфраструктуре Selectel Алексея Еременко, стоимость строительства дата-центра в Арктике «точно будет выше, чем строительство ЦОД в Москве или Санкт-Петербурге», из-за более сложной логистики поставки стройматериалов и тяжелого оборудования, а также более высоких зарплат рабочих. При этом холодный климат может снизить энергопотребление ЦОД до 40%, но, «учитывая арктическую погоду, воздух, возможно, придется даже подогревать, чтобы обеспечить необходимый для дата-центра микроклимат», указал Еременко. Чтобы оправдать существование дата-центра, ему нужны клиенты, которые захотят разместить в нем свои серверы. «Но едва ли они согласятся на посещение Арктики, то есть услуга colocation (размещение сервера) на Севере будет непопулярна. Другие клиенты не оценят такой ЦОД из-за высоких показателей задержек сигнала — этот параметр критичен для любого бизнеса. А задержки будут немалыми, потому что у нас нет дешевых зарезервированных интернет-каналов до Арктики с достаточным уровнем пропускной способности», — рассказал представитель Selectel.

В то же время и он, и Чирков говорят, что проект будет иметь смысл, если дата-центр будет строиться под какие-то определенные задачи или клиентов.

Сейчас в Арктике доступен лишь спутниковый интернет. В 2019 году «МегаФон» договорился с финской Cinia о создании международного консорциума по строительству трансарктической линии связи от Хельсинки до Токио протяженностью более 10 тыс. км. Сейчас компания проводит необходимые для строительства сети исследования. Представитель мобильного оператора объяснил, что в рамках их проекта помимо подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию будут строиться отводы от нее на берег, которые обеспечат связью потребителей Арктики и Дальнего Востока.

По словам источника РБК на рынке хранения данных, размещение ЦОДа в удалении на 200 км от Москвы уже невыгодно для коммерческой компании. «Возможно, такой дата-центр подойдет для майнинга: он может находиться достаточно далеко, ему не нужны условия, которые есть у коммерческих клиентов. Однако найти относительно дешевое электричество можно и поближе», — указал собеседник.

Николай Комлев считает, что раскрутка подобной ОЭЗ для ИТ-компаний — это очень трудная задача. И напоминает, что пока речь идет «лишь о рекомендации совета при Совете Федерации, как она будет воплощаться — большой вопрос».