В России стартовал прием заявок для получения льгот на проекты в Арктике

В России начался прием заявок от компаний, претендующих на получение льготного статуса резидента Арктической зоны. Об этом говорится на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Прием заявок от потенциальных инвесторов на получение статуса резидента Арктической зоны России начался 28 августа, со вступлением в силу пакета федеральных законов о системе преференций в Арктике», — уточняется в сообщении.

Отправить заявление можно онлайн с помощью сайта arctic-russia.ru. Льготный статус предусмотрен для инвесторов, готовых запустить в Арктике новый проект с капитальными вложениями не менее 1 млн руб.

Претендовать на статус резидента могут юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Арктики. У компании не должно быть задолженности по налогам и сборам размером более 25% балансовой стоимости активов. Кроме того, организация не может находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.