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В России стартовал прием заявок для получения льгот на проекты в Арктике

В России начался прием заявок от компаний, претендующих на получение льготного статуса резидента Арктической зоны. Об этом говорится на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Прием заявок от потенциальных инвесторов на получение статуса резидента Арктической зоны России начался 28 августа, со вступлением в силу пакета федеральных законов о системе преференций в Арктике», — уточняется в сообщении.

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Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Отправить заявление можно онлайн с помощью сайта arctic-russia.ru. Льготный статус предусмотрен для инвесторов, готовых запустить в Арктике новый проект с капитальными вложениями не менее 1 млн руб.

Претендовать на статус резидента могут юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Арктики. У компании не должно быть задолженности по налогам и сборам размером более 25% балансовой стоимости активов. Кроме того, организация не может находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.

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Фото: Роман Денисов / Global Look Press

Резиденты Арктической зоны могут получить, в том числе льготы по налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам. Кроме того, для инвесторов упрощен механизм проведения проверок.

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В марте президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий льготы для компаний, добывающих в Арктике углеводородное сырье и готовых инвестировать в свой проект не менее 10 млн руб. Такие организации могут претендовать на статус резидента, налоговые и другие преференции. Проекты компаний могут быть связаны со строительством портов, промышленных предприятий, добычей углеводородного сырья на шельфе и континентальной части, производством СПГ и газохимии.

Теги: льготы, Арктика, инвесторы
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