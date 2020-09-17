«Роснефть» получит льготы для Арктики даже при низких ценах на нефть
На фоне резкого падения цен на нефть правительство решило улучшить налоговые условия для нового арктического проекта «Восток Ойл» «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которыми ознакомился «Интерфакс». Источник РБК, близкий к «Восток Ойлу», подтвердил содержание документа.
В «Восток Ойл» войдут Ванкорское месторождение, на котором уже ведется добыча, и новые участки «Роснефти», а также пока не разработанные месторождения Пайяхской группы «Нефтегазхолдинга». Правительство в этом году дало партнерам право на масштабные льготы, в том числе вычет из НДПИ для Ванкорского месторождения, который можно будет использовать для строительства инфраструктуры совместного предприятия. Пайяхские участки расположены на севере Таймырского полуострова, в отдалении от традиционных нефтяных провинций, так что инфраструктуру там придется строить с нуля.
Здесь «Роснефть» и компания Худайнатова планировали построить пять промысловых городков, два аэродрома, порт, 800 км магистральных труб и т.д. При ценах на нефть в $60 налоговый вычет оценивался в 50–60 млрд руб в год, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Но из-за падения цен на нефть у «Восток Ойл» возникли проблемы. По действующему закону Ванкор может получить вычет из НДПИ при цене на нефть выше базовой, установленной в бюджете (в 2020 году $42,45 за баррель). Но Urals до сих пор стоит меньше $40 за баррель, и «Роснефть» с Худайнатовым просто не могут воспользоваться льготами и начать разработку проекта, говорит источник РБК.