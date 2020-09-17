Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,27) Инвестиции, 12:28
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 88,63 (-0,23) Инвестиции, 12:28
Как создать стабильный бизнес на рынке с ярко выраженной сезонностью РБК и Райффайзенбанк, 15:12 Теннисистка Касаткина вышла в третий круг турнира серии Premier 5 в Риме Спорт, 15:03 Кремль заявил о невозможности выдачи Польше диспетчеров из дела о Ту-154 Политика, 15:02 В «Векторе» сообщили о завершении первой фазы испытаний вакцины Общество, 14:53 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 14:48 Режиссер Молочников заболел COVID-19 перед премьерой своего спектакля Стиль, 14:47 «Криптовалюты в самом начале роста». Почему биткоин будет стоить $100 000 Крипто, 14:44 «Роснефть» получит льготы для Арктики даже при низких ценах на нефть Бизнес, 14:39 Тимченко в девятый раз избрали председателем совета директоров КХЛ Спорт, 14:36 ЦБ отложил штрафы для банков из-за подключения к системе платежей Финансы, 14:26 Адвокат сообщил о проверке СК обстоятельств смерти певицы Легкоступовой Общество, 14:13 Как миллениалы изменили классический гардероб «РБК Стиль» и Hugo Boss, 14:13 В США из-за урагана Салли затопило города в двух штатах. Фоторепортаж Общество, 14:12  Kia остановила работу двух крупных заводов из-за коронавируса Авто, 14:04
Бизнес ,  
0 

«Роснефть» получит льготы для Арктики даже при низких ценах на нефть

Власти почти вдвое снизят порог цены на нефть, при которой «Роснефть» сможет получить налоговый вычет для обустройства «Восток Ойл», нефтегазовой провинции на Таймыре. Ранее низкие цены на нефть лишали проект права на льготы
Роснефть ROSN ₽379,9 -1,52% Купить

На фоне резкого падения цен на нефть правительство решило улучшить налоговые условия для нового арктического проекта «Восток Ойл» «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которыми ознакомился «Интерфакс». Источник РБК, близкий к «Восток Ойлу», подтвердил содержание документа.

В «Восток Ойл» войдут Ванкорское месторождение, на котором уже ведется добыча, и новые участки «Роснефти», а также пока не разработанные месторождения Пайяхской группы «Нефтегазхолдинга». Правительство в этом году дало партнерам право на масштабные льготы, в том числе вычет из НДПИ для Ванкорского месторождения, который можно будет использовать для строительства инфраструктуры совместного предприятия. Пайяхские участки расположены на севере Таймырского полуострова, в отдалении от традиционных нефтяных провинций, так что инфраструктуру там придется строить с нуля.

Здесь «Роснефть» и компания Худайнатова планировали построить пять промысловых городков, два аэродрома, порт, 800 км магистральных труб и т.д. При ценах на нефть в $60 налоговый вычет оценивался в 50–60 млрд руб в год, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Бизнес
Фото:Михаил Стулов / Ведомости / ТАСС

Но из-за падения цен на нефть у «Восток Ойл» возникли проблемы. По действующему закону Ванкор может получить вычет из НДПИ при цене на нефть выше базовой, установленной в бюджете (в 2020 году $42,45 за баррель). Но Urals до сих пор стоит меньше $40 за баррель, и «Роснефть» с Худайнатовым просто не могут воспользоваться льготами и начать разработку проекта, говорит источник РБК.

Чтобы помочь проекту, цену отсечения снизят с базовой до $25 за баррель. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин, добавляет собеседник РБК. По его словам, Госдума должна принять законопроект в ближайшее время.

РБК направил запросы в Минфин, Минэнерго, представителю вице-премьера Юрия Борисова (курирует ТЭК), а также в «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг».

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Пересмотр налоговых условий для «Восток Ойл» происходит на фоне решения Минфина отменить льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений, участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, а также «определенных льгот по экспортным пошлинам», которые получали зрелые месторождения, рассказал в среду, 16 сентября, глава Минфина Антон Силуанов. Ведомство также намерено увеличить плату по налогу на добавленный доход (НДД), чтобы «восстановить выпадающие доходы бюджета до уровня, о котором договаривались при введении режима». Эти меры позволят увеличить поступления в бюджет примерно на 200 млрд руб.

К тому же, накануне правительство одобрило законопроект о повышении в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений. По оценке Минфина, это пополнит бюджет еще на 56 млрд руб. в 2021 году.

Минфин предложил отменить нефтяникам льготы на 200 млрд руб.
Бизнес
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости


«В условиях серьезного сокращения поступлений в бюджет Российской Федерации и необходимости исполнения обязательств государства в социальной сфере действия правительства и Минфина по поиску дополнительных источников бюджетных доходов являются логичными и заслуживающими поддержки», — сообщила 16 сентября пресс-служба «Роснефти», которая ранее обращала внимание на непропорционально высокую налоговую нагрузку нефтяного сектора.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин неоднократно докладывал о «Восток Ойл» президенту Владимиру Путину. Впервые топ-менеджер представил Путину новый арктический кластер в начале 2019 года, обещав добывать на нем 100 млн т нефти к 2030 году. Проект позволит создать около 100 тыс. новых рабочих мест и «увеличить годовой ВВП страны на два процента ежегодно», — говорил глава «Роснефти» в начале 2020 года. По его словам, в «Восток Ойл» могут появиться и западные инвесторы. Речь шла о BP, которая уже является акционером «Роснефти», рассказывали источники РБК.

«Проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что желаю Вам успехов», — заявил Путин в феврале 2020 года. Но тогда он добавил, что «нужно только все как следует посчитать».

В очередной раз Сечин обсудил «Восток Ойл» с президентом 18 августа и подарил ему первую нефть Западно-Иркинского месторождения (также войдет в «Восток Ойл») с «потрясающими характеристиками», лучше, чем на Ближнем Востоке. Это низкосернистая, премиальная нефть, так что ее можно продавать дороже традиционной российской нефти Urals, следует из слов топ-менеджера.

Автор
Алина Фадеева
Игорь Сечин Эдуард Худайнатов Нефтегазхолдинг Арктика нефть Таймыр Ванкорское месторождение «Роснефть»
Материалы по теме
«Роснефть» начала бурение в Карском море
Бизнес
«Роснефть» назвала условия возобновления проекта на ₽1,5 трлн
Бизнес
«Роснефть» решила подать в суд за статью о поставках в КНДР
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter