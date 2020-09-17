«Роснефть» получит льготы для Арктики даже при низких ценах на нефть

Власти почти вдвое снизят порог цены на нефть, при которой «Роснефть» сможет получить налоговый вычет для обустройства «Восток Ойл», нефтегазовой провинции на Таймыре. Ранее низкие цены на нефть лишали проект права на льготы

На фоне резкого падения цен на нефть правительство решило улучшить налоговые условия для нового арктического проекта «Восток Ойл» «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которыми ознакомился «Интерфакс». Источник РБК, близкий к «Восток Ойлу», подтвердил содержание документа.

В «Восток Ойл» войдут Ванкорское месторождение, на котором уже ведется добыча, и новые участки «Роснефти», а также пока не разработанные месторождения Пайяхской группы «Нефтегазхолдинга». Правительство в этом году дало партнерам право на масштабные льготы, в том числе вычет из НДПИ для Ванкорского месторождения, который можно будет использовать для строительства инфраструктуры совместного предприятия. Пайяхские участки расположены на севере Таймырского полуострова, в отдалении от традиционных нефтяных провинций, так что инфраструктуру там придется строить с нуля.

Здесь «Роснефть» и компания Худайнатова планировали построить пять промысловых городков, два аэродрома, порт, 800 км магистральных труб и т.д. При ценах на нефть в $60 налоговый вычет оценивался в 50–60 млрд руб в год, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Но из-за падения цен на нефть у «Восток Ойл» возникли проблемы. По действующему закону Ванкор может получить вычет из НДПИ при цене на нефть выше базовой, установленной в бюджете (в 2020 году $42,45 за баррель). Но Urals до сих пор стоит меньше $40 за баррель, и «Роснефть» с Худайнатовым просто не могут воспользоваться льготами и начать разработку проекта, говорит источник РБК.