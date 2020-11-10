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«Газпром нефть» запросила разворот на 180
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Газета
«Газпром нефть» запросила разворот на 180
Газета № 088 (3255) (1011) Бизнес,
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«Газпром нефть» запросила разворот на 180

Одна из крупнейших нефтяных компаний России предложила подрядчикам увеличить сроки расчетов в 2021 году
«Газпром нефть» решила продлить на 2021 год отсрочку по контрактам с нефтесервисными компаниями, которая действовала с лета 2020 года из-за падения цен на нефть. Взамен она обещает подрядчикам небольшую индексацию цен
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Газпром нефть», которая летом 2020 года ввела отсрочку платежей на полгода по контрактам с нефтесервисными компаниями, предложила подрядчикам продлить ее на 2021 год «и далее». Об этом говорится в письме от Михаила Жечкова (начальник департамента закупок дирекции по закупкам и капитальному строительству «Газпром нефти») и Игоря Шкирова (глава департамента по планированию, управлению эффективностью и данными), которое они разослали подрядчикам 29 октября.

Первым об этом письме написал Telegram-канал «Газ-батюшка». У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили несколько сотрудников разных ее подрядчиков. Сервисные компании, входящие в Тюменскую ассоциацию нефтегазосервисных компаний, получили это письмо, сказал РБК ее президент Владимир Борисов.

«В текущей экономической ситуации «Газпром нефть» предложила подрядным организациям взаимовыгодные условия: переход на рассрочку платежа до 180 дней, что позволит компании сохранить достаточный уровень инвестиционной активности для поддержания сектора нефтесервисных услуг», — говорится в ответе пресс-службы «Газпром нефти» на запрос РБК. Без использования этой меры сокращение объемов ряда нефтесервисных работ и услуг было бы вдвое большим, чем сейчас.

Почему нужно продлить программу отсрочек

«Газпром нефть», которая ранее платила подрядчикам через 30 дней после завершения работ, начала обсуждать с ними увеличение отсрочки до 180 дней еще весной 2020 года, во время начала пандемии коронавируса и обрушения цен на нефть. Практика с новыми сроками в итоге была введена с 1 июля. «В рамках введенных ограничений по сделке ОПЕК+ [о сокращении добычи на 19% в мае—июле и небольшом увеличении с 1 августа] и снижения спроса в период пандемии коронавирусной инфекции нам удалось совместными усилиями поддержать производственную активность в 2020 году», — говорится в письме Жечкова и Шкирова.

Бизнес
Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти Фото: Joe Raedle / Getty Images

По оценкам Минэнерго, из-за новой сделки ОПЕК+, которая начала действовать с 1 мая, по итогам 2020 года российские нефтяные компании снизят добычу примерно на 10%, или на 55 млн т, по сравнению с 2019 годом. Спрос на нефтесервисные услуги в стране упал вдвое, говорил в мае министр энергетики Александр Новак. По его словам, для стабильной работы отрасли и сохранения рабочих мест нужно загрузить компании хотя бы на 80% от уровней прошлого года. Совокупную выручку подрядчиков он оценивал в 1,5 трлн руб. в год.

«По результатам актуализации планов развития компании в условиях ограничения доступного капитала мы вынуждены продолжить в 2021 году практику отсрочки платежа до 180 дней, что позволит сохранить оптимальный уровень производственных услуг для планомерного развития как компании, так и подрядных организаций», — указано в письме.

Как работают другие нефтяные компании с подрядчиками

Средний срок оплаты за нефтесервисные услуги у других крупных нефтяных компаний, включая «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, сейчас составляет от 30 до 90 дней, говорит президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. В других крупных компаниях, кроме «Татнефти», не применялись длительные отсрочки платежей, подтверждает Борисов из Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний. «Татнефть» в мае предложила нескольким подрядчикам снизить цены на 30% на услуги или согласиться на отсрочку половины стоимости работы на год, а вторую половину обещала выплатить в стандартные сроки — в течение 60 дней. Но уже в начале июля глава «Татнефти» Наиль Маганов сообщил, что компания восстановит большую часть заказов, чтобы «поддержать экономическое благосостояние сотрудников подрядчиков», несмотря на то что ремонтные, и в особенности буровые работы, не обоснованы экономически, учитывая ограничения ОПЕК+. РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Татнефти».

В письме нефтесервисным компаниям менеджеры «Газпром нефти» ссылаются на решения, представленные на форуме компании с подрядчиками (прошел в формате видеоконференции 7 октября). В рамках мероприятия заместитель гендиректора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев заявил, что в 2020 году компания сократила инвестиции не только в текущее производство, но и в перспективные проекты, включая геологоразведку. «По сути, в этом году мы продолжаем только проекты, которые приносят отдачу «в моменте» или которые просто невозможно остановить. <...>. Остальное заморожено до лучших времен, денег на это нет», — сказал тогда он (РБК ознакомился с текстом его выступления, несколько подрядчиков подтвердили точность цитат).

Компания сократила на 35% (от плана) объемы эксплуатационного бурения и капитального ремонта скважин, хотя были «все предпосылки» для снижения на 65%. «Изменить ситуацию позволило применение отсрочки платежа», — указывал Яковлев.

Необходимость продления действия полугодовой отсрочки на 2021 год замглавы «Газпром нефти» объяснял тем, что рынок стоит на пороге второй волны коронавируса и ждать роста потребления нефти и нефтепродуктов «вряд ли стоит»: «В лучшем случае мы не столкнемся с новым падением спроса». Расходы нефтяной компании на антивирусные меры будут только расти, на них она уже потратила более 1 млрд руб.

Бизнес
Минфин предложил отменить нефтяникам льготы почти на 300 млрд руб. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Еще одна причина — решение правительства значительно поднять налоговую нагрузку на нефтяные компании, что тоже очень сильно ударит по экономике «Газпром нефти». В сентябре правительство по предложению Минфина согласовало масштабную отмену льгот для нефтяников примерно на 290 млрд руб. в год начиная с 2021 года. «Передо мной сейчас не стоит задача сгущать краски до черноты. Но я хочу показать, что все находятся в одной лодке», — заключил Яковлев.

Что «Газпром нефть» предлагает подрядчикам взамен

Яковлев, выступая на форуме, указывал, что «Газпром нефть» не обсуждала с подрядчиками снижение цен на их услуги. Более того, с теми партнерами, которые уже работают с компанией на условиях отсрочки платежа на 180 дней, она готова «вступить в диалог об индексации цен по действующим договорам с 2021 года». «Для предприятий, которые согласились с отсрочкой платежа, «Газпром нефть» предусмотрит индексацию услуг по действующим обязательствам с января 2021 года», — подтверждает пресс-служба компании.

Подрядчикам, согласившимся со следующего года увеличить отсрочку с 30 до 180 дней, компания готова увеличить оплату на 3,18% от согласованных расценок, а с 90 до 180 дней — на 1,884%, говорится в письме Жечкова и Шкирова.

«Мы с пониманием отнеслись к продлению отсрочек платежей, потому что это вынужденная мера, призванная не допустить дальнейшего сокращения объемов работ. Мы приняли предложение заказчика и продолжаем работать с «Газпром нефтью», — говорит Борисов. У нефтесервисных компаний ситуация и без того критичная, а такие ухудшения условий договоров будут вести и уже ведут к банкротству и с последующим захватом доли рынка иностранными игроками, предупреждает Хайков.

Но глава Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний замечает, что те подрядчики, которые согласились на новые условия еще летом, получили преимущество перед конкурентами при распределении портфелей заказов на 2021 год. «Мы не меньше вас заинтересованы в развитии сервисного рынка и сохранении ключевых партнеров, с которыми много лет выстраивали эффективные рабочие отношения, — подтверждал Яковлев. — Мы понимаем, что пандемия закончится, ограничения на добычу будут сняты и тогда нам потребуются мощности, чтобы оперативно нарастить объемы производства и сохранить свою долю рынка».

Замруководителя «Газпром нефти» также отмечал, что компания готова к обсуждению «различных аспектов взаимодействия», чтобы поддержать нефтесервисные компании. Так, она была одним из инициаторов и по-прежнему «старается всех убедить» в необходимости создания фонда незаконченных скважин, который сейчас прорабатывает Минэнерго с банками. Этот фонд, создание которого еще в апреле поддержал президент Владимир Путин, должен позволить подрядчикам получить дополнительные заказы во время снижения спроса, а нефтяникам — иметь возможность быстро запустить скважины, когда они смогут нарастить добычу. РБК направил запрос в Минэнерго.
Автор: Людмила Подобедова.
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