«Газпром нефть» запросила разворот на 180

Одна из крупнейших нефтяных компаний России предложила подрядчикам увеличить сроки расчетов в 2021 году

«Газпром нефть» решила продлить на 2021 год отсрочку по контрактам с нефтесервисными компаниями, которая действовала с лета 2020 года из-за падения цен на нефть. Взамен она обещает подрядчикам небольшую индексацию цен

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Газпром нефть», которая летом 2020 года ввела отсрочку платежей на полгода по контрактам с нефтесервисными компаниями, предложила подрядчикам продлить ее на 2021 год «и далее». Об этом говорится в письме от Михаила Жечкова (начальник департамента закупок дирекции по закупкам и капитальному строительству «Газпром нефти») и Игоря Шкирова (глава департамента по планированию, управлению эффективностью и данными), которое они разослали подрядчикам 29 октября.

Первым об этом письме написал Telegram-канал «Газ-батюшка». У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили несколько сотрудников разных ее подрядчиков. Сервисные компании, входящие в Тюменскую ассоциацию нефтегазосервисных компаний, получили это письмо, сказал РБК ее президент Владимир Борисов.

«В текущей экономической ситуации «Газпром нефть» предложила подрядным организациям взаимовыгодные условия: переход на рассрочку платежа до 180 дней, что позволит компании сохранить достаточный уровень инвестиционной активности для поддержания сектора нефтесервисных услуг», — говорится в ответе пресс-службы «Газпром нефти» на запрос РБК. Без использования этой меры сокращение объемов ряда нефтесервисных работ и услуг было бы вдвое большим, чем сейчас.

Почему нужно продлить программу отсрочек

«Газпром нефть», которая ранее платила подрядчикам через 30 дней после завершения работ, начала обсуждать с ними увеличение отсрочки до 180 дней еще весной 2020 года, во время начала пандемии коронавируса и обрушения цен на нефть. Практика с новыми сроками в итоге была введена с 1 июля. «В рамках введенных ограничений по сделке ОПЕК+ [о сокращении добычи на 19% в мае—июле и небольшом увеличении с 1 августа] и снижения спроса в период пандемии коронавирусной инфекции нам удалось совместными усилиями поддержать производственную активность в 2020 году», — говорится в письме Жечкова и Шкирова.

По оценкам Минэнерго, из-за новой сделки ОПЕК+, которая начала действовать с 1 мая, по итогам 2020 года российские нефтяные компании снизят добычу примерно на 10%, или на 55 млн т, по сравнению с 2019 годом. Спрос на нефтесервисные услуги в стране упал вдвое, говорил в мае министр энергетики Александр Новак. По его словам, для стабильной работы отрасли и сохранения рабочих мест нужно загрузить компании хотя бы на 80% от уровней прошлого года. Совокупную выручку подрядчиков он оценивал в 1,5 трлн руб. в год.

«По результатам актуализации планов развития компании в условиях ограничения доступного капитала мы вынуждены продолжить в 2021 году практику отсрочки платежа до 180 дней, что позволит сохранить оптимальный уровень производственных услуг для планомерного развития как компании, так и подрядных организаций», — указано в письме.

Как работают другие нефтяные компании с подрядчиками Средний срок оплаты за нефтесервисные услуги у других крупных нефтяных компаний, включая «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, сейчас составляет от 30 до 90 дней, говорит президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. В других крупных компаниях, кроме «Татнефти», не применялись длительные отсрочки платежей, подтверждает Борисов из Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний. «Татнефть» в мае предложила нескольким подрядчикам снизить цены на 30% на услуги или согласиться на отсрочку половины стоимости работы на год, а вторую половину обещала выплатить в стандартные сроки — в течение 60 дней. Но уже в начале июля глава «Татнефти» Наиль Маганов сообщил, что компания восстановит большую часть заказов, чтобы «поддержать экономическое благосостояние сотрудников подрядчиков», несмотря на то что ремонтные, и в особенности буровые работы, не обоснованы экономически, учитывая ограничения ОПЕК+. РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Татнефти».

В письме нефтесервисным компаниям менеджеры «Газпром нефти» ссылаются на решения, представленные на форуме компании с подрядчиками (прошел в формате видеоконференции 7 октября). В рамках мероприятия заместитель гендиректора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев заявил, что в 2020 году компания сократила инвестиции не только в текущее производство, но и в перспективные проекты, включая геологоразведку. «По сути, в этом году мы продолжаем только проекты, которые приносят отдачу «в моменте» или которые просто невозможно остановить. <...>. Остальное заморожено до лучших времен, денег на это нет», — сказал тогда он (РБК ознакомился с текстом его выступления, несколько подрядчиков подтвердили точность цитат).

Компания сократила на 35% (от плана) объемы эксплуатационного бурения и капитального ремонта скважин, хотя были «все предпосылки» для снижения на 65%. «Изменить ситуацию позволило применение отсрочки платежа», — указывал Яковлев.

Необходимость продления действия полугодовой отсрочки на 2021 год замглавы «Газпром нефти» объяснял тем, что рынок стоит на пороге второй волны коронавируса и ждать роста потребления нефти и нефтепродуктов «вряд ли стоит»: «В лучшем случае мы не столкнемся с новым падением спроса». Расходы нефтяной компании на антивирусные меры будут только расти, на них она уже потратила более 1 млрд руб.

Еще одна причина — решение правительства значительно поднять налоговую нагрузку на нефтяные компании, что тоже очень сильно ударит по экономике «Газпром нефти». В сентябре правительство по предложению Минфина согласовало масштабную отмену льгот для нефтяников примерно на 290 млрд руб. в год начиная с 2021 года. «Передо мной сейчас не стоит задача сгущать краски до черноты. Но я хочу показать, что все находятся в одной лодке», — заключил Яковлев.