«Татнефть» и «Газпром нефть» смогут вернуть ₽72 млрд потерянных льгот

«Татнефть» и «Газпром нефть» смогут вернуть часть льгот, которые Минфин решил отменить с 2021 года, чтобы пополнить бюджет в условиях пандемии. Компании могут рассчитывать на сумму до 72 млрд руб. в течение нескольких лет

Компании, добывающие нефть в Татарстане, смогут вернуть 72 млрд руб. в виде льгот в течение трех лет начиная с 2021 года. Льготы будут предоставляться в том случае, если цены на нефть окажутся выше базовых, заложенных в прогнозе социально-экономического развития страны (на 2021 год — $43,4 за баррель), следует из внесенного в Госдуму проекта поправок ко второму чтению закона о налоге на дополнительный доход (НДД). Под указанные в документе критерии подходят «Татнефть» и «Газпром нефть».

Льготу в виде вычета из НДПИ максимум 1 млрд руб. в месяц смогут получить компании, добывающие сверхвязкую нефть на месторождениях с запасами более 2,5 млрд т в Татарстане, лицензии на которые они получили до 1 января 2016 года, говорится в документе. Под эти условия попадают проекты «Татнефти». Максимальный размер вычета ограничен суммой 36 млрд руб. (за три года).

Вычеты на такую же сумму (1 млрд руб. в месяц или 36 млрд руб. за три года) смогут получить компании, которые ведут добычу на месторождениях, расположенных в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа и к началу 2018 года получивших льготу по экспортной пошлине. Под эти характеристики подходит Новопортовское месторождение «Газпром нефти». Чтобы получить вычет из НДПИ, компании нужно будет заключить инвестиционное соглашение на три года с органом федеральной власти, который согласует Минфин, говорится в законопроекте.

Представитель «Газпром нефти» отказался от комментариев, представители «Татнефти» и Минэнерго не ответили на запросы РБК.

16 сентября правительство по предложению Минфина согласовало масштабную отмену льгот для нефтяников примерно на 290 млрд руб. в год. Ведомство предложило забрать у компаний налоговые стимулы по выработанным месторождениям, сверхвязкой нефти, поменять параметры НДД и т.д. При этом «Роснефти» правительство одновременно предоставило право на льготы по Приобскому месторождению, а также более выгодные условия по масштабному проекту «Восток Ойл».