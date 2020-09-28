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Бизнес ,  
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«Татнефть» и «Газпром нефть» смогут вернуть ₽72 млрд потерянных льгот

«Татнефть» и «Газпром нефть» смогут вернуть часть льгот, которые Минфин решил отменить с 2021 года, чтобы пополнить бюджет в условиях пандемии. Компании могут рассчитывать на сумму до 72 млрд руб. в течение нескольких лет
Газпром нефть SIBN ₽298,5 +2,16% Купить
Татнефть TATN ₽474,5 +2,26% Купить

Компании, добывающие нефть в Татарстане, смогут вернуть 72 млрд руб. в виде льгот в течение трех лет начиная с 2021 года. Льготы будут предоставляться в том случае, если цены на нефть окажутся выше базовых, заложенных в прогнозе социально-экономического развития страны (на 2021 год — $43,4 за баррель), следует из внесенного в Госдуму проекта поправок ко второму чтению закона о налоге на дополнительный доход (НДД). Под указанные в документе критерии подходят «Татнефть» и «Газпром нефть».

Льготу в виде вычета из НДПИ максимум 1 млрд руб. в месяц смогут получить компании, добывающие сверхвязкую нефть на месторождениях с запасами более 2,5 млрд т в Татарстане, лицензии на которые они получили до 1 января 2016 года, говорится в документе. Под эти условия попадают проекты «Татнефти». Максимальный размер вычета ограничен суммой 36 млрд руб. (за три года).

Вычеты на такую же сумму (1 млрд руб. в месяц или 36 млрд руб. за три года) смогут получить компании, которые ведут добычу на месторождениях, расположенных в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа и к началу 2018 года получивших льготу по экспортной пошлине. Под эти характеристики подходит Новопортовское месторождение «Газпром нефти». Чтобы получить вычет из НДПИ, компании нужно будет заключить инвестиционное соглашение на три года с органом федеральной власти, который согласует Минфин, говорится в законопроекте.

Представитель «Газпром нефти» отказался от комментариев, представители «Татнефти» и Минэнерго не ответили на запросы РБК.

16 сентября правительство по предложению Минфина согласовало масштабную отмену льгот для нефтяников примерно на 290 млрд руб. в год. Ведомство предложило забрать у компаний налоговые стимулы по выработанным месторождениям, сверхвязкой нефти, поменять параметры НДД и т.д. При этом «Роснефти» правительство одновременно предоставило право на льготы по Приобскому месторождению, а также более выгодные условия по масштабному проекту «Восток Ойл».

Вице-премьер назвал пострадавшие из-за новых налогов нефтяные компании
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Отмена льгот для нефтяников — это «пожарные меры» для пополнения бюджета в период пандемии, признавал вице-премьер Юрий Борисов. Самыми пострадавшими от действий Минфина оказались «Татнефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», оценивал он. С момента объявления об отмене льгот к сегодняшнему дню обыкновенные акции «Татнефти» подешевели на 13%, ЛУКОЙЛа — на 5%, «Газпром нефти» — на 6%.

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По словам человека, близкого к одному из профильных ведомств, и собеседника в одной из нефтяных компаний, теперь Минфин пошел на уступки нефтяникам. Поправки о возврате части льгот сегодня рассматривались на заседании комитета Госдумы и заместитель министра финансов Алексей Сазанов их поддержал, говорят они. Решение об отмене льгот было принято молниеносно, и теперь Минфин в частных разговорах признает, что погорячился, говорит один из источников РБК. По его словам, окончательные условия для нефтяников все еще обсуждаются. «Соответствующая поправка внесена в текст законопроекта [об изменении НДД] и будет рассмотрена во втором чтении», — сказал РБК представитель Минфина.

Решение вернуть часть льгот выглядит логично, говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. «Газпром нефть» с Новопортовским месторождением и «Татнефть» с высоковязкой нефтью больше всех пострадали от первоначального решения правительства, считает он. По его оценкам, в случае отсутствия поправок о компенсациях обе компании могли бы недосчитаться по 15% EBITDA. Теперь у них велик шанс получить льготы при цене выше базовой в следующем году, говорит Полищук. Уже сейчас Urals стоит около $40 за баррель, не исключено, что в следующем году с помощью вакцины пандемию можно будет купировать, это значит, что спрос и цены на нефть вырастут, заключает он.

Автор
Алина Фадеева
нефть «Газпром нефть» льготы «Татнефть»
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