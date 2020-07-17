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Бизнес ,  
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«Татнефть» ужесточила условия расчетов с подрядчиками

«Татнефть» изменила условия для нефтесервисных компаний из-за сделки о сокращении добычи ОПЕК+. Так поступают и другие нефтяники: просят подрядчиков снизить цены и дать отсрочку
Татнефть TATN ₽550 -0,65% Купить
Роснефть ROSN ₽360,4 -0,19% Купить
ЛУКОЙЛ LKOH ₽4 949,5 +0,1% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Татнефть», вынужденная снизить бурение из-за сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, выставила подрядчикам новые условия оплаты, рассказали РБК два участника нефтесервисного рынка.

В числе новых условий «Татнефти»:

  • Компания предложила татарской БСК (небольшая нефтесервисная компания) снизить цены на 30% на ее услуги или согласиться на отсрочку половины стоимости работы на 360 дней. Еще 50% «Татнефть» обязалась заплатить в стандартные сроки — в течение 60 дней, говорится в письме нефтяной компании от 7 мая, с которым ознакомился РБК. Источник, близкий к одной из сторон, подтвердил подлинность письма.
  • На условиях отсрочки части оплаты на год «Татнефть» уже работает и с другими региональными компаниями, говорит человек, близкий к одному из таких подрядчиков. В противном случае «Татнефть» отказывалась заказывать бурение, говорят оба источника РБК.

В начале июля «Татнефть» сообщила, что восстановит большую часть заказов нефтесервисам, чтобы «поддержать экономическое благосостояние сотрудников подрядчиков». «Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы сохранить заказы. Сейчас ремонтные и в особенности буровые работы не обоснованы экономически, учитывая ограничения ОПЕК+ <...> Но мы считаем своей задачей поддержать и партнеров «Татнефти», и их сотрудников, жителей нашей республики», — заявлял гендиректор компании Наиль Маганов.

В пятницу, 17 июля, представитель «Татнефти» не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Почему снижается бурение

Россия вынуждена снижать производство нефти в рамках сделки ОПЕК+: в мае-июле российские компании сокращают добычу на 19% к февралю 2019 года до 8,5 млн барр. в сутки, с августа добыча немного вырастет. По оценкам Минэнерго, в 2020 году нефтяники добудут примерно на 10% (или 55 млн т) меньше, чем в 2019 году. Спрос на нефтесервисные услуги в стране упал вдвое, оценивал министр энергетики Александр Новак в мае (его слова передавал источник «Интерфакса»). По словам министра, для стабильной работы отрасли и сохранения рабочих мест нужно загрузить компании хотя бы на 80% от уровней прошлого года. Между тем, по данным Минэнерго, в нефтесервисной отрасли работает более 150 тыс. человек, а, по данным секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова, — более 300 тыс. человек. Выручка сектора составляет 1,5 трлн руб в год, оценивал Новак.

Кто еще сокращает расходы на нефтесервис

Условия контрактов изменила не только «Татнефть», многие другие нефтяники платят с задержками и просят снизить цены, говорит источник в татарском «Химбурсервисе» и подтверждает собеседник РБК в нефтесервисной компании Weatherford. Например, «Роснефть» предложила увеличить стандартные сроки оплаты с 60 до 90 дней и снизить цены, указывает он. Но компания «не давит и не ставит ультиматумы», уточняет собеседник РБК, переговоры идут своим чередом на уровне директоров департаментов. «Белкамнефть» (входит в «Нефтису» Михаила Гуцериева) платит вовремя и не снижает цены, но не может предоставить региональным компаниям прежние объемы работ и предлагает подождать до Нового года, говорит источник, близкий к одной из них. РБК направил запросы в «Роснефть» и «Нефтису».

Объемы снижают и другие нефтяные компании. Например, ЛУКОЙЛ планировал приостановить 20% эксплуатационного и разведочного бурения на своих месторождениях в Западной Сибири, Коми и Пермском крае, рассказывали источники РБК. «Для нефтяников это (сокращение добычи в России до 8,5 млн барр. в сутки. — РБК) просто шок!» — говорил вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун в интервью РБК в апреле. «Понимаю всех инженеров и технологов, которые самоотверженно трудятся на скважинах. Для них закрывать скважину — это страшно. А тут это будет происходить практически массово. Придется резко сократить бурение, ремонты, и, скорее всего, низкоэффективный фонд нефтяных скважин придется закрывать», — указывал он.

ЛУКОЙЛ приостановит 20% бурения в Западной Сибири
Бизнес
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В основном нефтяники предлагают подрядчикам снизить цены на 5-30% и согласиться на отсрочку платежей до полугода, говорит президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. Рентабельность даже крупных сервисных компаний в докризисное время составляла всего около 3-5%, сектор закредитован и работает на лизинговом оборудовании, напоминает он. Кроме того, у компаний выросли затраты на «противовирусные» мероприятия: создание обсерваций для рабочих, где они обязаны отбыть карантин перед выходом на работу на месторождении, расходы на тесты, на выплату сверхурочных из-за того, что пришлось растянуть сроки вахты. С учетом этих факторов отсрочка платежей и снижение цен делают ситуацию на нефтесервисном рынке катастрофичной, говорит эксперт. По его словам, в отрасли уже идут сокращения работников и банкротства компаний, и процесс будет только нарастать.

Как участвует государство

Президент Владимир Путин еще в апреле поддержал предложение Минэнерго создать так называемый фонд незаконченных скважин для поддержки пострадавшей отрасли. Правительство рекомендовало нефтяникам предоставить нефтесервису заказы на скважины, которые не нужны сейчас из-за ограничений ОПЕК+, но могут понадобиться в будущем, когда можно будет увеличить добычу. При этом государство готово субсидировать нефтяникам проценты по кредитам, которые они будут вынуждены привлечь для оплаты работ подрядчиков.

Представитель Белоусова отказался от комментариев. РБК направил запрос в Минэнерго.

Путин рассмотрит вопрос о поддержке нефтяников
Бизнес
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Единственное, что может спасти сервис — поддержание объемов бурения и сопутствующих услуг и создание фонда незаконченных скважин, считает Хайков. Но в нынешнем виде механизмом смогут воспользоваться не все. Государство компенсирует нефтяной компании проценты по кредиту для бурения незавершенных скважин снижением на эту сумму ее налога на прибыль, объясняет Хайков. Между тем, многие крупные «дочки» нефтяных компаний, которые зачастую являются единственным заказчиком для целого региона, получили убыток и не платят налог на прибыль, поэтому не могут использовать эту меру поддержки для бурения скважин на будущее и таким образом поддерживать региональные сервисные компании, объясняет он. Механизм следует сделать более универсальным, например, снижая размер НДПИ на сумму процентов по кредитам, заключает эксперт.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Татнефть, ОПЕК+, ЛУКОЙЛ
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