ЛУКОЙЛ перерабатывает отношения с НПЗ

Крупнейшая российская частная нефтяная компания переводит свои предприятия на давальческую схему

ЛУКОЙЛ планирует с 2021 года перевести четыре свои НПЗ в России на схему процессинга. Это поможет сократить затраты головной компании и стабилизировать маржу заводов, но снизит налоговые отчисления в региональные бюджеты

Фото: Игорь Кожевников / ТАСС

Крупнейшая частная нефтяная компания России ЛУКОЙЛ с начала 2021 года планирует перевести свои российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на схему процессинга, или давальческий принцип работы. Об этом РБК рассказал источник в компании и подтвердил федеральный чиновник.

По словам собеседников РБК, это делается в первую очередь в целях оптимизации расходов и операционного управления. Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев.

У ЛУКОЙЛа четыре НПЗ в России— в Волгограде, Нижнем Новгороде, Перми и Ухте. В первом полугодии 2020 года они снизили переработку на 6,9%, до 21,7 млн т нефти. За полгода заводы выпустили 28,67 млн т нефтепродуктов, что на 17,7% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года.

Сейчас заводы ЛУКОЙЛа покупают нефть у добывающих «дочек» компании, перерабатывают ее и сами реализуют нефтепродукты. Согласно схеме процессинга владелец нефти поставляет ее на НПЗ, платит заводу за услуги по ее переработке, а затем получает и сам продает нефтепродукты.

Зачем ЛУКОЙЛу новая схема

Переход на процессинговую схему позволил бы заводам ЛУКОЙЛа стабилизировать уровень маржинальной доходности от переработки нефти, считает гендиректор ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов. «В текущей схеме НПЗ сильно зависимы от сложившихся цен на нефть и нефтепродукты в мире и на российском рынке и потому могут генерировать как очень высокую маржу, так и очень низкую. В давальческой схеме такие колебания исключены: НПЗ получают стабильный уровень прибыли, не привязанный к конъюнктуре рынков», — отмечает он.

Например, в мае 2020 года маржа переработки на российских заводах ЛУКОЙЛа упала в среднем до минус $5,3 за баррель, писали эксперты Argus со ссылкой на данные компании. Еще по итогам первого квартала и апреля 2020 года этот показатель был положительным — $3,1 и $3,2 за баррель соответственно.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов полагает, что в условиях падения прибыли и маржи переработки переход на процессинг становится одним из вариантов снижения издержек. В июне первый вице-президент ЛУКОЙЛа по экономике и финансам Александр Матыцын сообщил, что в 2020 году компания сократит капзатраты примерно на 20%, до 450–500 млрд руб. (без учета проекта «Западная Курна-2» в Ираке). Причина их снижения — резкое падение прибыли из-за обрушения цен на нефть на фоне пандемии коронавируса, а также необходимость сокращать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Чистый убыток ЛУКОЙЛа за первое полугодие 2020 года составил 64,7 млрд руб. против прибыли в 330 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, а выручка упала на 33,3%, до 2,65 трлн руб.

С 11 января 2021 года продолжительность рабочего времени работников корпоративного центра (штаб-квартиры) и аппаратов управления «дочек» ЛУКОЙЛа будет уменьшена на 12,5%, до 35 часов в неделю, сообщила в четверг, 5 ноября, пресс-служба компании. Такое решение принято для «повышения операционной эффективности при сохранении рабочих мест».

Перевод заводов на давальческую схему выгоден также более быстрым возвратом НДС, говорит источник в одном из профильных ведомств: этот налог будет платить только головная компания, а не все заводы, как сейчас. Компания может претендовать на возмещение НДС на часть расходов при работе с контрагентами, уточняет партнер юридической компании «Шаповалов Петров» Сергей Шаповалов. Ее заводы сейчас имеют право на возврат НДС за операции по покупке нефти. После перехода на процессинг налог будет возвращаться только головной компании, но его размер не должен измениться, уточнил эксперт. Компания сможет сократить расходы на обслуживание счетов и персонал, добавляет источник в профильном ведомстве.

Кто уже на процессинге Основная часть крупных нефтяных компаний России, имеющих собственную переработку, уже перешли на процессинговую схему работы со своими НПЗ. По такой схеме работают заводы третьей по объему добычи (после «Роснефти» и ЛУКОЙЛа) российской нефтяной компании «Газпром нефть», сообщил РБК ее представитель. По такой же схеме работают «Роснефть» и «Татнефть», утверждает Тузов. Представитель «Татнефти» это подтвердил, в пресс-службе «Роснефти» отказались от комментариев. В 2019 году также сообщалось, что на процессинг из-за нехватки средств на покупку нефти перешел и крупнейший независимый завод — Антипинский НПЗ (находится в процедуре банкротства).

Как процессинг отразится на прибыли НПЗ ЛУКОЙЛа

Прибыль завода, получающего плату за процессинг, в разы ниже, чем доход предприятия, самостоятельно закупающего нефть и реализующего нефтепродукты, замечает Тузов. В результате перехода на процессинг сокращается уплата налогов в бюджеты регионов, где расположены заводы, (например, региональной части налога на прибыль), поскольку главную налоговую нагрузку будет нести головная компания, а не НПЗ, добавляет он. В том числе к ней перейдут обязательства по демпфирующей нагрузке — этот механизм призван удерживать цены на бензин и дизельное топливо внутри России на стабильном уровне: при низких экспортных ценах стоимость топлива на внутреннем рынке в рублях не снижается, что позволяет нефтяникам получать сверхприбыль, частью которой они делятся с бюджетом, а при высоких ценах на нефть компаниям, наоборот, доплачивают из бюджета за сдерживание цен на бензин.

Суть перевода НПЗ на процессинговую схему — это перемещение центра формирования прибыли от переработки нефти с заводов на головную компанию, поэтому будет перенесен и центр уплаты региональной части налога на прибыль с регионов, в которых расположены заводы, на регион, где зарегистрирована головная компания, подтверждает Хомутов.

По оценке Тузова, при переходе на процессинг прибыль заводов может упасть на 70%, а с ней и поступления в региональные бюджеты. Сейчас они могут составлять до 5 млрд руб. в год только за счет региональной доли налога на прибыль. Размер демпфера должен остаться неизменным в случае смены юрлица, которое будет его выплачивать, при сохранении прежних объемов переработки топлива и выработки нефтепродуктов.

В целом по отрасли прогнозный размер поступлений от демпфера в 2020 году оценивается в 292 млрд руб. при среднегодовой цене на нефть в 2020 году $41,8 за баррель и курсе 71,2 руб. за доллар, следует из проекта бюджета на следующую трехлетку. В 2021 году он может снизиться до 204 млрд руб. (при цене $45,3 за баррель и курсе 72,4 руб. за доллар).