Бюджет впервые заработал на механизме сдерживания цен на бензин и дизель

Демпфер вновь станет положительным, то есть бюджет станет доплачивать нефтяникам, при котировках Urals более $50,5 за баррель в случае сохранения мартовских параметров, а именно дифференции между ценами нефтепродуктов и нефти в Европе, курса доллара и фрахтовых ставок, пояснил РБК главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов.
- Месяц назад Минфин сообщил, что оценивает поступления в бюджет по демпферу в $0,9–1,1 млрд в месяц при ценах на нефть на уровне $22–27 за баррель, то есть порядка 74 млрд руб. по текущему курсу.
- В апреле–декабре 2020 года суммарно доходы от демпфера могут составить почти 600 млрд руб., если цены на нефть останутся в этом диапазоне. Ежов подтверждает эти расчеты.
- В марте средняя цена на нефть марки Urals составила $29,17 за баррель. Это в 2,3 раза ниже, чем в марте 2019 года ($65,98 за баррель).
Демпфер сокращает траты резервов
Благодаря демпферу российский бюджет сможет частично компенсировать выпадающие доходы от снижения экспортных пошлин на нефть и газ, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении углеводородов. Это позволит уменьшить расходование резервных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие этих выпадающих доходов.
В марте нефтяные компании поднимали вопрос об огромных ожидаемых выплатах по демпферу в 2020 году из-за низких цен на нефть и предлагали изменить формулу расчета, сказал РБК федеральный чиновник. По его словам, им объяснили, что формулу, конечно, поменять можно, но в этом случае правительство просто поднимет на ту же сумму НДПИ — «бюджету в трудные времена надо помогать».
РБК направил запросы в «Роснефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ, а также в пресс-службу Минфина.
По словам Ежова, демпфер был рассчитан для работы в диапазоне нефтяных цен $40–70 за баррель, его параметры не были настроены на текущие котировки. «При сохранении низких цен потребуется корректировка механизма демпфера, что позволит поддержать переработку, и без того находящуюся в крайне тяжелой ситуации. Ведь увеличение демпфера происходит одновременно с обвальным снижением спроса на нефтепродукты и снижением таможенной субсидии, также зависящей от нефтяных котировок», — объяснил он.
В марте нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились в годовом выражении:
- от поступлений по НДПИ — на 10% (до 424 млрд руб.);
- от поступлений по экспортной пошлине на нефть, газ и нефтепродукты — на 36% (до 114 млрд руб.).
В марте 2020 года (к январю) сильнее всего по сравнению с другими углеводородами снизились доходы бюджета от добычи и экспорта природного газа — более чем на треть (до 72 млрд руб.), показывает статистика Минфина. Экспорт газа в январе–феврале сократился в стоимостном выражении примерно на 51% год к году, в физическом объеме — на 25%, следует из данных ФТС (.xlsx). Это произошло на фоне теплой зимы в Европе и увеличенных закупок газа в конце 2019 года, сделанных еще до того, как «Газпром» договорился о продлении контракта на транзит газа через Украину.
Сколько резервов потратят в этом году
По действующему в России бюджетному правилу, если цена нефти опускается ниже базовой отметки ($42,4 в 2020 году), недополученные нефтегазовые доходы бюджета финансируются за счет средств ФНБ. Для этого Минфин продает валюту на открытом рынке. В предыдущие три года Минфин покупал валюту для пополнения ФНБ за счет сверхдоходов от нефти и газа.
В марте Минфин еще покупал валюту (на 133,3 млрд руб.), поскольку план закупок формировался в феврале, когда цены на нефть превышали $42, следует из данных министерства. В апреле он начал тратить средства ФНБ: валюты будет продано на 77,8 млрд руб. Эти траты увеличатся в последующие месяцы, в то время как демпферные поступления в бюджет возрастут, так как вступят в силу более низкие цены на нефть в расчете экспортной пошлины (в марте она рассчитывалась исходя из цен второй половины февраля).
В 2020 году расходование средств ФНБ для покрытия дефицита нефтегазовых доходов составит от 1 трлн до 1,7 трлн руб., прогнозируют экономисты. По оценке Deutsche Bank, из ФНБ будет профинансировано около 1,5 трлн руб. При этом на 1 апреля ликвидные резервы ФНБ, доступные для компенсации недополученных нефтегазовых доходов, составляли в рублевом эквиваленте чуть более 11 трлн руб.