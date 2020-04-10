Бюджет впервые заработал на механизме сдерживания цен на бензин и дизель

По данным Минфина, в марте нефтяные компании выплатили в бюджет 10,5 млрд руб. по демпферному механизму, созданному, чтобы удерживать цены на топливо на внутреннем рынке. Эти перечисления помогут Минфину снизить траты из ФНБ

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Российские нефтяные компании в марте впервые осуществили выплаты в бюджет в соответствии с демпферным механизмом, свидетельствуют опубликованные данные Минфина.

Демпферный механизм, действующий с 2019 года, призван удерживать цены на моторное топливо (бензин, дизельное топливо) внутри России на стабильном уровне. Упрощенно он действует так:

при низких экспортных ценах на нефть российской марки Urals стоимость топлива на внутреннем рынке в рублях позволяет нефтяникам получать сверхприбыль, частью которой они делятся с бюджетом;

если же экспортные цены на нефть высокие, государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали цены на бензин и дизтопливо внутри страны.

В марте, согласно информации Минфина, перечисления в бюджет по демпферу составили 10,5 млрд руб. (около $140 млн по среднему курсу за месяц). В 2019 году, когда держались высокие цены на нефть, государство заплатило нефтяникам в общей сложности 282 млрд руб. плюс еще 23 млрд руб. в январе–феврале 2020 года.

Нефтяники уже выплатили в бюджет примерно 10,5 млрд руб. в рамках демпферного механизма за бензин в феврале 2019 года, но одновременно получили выплаты из бюджета за дизельное топливо: в сумме получилось 0,7 млрд руб. в пользу нефтяных компаний. Минфин учитывает общие поступления (выплаты) от демпфера по бензину и дизелю.