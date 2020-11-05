Выборы президента США. Ожидаемое

Победитель в борьбе за Белый дом пока не определен

США выбирают президента, треть верхней палаты парламента и всю нижнюю. Подсчет в нескольких ключевых штатах затянулся, а команда Трампа стала опротестовывать результаты. Все основные новости — в материале РБК

Фото: Brian Snyder / Reuters

Главное к 09:00 мск Исход президентской гонки по-прежнему не определен. Не завершен подсчет в целом ряде штатов, где исход кампании все еще не гарантирует победу ни одному из кандидатов.

Джо Байден перехватил лидерство в Мичигане и Висконсине. По-прежнему спорной остается ситуация в четырех штатах: Пенсильвании, Неваде, Северной Каролине и Джорджии. Под вопросом и Аризона, где подсчет также не закончен.

До сих пор не учтены все бюллетени, которые избиратели присылали по почте. В избирательной комиссии Аляски сообщили, что будут считать их в течение недели, в Пенсильвании предупредили, что подсчет может затянуться до пятницы. В Неваде подсчет и вовсе прекратили, сообщив, что возобновят его спустя сутки.

Штаб Трампа подал в суд требование остановить подсчет голосов в Мичигане и в Пенсильвании . Команда президента утверждает, что его представителей не допустили к наблюдению за подсчетом на некоторых участках в колеблющихся штатах. Адвокат Трампа Руди Джулиани вылетел в Филадельфию, столицу Пенсильвании, он заявил о массовых нарушениях.

. Команда президента утверждает, что его представителей не допустили к наблюдению за подсчетом на некоторых участках в колеблющихся штатах. Адвокат Трампа Руди Джулиани вылетел в Филадельфию, столицу Пенсильвании, он заявил о массовых нарушениях. Штаб действующего президента готовится опротестовать результаты и в Висконсине .Также на сайте Верховного суда штата появился иск республиканцев по поводу голосования по почте.

CNN сообщила также о намерении представителей Трампа подать иски в суды Аризоны и Невады . В случае проигрыша там допустили и пересчет в Джорджии .

Пресс-секретарь Трампа Кейли Маккинани в интервью Fox News заявила, что в штабе действующего президента рассчитывают получить 270 голосов выборщиков за счет победы в Пенсильвании, Джорджии и Аризоне , где подсчет по-прежнему не завершен. При этом она усомнилась в справедливости подсчетов в городах, контролируемых демократами и напомнила, что в 2012 году в некоторых районах Филадельфии республиканцы по итогам выборов получали 0%. По ее словам, с этим и связан поданный иск.

, где подсчет по-прежнему не завершен. При этом она усомнилась в справедливости подсчетов в городах, контролируемых демократами и напомнила, что в 2012 году в некоторых районах Филадельфии республиканцы по итогам выборов получали 0%. По ее словам, с этим и связан поданный иск. Как сообщает Detroit Free Press, расследование уже начато в округе Антрим в Мичигане, где Трамп изначально лидировал, но потом стал проигрывать. Результаты голосования там временно аннулированы.

Дональд Трамп написал в Twitter об «очень странной» смене лидера в штатах, где руководят демократы.



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Расклад сил.

Байден пока лидирует в 23 штатах: Висконсине, Неваде, Мэне, Вермонте, Нью-Гэмпшире, Массачусетсе, Род-Айленде, Коннектикуте, Делавэре, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Мэриленде, Вирджинии, Иллинойсе, Нью-Мексико, Аризоне, Колорадо, Вашингтоне, Калифорнии, Орегоне, на Гавайях и в столичном округе Колумбия, Мичигане.

Дональд Трамп лидирует в 27 штатах: Айове, Аляске, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Пенсильвании, Техасе, Огайо, Индиане, Западной Вирджинии, Кентукки, Теннесси, Алабаме, Миссисипи, Луизиане, Арканзасе, Миссури, Оклахоме, Канзасе, Небраске, Вайоминге, Юте, Монтане, Южной Дакоте, Северной Дакоте и Айдахо.

Если расклад по числу голосов не поменяется в штатах, где не до конца подсчитаны голоса, Байден выигрывает, он предварительно лидирует в двух штатах, где исход голосования еще не ясен — Аризоне (11 голосов), Неваде (6 выборщиков). В случае успехов в этих штатах он получит 270 выборщиков (минимально необходимое число).

Дональд Трамп потенциально выигрывает 3 голоса — от Аляски, 16 — от Джорджии, 20 — от Пенсильвании, 15 — от Северной Каролины. Если он одержит победу только в этих штатах, то получит лишь 268 голосов выборщиков.

По общему количеству голосов, отданных за каждого из кандидатов, лидирует Байден. Он заручился поддержкой 72 млн избирателей (50,4%), Трамп — 68,5 млн (48%).

По итогам довыборов в конгресс складывается такая картина: голоса еще считаются, но на выборах в палату представителей пока лидируют демократы, на выборах в сенат партии идут вровень.

Данные Fox News: сенат — 48:48 (всего сенаторов 100, в предыдущем составе большинство (53) было у Республиканской партии; палата представителей — 204 демократа, 190 республиканцев (всего в палате представителей 435 конгрессменов, большинство (232) было у демократов).

Как идет подсчет результатов

Предварительные результаты выборов президента США По данным опросов и текущего подсчета голосов. Выберите штат, чтобы увидеть, сколько голосов набирают кандидаты Штаты, где лидирует Дональд Трамп Штаты, где лидирует Джо Байден Штаты, где отрыв между кандидатами составляет менее 15% при подсчете менее 90% голосов, и штаты, где разрыв составляет менее 5% при подсчете более 90% 0 0 0 Источники: Bloomberg, Fox News

Основная борьба разворачивается в семи штатах: Северной Каролине, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании, Неваде, Аризоне и Висконсине.

В Северной Каролине по состоянию на 7:00 мск подсчитано 94% голосов, в Джорджии — 98%, в Пенсильвании — 89%, в Мичигане — 99%, в Висконсине — 99%.

В Висконсине долгое время лидировал Трамп, однако после подсчета 97% голосов вперед вышел Байден. У него 49,6%, у действующего президента — 48,9%. Избирательная комиссия штата заявила, что подсчет голосов закончен, но результаты объявлять не стали.

В Мичигане Байден стал резко сокращать отставание от Трампа и вырвался вперед (с 4% отставания) после появления результатов из крупных городов. По словам корреспондента New York Times Кэти Грэй, в Детройте кандидата от Демократической партии поддержали около 93%. После подсчета 99% голосов у Трампа — 48%, у Байдена — 50,5%. Власти Мичигана рассчитывают завершить подсчет голосов на выборах к концу дня 4 ноября.

В Пенсильвании преимущество Трампа составляло утром 4 ноября 12%. Однако неучтенными оставались 1,4 млн бюллетеней, присланных по почте. К 7:00 мск 5 ноября разрыв сократился до 2,5% (50,7% у Трампа, 48,1% у Байдена.

В Неваде после подсчета 85% голосов у Байдена 49,5%, у Трампа — 48,5%.

В Северной Каролине и Джорджии минимальное преимущество Трампа сохраняется. В Северной Каролине подсчет фактически не велся с утра 4 ноября. В Джорджии посчитать осталось около 90 тысяч голосов (при том, что Трамп пока лидирует с преимуществом в 30 тысяч).

В Огайо , который являлся одним из колеблющихся штатов, Fox News отдает победу Трампу. После подсчета 94% голосов у действующего президента там 53,4%, у Байдена — 45,2%. В Айове после подсчета 93% голосов у Трампа 52,9%, у Байдена — 45,4%. В Техасе после подсчета 84% голосов у Трампа 52,2%, у Байдена — 46,4%.

В Аризоне , где четыре года назад победил Трамп, лидерство захватил Байден (50,7% поддержки после подсчета 85% голосов). При этом преимущество кандидата от Демократической партии по ходу подсчета постоянно сокращалось. Происходило это в том числе за счет одного округа, где сначала бывший вице-президент лидировал, а затем начал проигрывать.

Во Флориде после подсчета 98% голосов лидирует Трамп. У него 51,3%, у Байдена — 47,8%.

Байден прогнозируемо лидирует в Калифорнии , которая дает 55 выборщиков. В этом традиционно голосующем за демократов штате его поддержали более 65% избирателей (после подсчета 12% голосов). В столице США Вашингтоне по итогам подсчета более 50% голосов ожидаемо лидирует Байден. Преимущество колоссальное — 92% против 5,9%. В штате Нью-Йорк Байдена поддержали 55,1%, Трампа — 43,6%.

Третье место в целом ряде штатов завоевала кандидат от Либертарианской партии Джо Йоргенсен, набрав 1–2%.

По итогам довыборов в конгресс складывается такая картина: голоса еще считаются, но на выборах в палату представителей пока лидируют демократы, на выборах в Сенат партии идут вровень.

Данные Fox News: сенат — 48:48 (всего сенаторов 100, в предыдущем составе большинство (53) было у Республиканской партии; палата представителей — 204 демократа, 190 республиканцев (всего в палате представителей 435 конгрессменов, большинство (232) было у демократов)..

Заявления кандидатов

Выступая в Белом доме, Трамп утром 4 ноября заявил о том, что выигрывает в спорных штатах: Висконсине, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Мичигане. По его словам, оппонентам будет невозможно ликвидировать отставание. Он также сообщил, что его команда уже готова праздновать феноменальную победу. «По чести говоря, мы выиграли эти выборы. Но мы хотим, чтобы наша победа была защищена законом», — сказал он, пообещав обратиться в Верховный суд.

Джо Байден, в свою очередь, выступил перед своими сторонниками в Делавэре и выразил надежду на победу. «Поворотным моментом» он назвал успех в Аризоне. Он также заявил, что рассчитывает на успех в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Как проходило голосование

Байден просил избирателей оставаться в очередях на избирательные участки, даже если они должны закрыться. В Twitter он написал, что избирателям удастся отдать свой голос, если они отстоят очередь. Ранее он встретился со сторонниками в Филадельфии. Байден заявил, что в этот раз на президентских выборах проголосуют больше людей, чем когда либо в истории США. Он ждал, что свои голоса отдадут больше 150 млн человек.

Американцы при выборе президента учитывали коронавирус и экономическую ситуацию. Об этом свидетельствуют данные опроса Edison Research. По их подсчетам, двое из десяти делали свой выбор, учитывая последствия пандемии, а трое из десяти при голосовании думали об экономических проблемах в стране. Тем временем, по данным CNN, главными темами, которые волнуют американцев, стали экономика, расовое неравенство и коронавирус.

Хиллари Клинтон обратилась к жителям Миннесоты: «Будущее нашей демократии зависит от того, придете ли вы сегодня на избирательные участки».

Магазины Apple из-за выборов закрылись раньше в ряде крупных городов: Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Бостоне и Чикаго.

Бывший президент США Барак Обама написал, что в день выборов поставлено на карту все: «наше здоровье, наша работа». «Но есть хорошая новость: сегодня можно выбрать перемены. Давайте выиграем!» — написал бывший президент США.

Судья Федерального окружного суда в округе Колумбия Эммет Салливан распорядился проверить 12 почтовых округов, чтобы найти неучтенные бюллетени. До этого в почтовой службе заявили, что около 300 тыс. бюллетеней, которые высылались для голосования, так и не были отсканированы для подсчета.

ФБР расследует ситуацию с телефонными звонками с призывом не голосовать 3 ноября. Такие звонки, в частности, поступали жителям штата Айова и Мичиган. Их призывали в день голосования «оставаться дома, а значит, оставаться в безопасности».

Дональд Трамп вечером посетил свой избирательный штаб в Вирджинии. «Я слышал, что у нас [республиканцев] все хорошо», — сказал он. Трамп отметил, что не подготовил речь на случай победы или поражения. «Выигрывать легко. Проигрывать никогда не просто», — заявил действующий президент.

На вечеринку в Белом доме в Ночь выборов смогут попасть лишь 250 человек, сообщает CNN со ссылкой на источник. Все гости пройдут экспресс-тест на коронавирус.

Вице-губернатор Пенсильвании (одного из ключевых для исхода выборов штатов) Кэти Буквар напомнила, что полностью подсчет голосов не завершится в день выборов, и призвала к терпению. Трамп осудил решение Верховного суда, разрешившего Пенсильвании принимать ранее поданные бюллетени в течение трех дней после дня голосования.

Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает свои шансы на победу твердыми. Он также отметил, что объявит о своей победе, только «когда эта победа состоится» (в прессе высказывались опасения, что Трамп может объявить о своей победе до окончательного подсчета голосов).

Джо Байден вместе с женой в день выборов посетили церковь в штате Делавэр, где они живут, и могилу старшего сына Бо (Джозеф Бо Байден умер в 2015 году от опухоли мозга).

И Байден, и Трамп на этих выборах проголосовали досрочно.

Опцией досрочного голосования воспользовались и многие звезды, среди них актриса Натали Портман и рэпер Снуп Догг.

Оба кандидата в день выборов опубликовали агитационные ролики, призывающие голосовать за их кандидатуры. В ролике от штаба Трампа под музыку появляется сам действующий президент, а в видео Байдена люди гуляют и направляются на участки в футболках с именами кандидатов от Демпартии. Вот ролик Трампа:

Первая леди Мелания Трамп проголосовала в день выборов на участке во Флориде.

Рэпер Канье Уэст сообщил, что отдал свой голос на президентских выборах за самого себя. О намерении участвовать в гонке он заявил летом, букмекеры оценивают его шансы на победу в трех или более штатах в 0,1%.

Первыми во вторник открылись два участка в штате Нью-Гэмпшир. Расположенный в поселке Диксвилл-Нотч участок открывается в полночь уже 60 лет. Там все пять голосов избирателей (всего проживают 12 человек) получил кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. На втором открывшемся в полночь участке в Миллсфилде 16 голосов получил кандидат-республиканец Дональд Трамп.

В среднем избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00, однако время их работы отличалось в каждом из штатов.

Окончательные результаты выборов будут подведены в этом году позже, чем обычно, из-за голосования по почте. Из-за пандемии коронавируса рекордное число американцев — более 100 млн — проголосовали досрочно по почте или придя на участки. Это более 47% всех зарегистрированных избирателей (всего правом голоса обладают около 233 млн граждан страны) и 73% от числа людей, проголосовавших на выборах в 2016 году.

Из-за большой неопределенности в США опасаются протестов и массовых беспорядков после завершения голосования. Возле Белого дома установили защитный забор, в крупных городах заколотили витрины магазинов.

Кто борется за пост президента

Соперников двое — действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джозеф Байден. Трамп — 45-й президент США, кандидат от Республиканской партии, от которой выиграл выборы в 2016 году. Байден был вице-президентом два срока (с 2008 по 2016 год) при 44-м президенте США Бараке Обаме.

Трамп трижды менял свою политическую принадлежность. Байден с начала политической карьеры демократ.

Для того чтобы принять участие в выборах, Байден выиграл праймериз Демократической партии. Республиканская партия тоже проводила праймериз, но они почти во всех штатах были простой формальностью, без желающих бросить вызов Трампу.

Трамп участвует в выборах в тандеме с действующим вице-президентом Майком Пенсом. У демократов на пост вице-президента баллотируется Камала Харрис — темнокожая сенатор от Калифорнии.

Трампу 74 года, Байдену — 77. В случае победы он станет самым возрастным президентом США в истории. Инаугурация пройдет 20 января 2021 года, Байдену будет уже 78. Сейчас «титул» самого возрастного на момент избрания президента удерживает Трамп.

Как выбирают президента

Президент США избирается непрямым голосованием. После подсчета голосов избирателей в каждом из штатов формируется коллегия выборщиков, которые 14 декабря должны выбрать президента. Голосовать они будут в соответствии с тем, как проголосовали избиратели в штате. Если в Техасе большинство будет, например, у Трампа, то и все выборщики от штата должны проголосовать за него. После того как сенат в начале января утвердит результаты выборов, 20 января 2021 года пройдет инаугурация 46-го президента США (или 45-го, если им останется Трамп).

Всего от штатов 538 выборщиков, для победы надо заручиться поддержкой 270. Штаты с наибольшим числом избирателей имеют и наибольшее число выборщиков.

Что выборы в США принесут России

Источники СМИ в российских властных структурах говорят, что в Москве тревожатся из-за возможной смены власти в США и что победа Байдена станет «плохой новостью». Официально, впрочем, Кремль заявляет о готовности работать с любым президентом, будь то Трамп или Байден.

Для российской экономики в первую очередь важно, как при новом президенте изменится санкционная политика. В случае победы Трампа можно ждать, что для России мало что поменяется (но и тут нужно учитывать непредсказуемость действующего президента). Байден декларирует резкое изменение политики в отношении Москвы. «Они [русские] заплатят цену, и это будет цена для их экономики», — заявил Байден на одной из встреч с избирателями.

Выльется ли жесткая риторика Байдена в адрес России (в случае его избрания) в конкретные действия, пока неясно. Но эксперты сходятся во мнении, что неопределенность страшнее президентства Байдена, а большинство рисков уже заложены в российский рынок.

Связанный с выборами риск уже достаточно давно в стоимость рубля включил и валютный рынок, полагают аналитики. Но в последнюю неделю перед голосованием рубль резко пошел вниз. А 2 ноября рубль ушел в пике до многомесячных минимумов. Впрочем, причина волатильности не только в предстоящих выборах, но и в ухудшении ситуации с коронавирусом в мире, а также в падении цен на нефть.

Кого еще избирают 3 ноября