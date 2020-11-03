Байден опубликовал призывающее голосовать за него видео

Видео: JoeBiden/twitter

Video

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден опубликовал на своей странице в Twitter видео, призывающее проголосовать на выборах.

В ролике люди гуляют по городу в футболках с именами Байдена и кандидата в вице-президенты Камалы Харрис.

3 ноября в Соединенных Штатах проходят президентские выборы. Основным соперником демократа является действующий глава государства Дональд Трамп — кандидат от Республиканской партии. Трамп в день выборов дал интервью телеканалу Fox, в котором оценил свои шансы на победу. Байден в это же время посетил церковь Св. Иосифа в Гринвилле в штате Делавэр, где похоронен его сын Бо. Туда он приехал вместе с женой Джилл и двумя внучками.