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Выборы в США ,  
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Букмекеры оценили шансы Канье Уэста стать президентом США

Канье Уэст
Канье Уэст (Фото: Randall Hill / Reuters)

Шансы рэпера Канье Уэста, участвующего в борьбе за пост президента США наряду с кандидатами от Демократической и Республиканской партий, на победу в трех или более штатах оцениваются в 0,1%. Вероятность, что следующим президентом США станет демократ Джо Байден, оценивается в 64,95%, шансы нынешнего хозяина Овального кабинета, республиканца Дональда Трампа составляют 34,95%. Это следует из прогноза российской букмекерской компании «Фонбет».

Вероятность, что кандидат демократов победит с отрывом минимум в десяти штатах, оценивается в 15%. Шанс, что победителем станет Трамп с таким же перевесом, составляет 7%.

По оценке ведущего аналитика «Фонбет» Дмитрия Клейнова, нынешний расклад сильно отличается от сложившегося на выборах в 2016 году. Тогда вероятность победы демократа Хиллари Клинтон большинство букмекеров оценивали в 80%, а Трампа — только в 20%. Победа по результатам подсчета голосов выборщиков досталась Трампу, хотя перевес по общему числу голосов был у Клинтон с разницей в 3 млн.

При составлении прогноза компания учитывала результаты социологических опросов, мнения экспертов и другие факторы. Принимать ставки на исход политических событий российским букмекерам по закону запрещено. «Фонбет» на своем сайте называет себя крупнейшей букмекерской конторой в России и странах СНГ.

«Сейчас расклад совсем другой: Трамп не выглядит уже темной лошадкой — у него за спиной четыре года президентства, в течение которых он показал себя в деле. Байден оппонирует не просто кандидату с программой, а действующему президенту, оказавшемуся в сложной экономической и социально-эпидемиологический ситуации. Если Трамп удержится благодаря все тем же голосам выборщиков, то во второй раз обманет big data. Правда, в этот раз у него почти вдвое больше шансов как у действующего президента», — отмечает аналитик.

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Зарубежные букмекеры также называют фаворитом президентской кампании Байдена. Согласно их расчетам, шансы Байдена на победу составляют минимум 60%, а вероятность, что Трамп сможет остаться в Белом доме на второй срок, никто не оценил выше 40%.

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букмекерские конторы выборы в США Дональд Трамп Джозеф Байден
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