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«Грузинская мечта» оказалась реальнее ожиданий
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Газета
«Грузинская мечта» оказалась реальнее ожиданий
Газета № 083 (3250) (0211) Политика,
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«Грузинская мечта» оказалась реальнее ожиданий

В Грузии прошли очередные парламентские выборы
31 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Пандемия коронавируса, экономический спад и активизация оппозиции ослабили позиции правящей с 2012 года «Грузинской мечты», но она вновь получила большинство голосов
Предвыборный плакат с изображением лидера партии «Грузинская мечта» Беки Одишарии
Предвыборный плакат с изображением лидера партии «Грузинская мечта» Беки Одишарии (Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС)

Что изменилось в правилах выборов

В субботу в Грузии прошли очередные парламентские выборы. Власти решили их не отменять, хотя число зараженных новым коронавирусом в стране растет. «На сегодняшний день нет причин откладывать выборы, даже мысли об этом нет», — заявил в середине октября премьер страны Георгий Гахария, добавив, что, несмотря на рост числа заражений, процесс находится под контролем.

По состоянию на 30 октября в стране всего зафиксировано 37 263 случая заражения коронавирусом и 285 случаев смерти (по данным Университета Джонса Хопкинса). За сутки в стране выявлено 1696 новых случаев заражения, сообщил 30 октября Минздрав.

Парламент избирался по новым правилам, которые были утверждены в конце июня, для чего пришлось вносить поправки в Конституцию. Порог для прохождения партий в 150-местный парламент был снижен с 3 до 1%. 120 депутатов по новой процедуре избираются по пропорциональным спискам, а 30 — по мажоритарной системе (до этого 77 депутатов избирались по спискам, а 73 — в мажоритарных округах). Право голоса на выборах в стране имеют 3,5 млн человек.

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Изменения в выборное законодательство были внесены после политического кризиса, разразившегося летом 2019 года. Он был спровоцирован участием делегации российской Госдумы в Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси. Тогда председатель ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сел в кресло спикера грузинского парламента. Оппозиционные депутаты потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент, произошла потасовка, несколько недель продолжались уличные протесты. Их участники требовали от властей политических реформ, а от России — «прекратить оккупацию Абхазии и Южной Осетии».

Кто получил большинство

Всего в нынешней кампании участвовало 48 партий и два блока. Фаворитом гонки считалась правящая с 2012 года коалиция «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидером которой является олигарх Бидзина Иванишвили. В ней состоит весь грузинский истеблишмент, включая премьера Георгия Гахарию и мэра Тбилиси Каху Каладзе. По данным опроса, проведенного в августе по заказу Международного республиканского института (IRI), «Грузинская мечта» могла получить 33%. С ней в коалицию может вступить «Альянс патриотов Грузии» (опросы обещали 3% голосов) или партия «Лело для Грузии» (2%). Другие опросы, проведенные незадолго до дня голосования, показывали, что партия могла рассчитывать более чем на 30% голосов, два исследования предрекали ей более 50% голосов. «По всем исследованиям, у партии «Грузинская мечта» доминирующее положение: она либо войдет с таким количеством мандатов, что сможет сформировать большинство, либо окажется на грани того, чтобы сформировать независимое правительство», — сказал РБК грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе.

«Грузинская мечта» набирает 48,16%, сообщила ЦИК республики по итогам обработки 99% бюллетеней. Образованный партией «Единое национальное движение» оппозиционный блок «Сила в единстве» набирает 27,13%. Всего в парламент пройдут семь партий и два блока, включая выступающий за развитие отношений с Россией «Альянс патриотов Грузии» (3,15% голосов). «Грузинская мечта» также победила в 13 из 30 мажоритарных округах. В 17 округах пройдет второй тур. Явка на выборах составила 56,11%.

К этим выборам «Грузинская мечта» не стала создавать предвыборный блок, как это было восемь лет назад, когда она впервые выиграла выборы, отправив в оппозицию «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Эксперт уверен в высоком результате партии, сейчас «у нее еще более позитивный расклад: против первой волны пандемии правительство действовало успешнее правительств многих развитых стран мира».

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Опросы подтверждают рост рейтинга «мечтателей». Исследования IRI показывают, что в июне 2019 года за «Грузинскую мечту» готовы были проголосовать 26% населения, в августе этот показатель вырос до 33%. В то же время показатели следующих за ней оппозиционных партий «Единое национальное движение» (ЕНД) и «Европейская Грузия» упали — с 22 до 15% и с 7 до 4% соответственно. Четыре года назад за «Грузинскую мечту» проголосовали 49% избирателей. По словам представителя партии Ираклия Кобахидзе, «мечтатели» в итоге получат 76 мандатов, что позволит им в одиночку сформировать и утвердить правительство.

«Из-за низкого барьера все партии двинулись в парламент, но у многих не будет достаточного количества мандатов, чтобы повлиять на принятие решений», — считает Сакварелидзе. Поэтому основная борьба шла между «Грузинской мечтой» и оппозиционным «Единым национальным движением», поясняет эксперт. «ЕНД имеет свой электорат — в районе 16–20%. Больше у них не получится собрать», — был уверен грузинский политолог Мамука Арешидзе.

Видео: Ruptly
Видео: Ruptly

Председателем ЕНД является Григол Вашадзе, министр иностранных дел в правительстве Саакашвили. Первый номер партийного списка на выборах — артист Вахтанг Кикабидзе. ЕНД накануне выборов объявило об объединении с четырьмя партиями в один избирательный блок («Сила в единстве»). В него вошли Республиканская партия, движения «Государство для народа», «Мы сами» и «Прогресс и свобода». Сакварелидзе считает, что присоединение партий к блоку вокруг ЕНД «не меняет сути дела, так как у них очень маленькие рейтинги и они не смогут сформировать большинство».

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Глава правительства Грузии заявил о второй волне эпидемии в стране Фото: Shakh Aivazov / AP

В агитации ЕНД, как и в предыдущие кампании, апеллировало к бывшему президенту Саакашвили. В начале сентября он заявил о готовности возглавить правительство страны в случае победы его сторонников. «Буду премьер-министром не полный срок, а максимум два года, потому что этих двух лет будет достаточно для того, чтобы вытащить страну из болота и быстро пойти вперед», — пообещал бывший президент. В ответ министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила, что власти приветствуют намерение Саакашвили вернуться, уточнив, что на родине его ждут немедленное задержание и тюрьма.

По данным опроса IRI за август, с конца 2012 года возросло число жителей, считающих, что страна идет по неправильному курсу (максимум был достигнут в 2016 году, когда так ответили 70% опрошенных). При этом количество тех, кто считает курс страны правильным, с 2012 года упало с 63 до 35% в августе 2020 года (самый низкий показатель пришелся на 2016 год — 16%). Осенью 2019 года опрошенные называли главными проблемами страны экономические: безработицу, высокие цены и уровень бедности. Внешний долг Грузии за последний год увеличился на $516 млн, на что существенно повлияла пандемия COVID-19: только за период с апреля по июнь 2020 года рост составил $435 млн. Сейчас долг составляет $18,8 млрд (115% ВВП страны). В условиях пандемии парламент одобрил дефицитный бюджет: расходы составят около $5,2 млрд, а доходы — порядка $4 млрд. Уровень безработицы в Грузии во втором квартале нынешнего года составил 12,3%, сообщает «Sputnik Грузия», ссылаясь на данные национальной службы статистики страны «Сакстат».

Изменятся ли отношения с Россией

Кризис 2019 года подорвал процесс нормализации отношений с Москвой, запущенный с приходом «Грузинской мечты» к власти. Хотя дипломатических отношений между Грузией и Россией нет после войны в Южной Осетии 2008 года и признания Москвой независимости двух грузинских регионов (Абхазии и Южной Осетии), между странами за семь лет было восстановлено прямое авиасообщение, до 1 млн россиян посещали Грузию, Москва облегчила получение виз на въезд. Однако после протестов 2019 года прямое авиасообщение было вновь приостановлено. Глава МИД России Сергей Лавров говорил о возможности его восстановления, если Грузия будет работать в направлении нормализации отношений, но до практических шагов дело пока не дошло.

Напряженность в отношениях между странами негативно влияет на экономические показатели Грузии. В октябре 2019 года премьер-министр Гахария заявил, что за пять месяцев с отмены Россией авиасообщения между двумя странами бюджет страны потерял $350 млн. В августе 2019 года стало известно о снижении объемов экспорта грузинского вина. Опрошенные РБК эксперты считают, что российский фактор так или иначе повлияет на исход выборов. «Россия после оккупации 20% территории Грузии воспринимается врагом (молодежь даже отказывается от русского языка). Ведущие партии обвиняют друг друга в пророссийской политике. Та партия, которая не сможет доказать, что ей не помогает Россия, наверное, проиграет в этой борьбе», — объяснил в беседе с РБК Рамаз Сакварелидзе.

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Пророссийской партией в Грузии называют «Альянс патриотов Грузии»: депутаты от этой партии единственные, бывавшие на встречах с коллегами в Москве. Однако их планка в 3–4% обусловлена не их пророссийской политикой, а идеей диалога с Россией, продолжает Сакварелидзе. «Решение политических вопросов, в том числе восстановление дипломатических отношений, целиком зависит от того, продолжит ли Россия оккупацию грузинских территорий», — утверждает эксперт. Россия с таким термином не согласна, отстаивая право на признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Напряженность в отношениях между двумя странами влияет на формирование западного вектора внешней политики Грузии. В августе премьер Гахария сообщил о продолжении укрепления партнерства в отношении НАТО, США и ЕС. «Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры», — заявил он. «Ответственность за усиление западного вектора как в Грузии, так и во многих постсоветских государствах лежит на России. В Грузии в 1990-х думали о статусе нейтральной страны, но агрессия со стороны России невольно требует от Грузии, как маленькой страны, поиска защитников», — уверен Сакварелидзе.

Автор: Ксения Сигаева.
Теги: Грузия , выборы , парламент , Россия
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