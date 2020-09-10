Глава правительства Грузии заявил о второй волне эпидемии в стране

Фото: Shakh Aivazov / AP

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о начале второй волны распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщается в Facebook правительства.

«Вторая волна, которую мы ожидали осенью, уже начинается. Главное, чтобы не было повода для паники, потому что мы полностью контролируем ситуацию», — заявил Гахария.

По данным премьер-министра, 10 сентября был зафиксирован рекордный прирост числа заболевших — 57 человек за сутки, 9 сентября их было 44. Такие данные прямо указывают на изменения эпидемиологической ситуации в стране, отметил Гахария.

В связи с этим открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров, которые были запланированы на 1 октября, перенесут в Грузии на месяц.