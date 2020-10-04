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Российский бюджет оплатит повышение зарплат в Абхазии и Южной Осетии

Россия профинансирует повышение зарплат бюджетников Абхазии и Южной Осетии. В 2021–2023 годах на эти цели в проекте федерального бюджета заложено в общей сложности 3,6 млрд руб.
Южная Осетия. Автодорога у Цхинвала
Южная Осетия. Автодорога у Цхинвала (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Минфин заложил в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку около 1,2 млрд руб. дополнительных ежегодных трансфертов в адрес Абхазии и Южной Осетии. Деньги предполагается направить на повышение зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих в республиках. Это следует из проекта закона о бюджете и пояснений к нему.

По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 8 сентября Минфину и Минэкономразвития было поручено «обеспечить выделение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Республики Абхазия и Республики Южная Осетия и государственных гражданских служащих Республики Южная Осетия».

В проекте бюджета предлагается зарезервировать на эти цели до 1,25 млрд руб. в 2021 году и по 1,17 млрд руб. в 2022–2023 годах (всего — около 3,6 млрд руб.) до принятия правительством России соответствующих решений.

Сколько денег Россия выделяет Абхазии и Южной Осетии

Россия, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года, ежегодно выделяет безвозмездную помощь этим республикам. Формально часть таких ассигнований направляется на выполнение социальных обязательств перед российскими гражданами, постоянно проживающими в республиках (массовая выдача российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии началась еще в 2002 году). Так, в 2019 году посол России в Абхазии Алексей Двинянин подчеркивал, что тогда на зарплаты и пенсии работающим в республике бюджетникам был выделен 1 млрд руб.

В 2020 году российский бюджет выделит Абхазии и Южной Осетии 12 млрд руб., следует из данных Казначейства. Эта сумма включает в себя 6,2 млрд руб. для Южной Осетии, около 5,5 млрд руб. для Абхазии плюс еще 324 млн руб. на уплату российских страховых взносов за неработающее население в обеих республиках.

В 2021 году объем помощи и трансфертов Абхазии и Южной Осетии из российского бюджета увеличится до 13,76 млрд руб. в случае направления средств, резервируемых на повышение зарплат в госсекторе республик (в 2022 и 2023 годах — до почти 14,1 млрд руб. ежегодно).

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Южная Осетия в 2019 году не получала дотаций для повышения зарплат бюджетников, сказала РБК пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева. «Но раньше были повышения бюджетникам, — подчеркнула она. — Сейчас у нас как раз проходит совещание с участием первого замминистра экономики России Михаила Бабича, этот вопрос как раз обсуждается».

РБК направил запросы в Минфин, а также властям республик.

В Абхазии в 2019 году в бюджетной сфере работали 15,1 тыс. человек, или около 36% всех занятых. Их среднемесячная зарплата составляла 8,5 тыс. руб. — на 23% ниже средней зарплаты в целом по экономике (10,9 тыс. руб.). Данных по Южной Осетии найти не удалось, так как сайт Управления госстатистики Южной Осетии не работает.

Всего в Абхазии проживают 245 тыс. человек, в Южной Осетии — 53,5 тыс.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии произошел в 2008 году, когда в ночь на 8 августа Грузия ввела в регион войска и начала бомбить Цхинвал. В ответ Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению к миру», заявив, что российские военные будут проводить миротворческую миссию и защищать мирное население. Противостояние длилось пять дней. В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии (впоследствии их независимость признали еще несколько стран, включая Науру, Сирию, Никарагуа). Михаил Саакашвили, тогда президент Грузии, назвал территории республик оккупированными Россией и заявил о выходе из СНГ.

По официальной статистике, во время конфликта погибли или пропали без вести 170 человек из состава вооруженных сил Грузии, пострадали почти 2 тыс. Официальные потери российской армии — 64 погибших и 291 пострадавший.

Авторы
Иван Ткачёв, Евгения Кузнецова
При участии
Роман Кирьянов
Абхазия Южная Осетия зарплаты бюджет
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