Сумма налоговых технологий

За последние месяцы втрое выросло число запросивших госаккредитацию ИТ-компаний

В России резко выросло число компаний, желающих получить госаккредитацию как ИТ-организация, а также количество заявок на включение в реестр отечественного ПО. Такие статусы — условия получения льгот в рамках налогового маневра

Фото: Global Look Press

За последние три месяца в реестре организаций в сфере ИТ, аккредитованных Минцифры, зарегистрировались 700 новых компаний, обнаружил РБК. При этом за предыдущие 12 лет в этом реестре зарегистрировалось чуть больше 11 тыс. компаний. Среди новичков оказались «дочки» «Российских железных дорог» (РЖД), «Газпром нефти», Sollers и других крупных компаний.

Как сообщил РБК представитель Минцифры, после объявления о льготах в рамках налогового маневра количество заявлений российских ИТ-компаний на получение госаккредитации возросло почти в три раза. За период с июля по октябрь 2020 года в министерство поступило 1,2 тыс. подобных заявок, в то время как за аналогичный промежуток времени предыдущего года — всего 447. Также почти в четыре раза увеличилось число заявлений на включение программ в реестр отечественного ПО: за три последних месяца зарегистрировано более 1,4 тыс. подобных заявлений. Впрочем, одобрена пока незначительная их часть: РБК насчитал около 250 новых продуктов, включенных в реестр с августа (всего в нем более 7 тыс. программ).

Кто и зачем стремится попасть в ИТ-реестры, разбирался РБК.

Что подразумевает налоговый маневр в ИТ

Поправки в Налоговый кодекс, получившие неофициальное название «закон о налоговом маневре в ИТ», были приняты в конце июля и предполагают, что с 1 января 2021 года для ИТ-компаний тариф страховых взносов снизится с 14 до 7,6%, ставки налога на прибыль — с 20 до 3%. Чтобы получить льготы, ИТ-компания должна соответствовать нескольким критериям:

заниматься разработкой ПО и баз данных и получать не менее 90% доходов от реализации этих продуктов;

получить госаккредитацию как организация, осуществляющая деятельность в области ИТ;

ее штат должен быть не менее семи сотрудников.

При этом для компенсации выпадающих доходов бюджета с 2021 года будет возвращена необходимость платить НДС при реализации прав на ПО и базы данных. Исключение будет сделано только для того софта, который включен в реестр отечественного ПО.

Как пояснил РБК исполнительный директор ИТ-консалтинга PwC Дмитрий Шепелявый, во всем крупном бизнесе, от нефтегазовых до телекоммуникационных компаний, ретейла и банков, в госкорпорациях есть подразделения, которые занимаются разработкой программного обеспечения. «Правильно структурировав их, можно претендовать на льготы. Многие компании сейчас проводят анализ потенциальных выгод», — указал он.

Кто получил госаккредитацию ИТ-организации

Из реестра следует, что за последние три месяца в него вошли:

связанные с РЖД компании «РЖД-Технологии» и Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта;

компания «Солерс-Технологии», которая принадлежит группе Sollers (также владеет Ульяновским автомобильным заводом, Заволжским моторным заводом, контрольным пакетом в СП по производству автомобилей Ford на территории России, 50% в СП с Mazda и др.);

«ГлобалТрак Информационные технологии» — «дочка» автомобильного грузового перевозчика Globaltruck;

«ТатИТнефть» — «дочка» «Татнефти»;

«Газпромнефть — Мобильная карта» — «дочка» «Газпром нефти»;

Центр искусственного интеллекта МТС — «дочка» мобильного оператора МТС;

АО «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ);

«Горсерв Инновации», входящая в холдинг Gorderv, развивающий одноименный cервис бытовых услуг и др.

Представитель МТС пояснил, что Центр искусственного интеллекта МТС создает программное обеспечение и ИТ-сервисы, поэтому назвал включение ее в перечень ИТ-компаний логичным. «Мы рады, что такие инструменты поддержки ИТ-отрасли существуют», — отметил он. По словам основателя Gorserv Андрея Яценко, «Горсерв Инновации» занимается разработкой платформы по бытовым услугам самозанятых, с 2019 года является резидентом «Сколково» и уже пользуется существенными налоговыми льготами (ставка по страховым выплатам снижена с 30 до 14%). «Для компаний, осуществляющих свою деятельность в области ИТ, фонд оплаты труда — это самая большая статья расходов, на нее приходится порядка 90% в бюджете компании, — отметил Яценко. — Любая возможность снизить затраты ощутима, а новый закон дает возможность снизить ставку до 7,6% без сложных бюрократических процедур». По его словам, такая мера поддержки вместе с грантом для разработчиков ПО позволит стартапам развиваться без привлечения заемных средств и инвестиций.

Гендиректор Globaltruck Илья Саттаров передал через пресс-службу, что «ГлобалТрак Информационные технологии» была создана «для более эффективного развития цифровых продуктов компании». Получение конкретных льгот, по его словам, будет рассматриваться в каждом случае отдельно, «при соблюдении всех необходимых условий, определенных законодательством России». По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, они вошли в реестр, поскольку бюро является «высокотехнологичной компанией» и развивает «десятки высокотехнологичных решений в области контроля и оценки кредитных рисков, прогнозной аналитики и т.п.». Вопросы о возможности получения льгот он оставил без ответа.

Представитель РЖД не ответил по существу. РБК направил запросы в Sollers, «Газпром нефть» и «Татнефть».

Новые компании в реестре отечественного ПО

Например, за последние несколько месяцев «Яндекс» внес в реестр приложения «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Почта», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Авто», «Кинопоиск», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Яндекс.Курьер» для различных платформ. Однако представитель «Яндекса» говорит, что включение этих продуктов в реестр не связано с законом. «Мы давно и последовательно ведем работу по внесению наших сервисов в реестр отечественного ПО. Туда внесено много наших продуктов, некоторые заявки находятся в стадии рассмотрения. Это необходимо, чтобы наши сервисы могли использовать в своей работе государственные компании и учреждения», — рассказал представитель компании.

По словам Натальи Касперской, президента ГК InfoWatch и члена экспертного совета по российскому программному обеспечению при Минцифры, среди поступающих заявок на включение продуктов в реестр отечественного ПО «довольно много» отклоняется — в основном по причине непредоставления информации. «Много и таких систем, продукты в которых работают на иностранных компонентах или используют для работы иностранное ПО — это тоже причины для отклонения», — отметила она.

По словам руководителя направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, от НДС освобождаются сделки по передаче исключительных прав на программы и базы данных, то есть платежи по лицензионным договорам. «Если программа в реестре и ее правообладатель самостоятельно использует свое ПО, то он должен платить пониженный налог на прибыль (3%), а в случае совершения сделки по передаче прав на это ПО — не будет платить НДС», — пояснил юрист.