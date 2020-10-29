«Аэроэкспресс» запросил льготный путь

Столичный оператор перевозок в аэропорты обратился в правительство за помощью

По итогам 2020 года «Аэроэкспресс» может потерять до 60% выручки, или 3 млрд руб., заявила его глава Алина Бисембаева. Компания просит правительство обнулить ставку за пользование инфраструктурой РЖД и субсидировать лизинг поездов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Выручка от перевозки пассажиров «Аэроэкспресса» по итогам 2020 года сократится по сравнению с прошлым годом на 60% — с 5,1 млрд до около 2,1 млрд руб. Это следует из письма гендиректора компании Алины Бисембаевой, которое она направила премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке компании.

У РБК есть копия письма Бисембаевой от 26 октября, его содержание подтвердил источник, близкий к компании. В пресс-службах «Аэроэкспресса» и правительства подтвердили обращение компании, но отказались от дополнительных комментариев.

Как пандемия повлияла на результаты «Аэроэкспресса»

На падение выручки «Аэроэкспресса» повлияли ограничения на перемещения по Москве и закрытие границ, введенные в марте из-за пандемии коронавируса, поясняет глава компании. «Так, в апреле—мае текущего года, в период почти полного прекращения авиасообщения, пассажиропоток «Аэроэкспресса» сократился на 98%, то есть деятельность компании практически остановилась», — указывает Бисембаева в письме Мишустину.

В октябре число пассажиров компании упало в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 594 тыс. человек, а за январь—октябрь — на 57%, до 5,8 млн, рассказал РБК источник, близкий к компании. В 2019 году «Аэроэкспресс» перевез более 12 млн пассажиров.

Россия приостанавливала международное авиасообщение с конца марта по 1 августа. Это сильно ударило по авиационной отрасли — за восемь месяцев 2020 года авиакомпании перевезли в два раза меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года (43,9 млн против 86,3 млн человек), а их совокупный убыток за первое полугодие превысил 120 млрд руб. Показатели «Аэроэкспресса» напрямую зависят от пассажиропотока авиакомпаний: Бисембаева рассказывала в интервью «Ведомостям» в ноябре 2019 года, что компания занимает 12% от рынка по доставке пассажиров в три основных аэропорта Москвы — Шереметьево, Домодедово и Внуково. Тогда же она прогнозировала рост выручки «Аэроэкспресса» в 2020 году на 3–4%. В 2019 году общая выручка компании (от перевозки пассажиров и других видов деятельности) составила 6 млрд руб.

Совокупная задолженность «Аэроэкспресса» по кредитам и лизинговым соглашениям на конец октября — 15,03 млрд руб., указала в письме Бисембаева. С начала 2020 года она выросла на 900 млн руб., говорит источник, близкий к компании. Перевозчику принадлежит семь одноэтажных поездов «ЭД4МКМ-аэро», а в лизинге у него еще 11 двухэтажных поездов швейцарского производителя Stadler. Лизинг обходится компании более чем в 1 млрд руб. в год, кроме того, она тратит 550 млн руб. ежегодно за пользование инфраструктурой РЖД, указано в письме.

О чем просит компания

«Аэроэкспресс» — единственный среди пригородных пассажирских перевозчиков — платит 100% тарифа за пользование инфраструктурой РЖД, утверждает глава компании в письме премьеру. Возможность льготной ставки в 0,01% от этого тарифа для нее отменили в 2015 году. Бисембаева попросила Мишустина вернуть компании эту льготу на 2020–2021 годы, то есть практически обнулить тариф за пользование инфраструктурой.

В пресс-службе РЖД сообщили, что не комментируют тарифные решения. РБК направил запрос представителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Кроме того, Бисембаева просит предоставить компании субсидии на 1,08 млрд руб. для выполнения обязательств по лизингу поездов. Компания уже подавала заявку в рамках июльского постановления правительства о правилах предоставления субсидий пригородным железнодорожным перевозчикам для лизинговых платежей. Но «Аэроэкспрессу» отказали, указано в письме, — денежные средства по программе были исчерпаны. За несколько месяцев до этого, в мае, компания обращалась за субсидией под лизинг, но возможная сумма «ничтожно мала» — 19 млн руб., добавляет глава перевозчика.