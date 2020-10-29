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«Аэроэкспресс» запросил льготный путь
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«Аэроэкспресс» запросил льготный путь
Газета № 081 (3248) (2910) Бизнес,
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«Аэроэкспресс» запросил льготный путь

Столичный оператор перевозок в аэропорты обратился в правительство за помощью
По итогам 2020 года «Аэроэкспресс» может потерять до 60% выручки, или 3 млрд руб., заявила его глава Алина Бисембаева. Компания просит правительство обнулить ставку за пользование инфраструктурой РЖД и субсидировать лизинг поездов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Выручка от перевозки пассажиров «Аэроэкспресса» по итогам 2020 года сократится по сравнению с прошлым годом на 60% — с 5,1 млрд до около 2,1 млрд руб. Это следует из письма гендиректора компании Алины Бисембаевой, которое она направила премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке компании.

У РБК есть копия письма Бисембаевой от 26 октября, его содержание подтвердил источник, близкий к компании. В пресс-службах «Аэроэкспресса» и правительства подтвердили обращение компании, но отказались от дополнительных комментариев.

Как пандемия повлияла на результаты «Аэроэкспресса»

На падение выручки «Аэроэкспресса» повлияли ограничения на перемещения по Москве и закрытие границ, введенные в марте из-за пандемии коронавируса, поясняет глава компании. «Так, в апреле—мае текущего года, в период почти полного прекращения авиасообщения, пассажиропоток «Аэроэкспресса» сократился на 98%, то есть деятельность компании практически остановилась», — указывает Бисембаева в письме Мишустину.

В октябре число пассажиров компании упало в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 594 тыс. человек, а за январь—октябрь — на 57%, до 5,8 млн, рассказал РБК источник, близкий к компании. В 2019 году «Аэроэкспресс» перевез более 12 млн пассажиров.

Бизнес
Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил ₽120 млрд Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Россия приостанавливала международное авиасообщение с конца марта по 1 августа. Это сильно ударило по авиационной отрасли — за восемь месяцев 2020 года авиакомпании перевезли в два раза меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года (43,9 млн против 86,3 млн человек), а их совокупный убыток за первое полугодие превысил 120 млрд руб. Показатели «Аэроэкспресса» напрямую зависят от пассажиропотока авиакомпаний: Бисембаева рассказывала в интервью «Ведомостям» в ноябре 2019 года, что компания занимает 12% от рынка по доставке пассажиров в три основных аэропорта Москвы — Шереметьево, Домодедово и Внуково. Тогда же она прогнозировала рост выручки «Аэроэкспресса» в 2020 году на 3–4%. В 2019 году общая выручка компании (от перевозки пассажиров и других видов деятельности) составила 6 млрд руб.

Совокупная задолженность «Аэроэкспресса» по кредитам и лизинговым соглашениям на конец октября — 15,03 млрд руб., указала в письме Бисембаева. С начала 2020 года она выросла на 900 млн руб., говорит источник, близкий к компании. Перевозчику принадлежит семь одноэтажных поездов «ЭД4МКМ-аэро», а в лизинге у него еще 11 двухэтажных поездов швейцарского производителя Stadler. Лизинг обходится компании более чем в 1 млрд руб. в год, кроме того, она тратит 550 млн руб. ежегодно за пользование инфраструктурой РЖД, указано в письме.

О чем просит компания

«Аэроэкспресс» — единственный среди пригородных пассажирских перевозчиков — платит 100% тарифа за пользование инфраструктурой РЖД, утверждает глава компании в письме премьеру. Возможность льготной ставки в 0,01% от этого тарифа для нее отменили в 2015 году. Бисембаева попросила Мишустина вернуть компании эту льготу на 2020–2021 годы, то есть практически обнулить тариф за пользование инфраструктурой.

В пресс-службе РЖД сообщили, что не комментируют тарифные решения. РБК направил запрос представителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Бизнес
Эксперты оценили потребности авиакомпаний в господдержке из-за пандемии Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Кроме того, Бисембаева просит предоставить компании субсидии на 1,08 млрд руб. для выполнения обязательств по лизингу поездов. Компания уже подавала заявку в рамках июльского постановления правительства о правилах предоставления субсидий пригородным железнодорожным перевозчикам для лизинговых платежей. Но «Аэроэкспрессу» отказали, указано в письме, — денежные средства по программе были исчерпаны. За несколько месяцев до этого, в мае, компания обращалась за субсидией под лизинг, но возможная сумма «ничтожно мала» — 19 млн руб., добавляет глава перевозчика.

Поддержка системообразующих компаний

Бисембаева в письме подчеркивает, что компания может рассчитывать на поддержку как системообразующее предприятие. 10 мая правительство подписало постановление о различных мерах поддержки для предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса. В список на тот момент вошли 1,1 тыс. предприятий. Для них были предусмотрены отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и государственные гарантии. Кроме того, из Резервного фонда было выделено более 81 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса. Авиакомпаниям было выделено 23,4 млрд руб. субсидий, но по факту перевозчики получили пока только 14 млрд руб. 8 октября они попроcили у правительства поддержку еще на 50 млрд руб.

Кроме того, был введен временный мораторий на банкротства. В начале октября Мишустин продлил его действие до 7 января 2021 года. Премьер также утвердил правила субсидирования железнодорожных пригородных перевозчиков для помощи в лизинговых выплатах. На эту меру правительство выделило 3,2 млрд руб. Крупнейшие операторы пригородных электричек — холдинг РЖД (ему принадлежит более 20 пригородных пассажирских компаний) и Центральная пригородная пассажирская компания. РБК направил в эти компании вопросы о получении ими субсидий.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: «Аэроэкспресс» , аэропорты
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