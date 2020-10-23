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Эксперты оценили потребности авиакомпаний в господдержке из-за пандемии

Новые ассигнования из бюджета на поддержку авиакомпаний маловероятны, несмотря на ухудшающееся финансовое положение авиаперевозчиков. Такое мнение в беседе с РБК выразил директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Возможности по финансовой поддержке пострадавших отраслей ограничены, а ранее выделенные средства госпомощи авиакомпаниям освоены не в полном объеме», — сказал он, предложив продлить действие предыдущего постановления правительства о поддержке авиаотрасли или либо задним числом увеличить размер компенсации на одного пассажира, чтобы полностью выбрать ранее выделенные средства.

Дефицит бюджета за 9 месяцев 2020 года составил 1,78 трлн руб., выделение дополнительных субсидий может оказаться затруднительным, считает Тамара Сафонова, доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС.

Авиакомпании попросили у Мишустина ₽50 млрд субсидий из-за коронавируса
Бизнес
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

«В кризис задачей авиакомпаний является настройка бюджета под сниженные пассажиропотоки, существенное сокращение расходов. Если они будут превышать доходы, а объем перевозок не восстановится, то субсидии не помогут сохранить устойчивость в долгосрочной перспективе», — заявила эксперт.

В свою очередь, главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров считает оценку потребности отрасли в 50 млрд руб. на полгода оправданной. Но по его мнению, помощь должны получать устойчивые компании, определить которые может не правительство, а кредиторы.

«Если банки дадут авиакомпаниями денег, значит у этой авиакомпании есть шанс выжить», — пояснил он. Гусаров добавил, что запрошенные 50 млрд руб. могут быть выделены в качестве субсидии процентов по банковским кредитам, чтобы снизить нагрузку для авиакомпаний-заемщиков. По мнению эксперта, деньги нецелесообразно «распылять на всех».

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Господдержка должна распространяться на все авиакомпании, если она носит системный характер, спорит Пантелеев, приводя в пример обнуление НДС на внутренних линиях. Но государство должно добиваться своих целей: повышения авиационной подвижности населения, обеспечения доступности отдаленных и труднодоступных регионов, сохранения территориальной связанности.

По мнению эксперта, в этом плане хорошо зарекомендовали себя программы субсидирования региональных авиаперевозок и перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград.

Пантелеев считает, что решения о будущем перевозчиков в условиях пандемии придется принимать их акционерам. «И в наибольшей степени компаниям следует рассчитывать на собственные ресурсы, точнее — на сокращение провозных емкостей и издержек», — говорит он, напоминая, что в III квартале 2020 года быстрое восстановление пассажиропотока на внутренних линиях происходило на фоне «отчаянного демпинга».

«Вместо того, чтобы сокращать парк, отрасль надеялась на высокий сезон и помощь государства... Авиакомпании этим летом демпинговали, в лучшем случае отработали около нуля и в осень вошли с колоссальными долгами и нарастающими убытками», — заключил он.

Ранее российские авиакомпании обратились в правительство с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 млрд руб. из-за пандемии коронавируса. По словам источника РБК в одном из профильных ведомств,
в письме главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна, направленном премьеру Михаилу Мишустину 8 октября, говориться, что сейчас начинается сложный для рынка зимний сезон, поэтому компании просят предоставить им новые субсидии на 50 млрд руб. — около 30 млрд руб. в четвертом квартале 2020 года и 20 млрд руб. в первом квартале 2021 года.

В АЭВТ входят крупнейшие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

пандемия коронавирус господдержка российские авиакомпании новости
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