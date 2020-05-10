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Пандемия коронавируса ,  
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Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

Фото: Agniphoto / Global Look Press
Фото: Agniphoto / Global Look Press

Системообразующие предприятия из перечня правительства, которые пострадали из-за эпидемии коронавируса, смогут рассчитывать на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и государственные гарантии. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.

В список системообразующих организаций входит сейчас 1151 компания. Чтобы получить помощь от государства, они должны пройти стресс-тесты. Если они покажут, что компания находится в зоне риска, то предприятиям окажут помощь.

Она предусмотрена в форме субсидий на полную или частичную компенсацию расходов на производство или реализацию товаров и услуг, отсрочки по уплате налогов, авансовых платежей по ним и страховым взносам, госгарантии по кредитам или облигационным займам.

Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб.
Бизнес

На помощь не смогут рассчитывать иностранные компании, организации, не прошедшие оценку финансово-хозяйственной деятельности, обладатели задолженности по налогам и сборам более 10 тыс. руб.

Ранее 10 мая и.о. премьер-министра Андрей Белоусов подписал распоряжение, в соответствии с которым из резервного фонда выделяется более 81 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса.

Деньги будут направлены на компенсацию зарплат сотрудникам и другие неотложные расходы в предприятиях, пострадавших от распространения коронавируса. Они выделяются из расчета 12 130 руб. на одного сотрудника компании, которая сохранила 90% их численности. В кабмине полагают, что мерой поддержки воспользуются около 970 тыс. организаций.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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