Ключ на Start

«Мегафон» инвестирует в популярный отечественный онлайн-кинотеатр

«МегаФон» договорился о покупке 33,8% в сервисе Start и вложит в него до 5 млрд руб. в ближайшие три года. Хотя оператор и не получит эксклюзивных прав на контент сервиса, эксперты видят перспективы в партнерстве для обеих сторон

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

«МегаФон» договорился о приобретении 33,8% в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса Start, рассказал РБК представитель оператора и подтвердил представитель онлайн-кинотеатра.

Start — «самый быстрорастущий игрок рынка», и «МегаФон» готов инвестировать в него до 5 млрд руб. в ближайшие три года, передал через пресс-службу гендиректор оператора Геворк Вермишян. По словам гендиректора Start Юлии Миндубаевой, привлеченные инвестиции будут направлены на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса.

Сделка не предполагает эксклюзивных условий работы между «МегаФоном» и Start. Зачем подобное сотрудничество компаниям — разбирался РБК.

Что такое Start

Start выпустил более 30 оригинальных проектов, созданных собственной студией, в том числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Текст» и др. В разработке сейчас более 50 проектов, в том числе ориентированные на семейную и детскую аудитории. Кроме показа проектов на своей платформе Start также продает их другим площадкам: сериал «Лучше, чем люди» стал первым проектом из Восточной Европы, проданным для Netflix Original, а «Содержанки» — первый российский сериал, вышедший на Amazon Prime под брендом Originals and Exclusives.

ДМХ — головная компания холдинга Start, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютор All Media. По данным СПАРК, по 23,75% ДМХ принадлежат основателям продюсерской группы Yellow, Black and White Денису Жалинскому, Эдуарду Илояну, Алексею Троцюку и Виталию Шляппо. Еще 5% у ее гендиректора Юлии Миндубаевой.

Непосредственно в видеосервисе (представлен ООО «Старт.ру») ДМХ косвенно владеет 74%, оставшиеся 26% через кипрскую компанию принадлежат структуре «Газпром-медиа холдинга», следует из данных СПАРК и кипрского реестра юрлиц.

По собственной оценке, у Start более 1 млн платящих пользователей. По оценке TelecomDaily, этот онлайн-кинотеатр в первом полугодии показал наиболее значительный прирост выручки — показатель увеличился на 362,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сервис связан с «МегаФоном»

С января 2020 года часть долей в видеосервисе Start находится в залоге у «дочки» «МегаФона» — «МегаЛабс», писал «Коммерсантъ». Компания предоставила Start финансирование «для увеличения объемов производства оригинального контента», рассказывал ее представитель.

Представитель «МегаФона» отрицает, что сделка связана с залогом — возможным невыполнением условий со стороны заемщика. Он настаивает, что компания операционно прибыльна и «перевыполняет самые амбициозные ожидания». «С покрытием этого финансирования сложностей бы не возникло. Мы давно и успешно сотрудничаем со Start, поэтому приняли совместное решение о вхождении «МегаФона» в состав акционеров холдинга», — отметил он.

Компании не раскрывают стоимость сделки.

Источник на рынке онлайн-кинотеатров оценил стоимость Start в сумму от 6 млрд до 8 млрд руб., то есть 33,8% могли обойтись оператору в 2–2,7 млрд руб. Впрочем, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает оптимистичной оценку доли в сервисе в 1,5 млрд руб.

Что сделка даст ее участникам

По словам представителя «МегаФона», компания видит большие перспективы на рынке онлайн-кинотеатров: «Создание оригинального контента — драйвер роста рынка OTT (over the top — услуги, которые не привязаны к сети конкретного оператора. — РБК) в России. Теперь у «МегаФона» два комплементарных актива, которые дополняют друг друга, — «МегаФон ТВ», маркетплейс, и Start — моноподписка с эксклюзивным контентом».

Денис Кусков отмечает, что для телеком-операторов стратегически правильно вкладываться в компании, которые создают собственный контент, особенно если у них есть собственные сервисы платного ТВ. Инвестиции со стороны крупных телеком-операторов в видеосервисы стратегически правильны, соглашается гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Потребление контента переносится из кабельных сетей в интернет-среду и телеком-операторы следуют за своим потребителем, объясняет он. Новый контент — самый существенный фактор роста сейчас, «МегаФон» делает оправданный шаг, выбирая команду Start, которая в плане создания контента одна из самых опытных на рынке, добавляет Бырдин.

В сентябре стало известно, что холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo. По словам одного из собеседников РБК, в рамках сделки онлайн-кинотеатр оценили в 9 млрд руб. Другой собеседник утверждал, что это стоимость только российского бизнеса Megogo.

Крупнейший оператор «большой тройки» МТС развивает отдельную компанию «МТС Медиа», куда выделил ОТТ-сервис, собственную киностудию для производства контента и др.

Для Start сделка также логична, считают эксперты. Дальнейшее развитие видеосервисов будет определяться собственным уникальным контентом, а в 2021 году конкуренция на рынке онлайн-кинотеатров усилится из-за выхода Netflix в России, прогнозирует Кусков. По оценке TelecomDaily, общий объем рынка видеосервисов в первом полугодии 2020 года составил 41,86 млрд руб., из которых 30,67 млрд руб. приносила платная модель. ivi занимала 23% рынка, Okko — 17%, YouTube — 9%, Megogo — 7% и «Ростелеком» — 6%. У Start, по оценке TelecomDaily, было 4%.

По словам Дениса Кускова, с приходом крупных инвесторов на рынок онлайн-кинотеатров конкуренция между ними начала расти и в ближайшем будущем сервисы без финансовой поддержки со стороны инвесторов окажутся в критической ситуации. Крупнейший в России видеосервис ivi в сентябре 2019 года привлек $40 млн от консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Mubadala Investment Company, Baring Vostok, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital. Okko в марте 2018 года приобрел интернет-холдинг Rambler Group, контролирующим акционером которого впоследствии стал Сбербанк.

В начале сентября один из крупнейших онлайн-кинотеатров в мире, Netflix, объявил, что будет развиваться в России в партнерстве с Национальной медиа группой. К середине октября должна появиться российская версия Netflix, в которой будут доступны российские субтитры и озвучка (до сих пор с переводом на русский язык можно было смотреть лишь небольшую часть контента).