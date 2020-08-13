«МегаФон» объяснил падение выручки снизившейся активностью бизнеса

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Выручка «МегаФона» во втором квартале снизилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 78,5 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. При этом сервисная выручка (включает услуги мобильной и фиксированной связи) снизилась на 6,9% и составила 73,4 млрд руб. Отдельно выручка от услуг мобильной связи сократилась на 7,6% и составила 66,5 млрд руб. Выручка от услуг фиксированной связи (проводная телефонная связь) выросла на 1% и составила 6,8 млрд руб. за счет роста доходов от домашнего интернета, услуг информационной безопасности и облачных решений.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров сократились на 24,7%, до 5,2 млрд руб. На нее повлияло введение режима самоизоляции, закрытие торговых точек и снижение покупательского спроса. Чистая прибыль выросла на 35,2%, на показатель повлияло сокращение затрат на финансирование в связи с планомерным снижением долговой нагрузки.

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) сократился на 8,4%, до 35,6 млрд руб. Число абонентов мобильной связи «МегаФона» осталось на уровне прошлого года — 75,4 млн

На показатели повлияла оптимизация затрат на связь в условиях пандемии как абонентами, так и бизнесом, указано в сообщении. «Абоненты и корпоративные клиенты, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, снижали активность и сокращали затраты, в том числе на связь», — приводятся слова генерального директора «МегаФона» Геворка Вермишяна. Влияние на выручку оказало и сокращение доходов от роуминга в условиях закрытия границ.

В первом полугодии «МегаФон» столкнулся с необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети, чтобы в условиях повышения нагрузки из-за режима самоизоляции сохранить качество услуг. Компания скорректировала план строительства базовых станций, реализовав в первом полугодии 80% годового плана по развитию сети. При этом капитальные затраты снизились на 20,1% и составили 13,1 млрд руб. Снижение показателя объяснили тем, что отложили неключевые проекты, которые не относятся к развитию сети. Детального финансового прогноза по итогам 2020 года компания не приводит.