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Технологии и медиа ,  
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«МегаФон» объяснил падение выручки снизившейся активностью бизнеса

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Выручка «МегаФона» во втором квартале снизилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 78,5 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. При этом сервисная выручка (включает услуги мобильной и фиксированной связи) снизилась на 6,9% и составила 73,4 млрд руб. Отдельно выручка от услуг мобильной связи сократилась на 7,6% и составила 66,5 млрд руб. Выручка от услуг фиксированной связи (проводная телефонная связь) выросла на 1% и составила 6,8 млрд руб. за счет роста доходов от домашнего интернета, услуг информационной безопасности и облачных решений.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров сократились на 24,7%, до 5,2 млрд руб. На нее повлияло введение режима самоизоляции, закрытие торговых точек и снижение покупательского спроса. Чистая прибыль выросла на 35,2%, на показатель повлияло сокращение затрат на финансирование в связи с планомерным снижением долговой нагрузки.

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) сократился на 8,4%, до 35,6 млрд руб. Число абонентов мобильной связи «МегаФона» осталось на уровне прошлого года — 75,4 млн

На показатели повлияла оптимизация затрат на связь в условиях пандемии как абонентами, так и бизнесом, указано в сообщении. «Абоненты и корпоративные клиенты, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, снижали активность и сокращали затраты, в том числе на связь», — приводятся слова генерального директора «МегаФона» Геворка Вермишяна. Влияние на выручку оказало и сокращение доходов от роуминга в условиях закрытия границ.

В первом полугодии «МегаФон» столкнулся с необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети, чтобы в условиях повышения нагрузки из-за режима самоизоляции сохранить качество услуг. Компания скорректировала план строительства базовых станций, реализовав в первом полугодии 80% годового плана по развитию сети. При этом капитальные затраты снизились на 20,1% и составили 13,1 млрд руб. Снижение показателя объяснили тем, что отложили неключевые проекты, которые не относятся к развитию сети. Детального финансового прогноза по итогам 2020 года компания не приводит.

Ранее свои результаты за второй квартал опубликовали «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Ростелеком». Если выручка «ВымпелКома» сократилась на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 65,5 млрд руб., то «Ростелеком» показал улучшение показателей. Выручка госоператора выросла на 13%, до 127,3 млрд руб. «Кризисный период продемонстрировал относительную слабость и силу операторов — у «МегаФона», так же как у «ВымпелКома», упала выручка и пострадала маржинальность. Во втором квартале также была закрыта часть розницы и резко сократились продажи SIM-карт, но качество абонентской базы «МегаФона» намного выше, и существенного сокращения числа абонентов, о котором сообщил «ВымпелКом», не произошло. Вполне реальной кажется ситуация, когда третьим по размеру оператором станет Tele2, но вот оттеснить со второй позиции «МегаФон» в обозримом будущем навряд ли получится», — говорит управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев.

Мобильный оператор МТС пока не опубликовал результаты за второй квартал.

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Теги: МегаФон, сотовая связь, «большая четверка», мобильные операторы
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