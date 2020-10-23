Для эффективного противостояния коронавирусу не хватило цифр

Российские исследователи проанализировали информационные уроки пандемии

Эксперты РАНХиГС и ВШЭ констатировали недоверие общества к данным властей об эпидемии. Причина — отсутствие открытых данных о распространении вируса в «цифре». В кабмине считают, что система информирования справилась с задачей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Центральный федеральный ресурс с информацией о распространении коронавируса COVID-19 в России Стопкоронавирус.рф не публикует данные о доступных больничных мощностях по приему пациентов с коронавирусом и их загруженности, а также о темпах госпитализации таких пациентов и, соответственно, выписки из больниц. Об этом говорится в исследовании-монографии «Общество и пандемия: уроки борьбы с COVID-19 в России» (.pdf), составленном под эгидой президентской академии РАНХиГС (опубликовано 22 октября).

«Общественное недоверие» к данным

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) и РАНХиГС, написавшие соответствующий раздел книги, указывают, что важной составляющей для принятия решений является информация о количестве заболевших и госпитализированных, количестве имеющихся коек, уровнях тяжести больных COVID-19 и т.д. «В идеале на портале Стопкоронавирус.рф должны были ежедневно публиковаться подробные данные о ситуации с распространением пандемии COVID-19 в Российской Федерации — в частности, сведения о числе заразившихся, выздоровевших, госпитализированных, умерших по причине заражения вирусом по каждому региону, а также желательно в разрезе крупнейших областных городов в машиночитаемом виде», — пишут авторы.

Однако портал, информацию на котором размещает преимущественно оперативный штаб по борьбе с пандемией, не позволяет скачать в цифровом виде историю распространения вируса по России, пишут эксперты. «Сведения о распространении коронавируса остаются недоступными в машиночитаемом виде на протяжении всей работы ресурса Стопкоронавирус.рф, и это объясняет высокий уровень общественного недоверия к описанию эпидемии со стороны государства», — подчеркивают эксперты. На ресурсе невозможно обнаружить и данные по линии других ведомств, такие как число вывезенных и остающихся за рубежом граждан, количество развернутых госпиталей и т.д. Недоступна оперативная информация о «ковидном» коечном фонде (мощности могут быстро меняться в связи с развертыванием временных госпиталей).

Оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом отказался от комментариев.

Невидимые показатели

Оперативный штаб ежедневно публикует данные о количестве заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса всего по стране и в региональном разрезе. Однако мэр Москвы Сергей Собянин заявил на прошлой неделе, что главными показателями являются число госпитализаций и количество пациентов с тяжелым течением болезни. «Главный показатель распространения пандемии — не то, что мы видим на экранах телевизоров, график выявляемости, а то, чего мы не видим», — сказал он в интервью ТАСС.

Московские власти публикуют информацию о числе госпитализаций (в последние дни ежедневно в больницы попадают по 1,2 тыс. пациентов с COVID-19), однако не предоставляют регулярных данных о выписанных из больниц, из-за чего невозможно проследить темпы заполнения больниц. В октябре некоторые регионы также сообщали о нехватке врачей для лечения больных с COVID-19.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в интервью авторам монографии РАНХиГС, проведенном в конце июля, что даже на пике заболеваемости при первой волне в России «не допустили перегрузки коечного фонда». «Заполнили [имеющиеся коечные мощности], хотя и не на 100%, конечно. Всегда держали в запасе как минимум 20–25% в целом по стране, но в некоторых регионах на пиковых нагрузках соответствующие показатели заполняемости приближались к 90%», — сказал министр.

Мнение властей

В правительстве считают, что сайт Стопкоронавирус.рф и в целом система информирования населения о пандемии справились с задачей хорошо. «По инициативе главы правительства, при самом активном участии заместителя председателя правительства Дмитрия Николаевича Чернышенко фактически за два дня был создан ресурс Стопкоронавирус.рф. Вскоре им стала пользоваться вся страна. На нем легкодоступны все профильные материалы», — заявил Мурашко.

Вице-премьер Чернышенко, в свою очередь, сказал в интервью авторскому коллективу, что Стопкоронавирус.рф «стал средоточием актуальной информации для всех граждан: его дневная аудитория была сопоставима с аудиторией крупнейших информагентств страны». По его словам, на этом ресурсе был консолидирован весь массив информации по коронавирусу. «Результаты одного из наших первых социологических опросов, показавшие, что люди доверяют в первую очередь официальной информации, определили первые шаги по наполнению сайта», — рассказал Чернышенко.

Закрытая информационная система Минздрава

Недоступная для широкой публики информация есть у Минздрава, следует из монографии. Министерство стало оператором отдельной информационной системы, которая содержит сведения о лицах с подтвержденным диагнозом COVID-19, госпитализированных лицах с признаками пневмонии и т.д. В книге описан кейс Минздрава по оперативному сбору достоверной информации о количестве больничных коек и массива данных о пациентах с COVID-19. В описании принимал участие замминистра здравоохранения Павел Пугачев.

Пользователями этой информации Минздрав называл заинтересованные федеральные ведомства. РБК направил запрос в Минздрав.

Согласно информации из исследования, были налажены каналы получения информации из региональных медицинских систем, создан федеральный регистр больных с COVID-19 и пневмонией. «Сейчас министерство ежедневно отслеживает, как меняются загрузка коек и маршрутизация (распределение пациентов по больницам), сопоставляет количество заболевших с количеством свободных коек и количеством больных на «ковидных» койках», — утверждают в Минздраве.

По данным Минздрава, новая система позволяла выявить внесенные искажения: в частности, удалось своевременно обратить внимание на ситуацию в Дагестане. «Именно на основе аналитических данных стало ясно, что ситуация в регионе вышла из-под контроля», — сказано в исследовании. В середине мая в республике наблюдался всплеск заболеваемости коронавирусом, и она вошла в топ-5 регионов по распространению инфекции. Одновременно в республике фиксировался рост заболеваемости пневмонией: местный минздрав сообщал о 13 тыс. заболевших коронавирусом и пневмонией при официальных данных 3,5 тыс. зараженных COVID-19. Проблема вышла на президентский уровень: региону по поручению Владимира Путина оказывали помощь военные с развертыванием госпиталей, а из Москвы туда были направлены дополнительные врачи.