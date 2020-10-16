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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал главный показатель распространения пандемии

Для властей Москвы главным показателем распространения вируса является число госпитализаций. Собянин отметил, что с прошлой недели этот показатель вырос, хотя среди регионов столица находится по нему не на первом месте
Фото:Сергей Чириков / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Основными показателями распространения коронавируса для властей Москвы являются число госпитализаций, количество пациентов с тяжелым течением болезни и подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

«Главный показатель распространения пандемии — не то, что мы видим на экранах телевизоров, график выявляемости, а то, чего мы не видим. А мы не видим госпитализации, пневмонии, тяжелобольных, лежащих на ИВЛ и так далее. И потом видим только конечный итог — умершие», — пояснил мэр.

Он отметил, что по главному показателю — числу госпитализаций — Москва находится «далеко не на первом месте». При этом, признал мэр, этот показатель растет: если на прошлой неделе число госпитализированных пациентов составляло около 1 тыс. в сутки, то на текущей неделе, которую Собянин называл решающей, их было уже около 1,2 тыс.

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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

«Для Москвы стратегически важно удержаться на 1,5 тыс. До 1,5 тыс. После 1,5 тыс. ситуация будет сложнее, — предупредил Собянин. — Мы и с ней справимся. Но она будет на порядок другой. Мы перейдем в другое качество. Будем надеяться, что мы этот рубеж 1,5 тыс. не перешагнем благодаря тем мероприятиям, которые мы приняли».

По словам мэра, если жители столицы будут соблюдать предписанные правила, то появится шанс стабилизировать ситуацию с распространением вируса и «не трогать экономику», что является критически важным. «Потому что второй такой удар малому бизнесу, общепиту, торговле и т.д. будет очень трудно пережить. И мы не должны этого допустить», — отметил он, добавив, что сейчас действует «минимальный режим» ограничений, который должен максимально сохранить экономику.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

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О том, что более показательным во время пандемии является не число выявленных зараженных, а количество тяжелых больных, подключенных в аппаратам ИВЛ и находящихся в реанимации, заявлял в сентябре президент Национальной медицинской палаты, врач Леонид Рошаль. Он призвал «не пугать» людей числом заболевших. «Когда народ слышит: «6 тыс., 7 тыс.» — с ума же можно сойти. Я думаю, что народу надо объяснить», — говорил он.

Неделю назад Собянин призвал жителей Москвы «продержаться» еще несколько месяцев до начала массовой вакцинации. Он признал, что граждане устали от введенных ограничений, но заявил о том, что их необходимо продолжать соблюдать, иначе «ничего не получится».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
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