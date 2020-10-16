Собянин назвал главный показатель распространения пандемии

Для властей Москвы главным показателем распространения вируса является число госпитализаций. Собянин отметил, что с прошлой недели этот показатель вырос, хотя среди регионов столица находится по нему не на первом месте

Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Основными показателями распространения коронавируса для властей Москвы являются число госпитализаций, количество пациентов с тяжелым течением болезни и подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

«Главный показатель распространения пандемии — не то, что мы видим на экранах телевизоров, график выявляемости, а то, чего мы не видим. А мы не видим госпитализации, пневмонии, тяжелобольных, лежащих на ИВЛ и так далее. И потом видим только конечный итог — умершие», — пояснил мэр.

Он отметил, что по главному показателю — числу госпитализаций — Москва находится «далеко не на первом месте». При этом, признал мэр, этот показатель растет: если на прошлой неделе число госпитализированных пациентов составляло около 1 тыс. в сутки, то на текущей неделе, которую Собянин называл решающей, их было уже около 1,2 тыс.

«Для Москвы стратегически важно удержаться на 1,5 тыс. До 1,5 тыс. После 1,5 тыс. ситуация будет сложнее, — предупредил Собянин. — Мы и с ней справимся. Но она будет на порядок другой. Мы перейдем в другое качество. Будем надеяться, что мы этот рубеж 1,5 тыс. не перешагнем благодаря тем мероприятиям, которые мы приняли».