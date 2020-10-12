Песков прокомментировал нехватку врачей в регионах на фоне пандемии

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При нехватке врачей регионы могут обратиться в оперативный штаб для взаимопомощи. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос корреспондента о том, как власти планируют решать проблему нехватки врачей в регионах, например на Алтае, Песков привел пример Москвы, которая отправила своих медиков в другие города страны.

«Нет сомнения, что если регионы будут обращаться в штаб, то будет приниматься решение о такой взаимопомощи. Эта практика тоже была апробирована и отлажена», — сказал пресс-секретарь президента.

На нехватку врачей для лечения пациентов с COVID-19 в Алтайском крае пожаловался министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, в госпиталях региона занято 68% коечного фонда. Также о нехватке врачей 9 октября сообщалось в Ямало-Ненецком автономном округе.