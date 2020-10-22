Власти раскрыли схему слежки за прибывшими из-за рубежа в начале пандемии

Людей автоматически ставили под контроль, когда они по прилету включали мобильный телефон. В дальнейшем мобильные операторы определяли, где человек проводил первую ночь в России

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в интервью для книги «Общество и пандемия» рассказал о том, как осуществлялся контроль за гражданами, прибывшими из-за рубежа в начале эпидемии коронавируса. По его словам, по соглашению с операторами мобильной связи под контроль брали сим-карты вернувшихся в страну.

«Турист прилетал из любой страны, включал телефон. Соответственно, мы знали, из какой страны он прилетел. Оператор знал эту информацию: номер такой-то, дата регистрации в российской сети такая-то, предыдущая сеть—например, Турция. Далее автоматически телефон ставился на контроль», — рассказал Шадаев.

Дальше при помощи мобильного оператора удавалось определить, где вернувшийся гражданин проводил свою первую ночь в России. «Координата первой ночи бралась как базовая по месту жительства. Затем гражданин получал уведомления, что по прилете должен две недели пробыть дома. Если абонент выходил за определенную зону (расстояние от 500 м до 1 км), оператор информировал его о том, что он покинул зону», — рассказал министр.

Шадаев рассказал, что номер вернувшегося передавали региональным властям в том случае, если человек не возвращался в «ночной сектор». «В моем понимании эта история больше профилактическая. Никаких штрафов не было, у них нет никаких оснований на это», — заявил министр.

Он также сообщил о проблемах, которые возникли при попытке отследить первых пассажиров, прилетевших вывозным рейсом из Милана, где на тот момент уже было большое число зараженных. «Предполагалось, что фильтрацию проведут авиакомпании. Но первый рейс был комом, потому что около половины граждан, которые прилетели в Москву, не были прописаны в столице или области, и для них срочно была организована обсервация», — рассказал он.

Книгу «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России» выпустила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) по заказу правительства. В 740-страничной монографии более 100 экспертов проанализировали, как с первой волной пандемии справились российская система здравоохранения, экономика и финансовый сектор, образование и система социальной поддержки, как кризис влияет на трансформацию модели государственного управления. Также в книге есть интервью с министрами и главами ведомств, которые вспомнили, как принимали первые решения в начале эпидемии.