Власти раскрыли схему слежки за прибывшими из-за рубежа в начале пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 77,08 (+0,05) Инвестиции, 12:57
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 91,36 (+0,01) Инвестиции, 12:57
Один из лидеров белорусской оппозиции заразился коронавирусом Общество, 14:59 Chery назвала стоимость нового премиум-кроссовера для России Авто, 14:55 Как четверти ретейлеров удалось увеличить выручку в 2020 году РБК и SAP, 14:53 «Инфинитум» получил статус оператора финансовой платформы​ Пресс-релиз, 14:52 Лукашенко поблагодарил Нарышкина за регулярную информацию от спецслужб Политика, 14:51 Сноудену дали бессрочный вид на жительство в России Политика, 14:49 Больше половины девелоперов отложили строительство жилья из-за COVID-19 Недвижимость, 14:46 ФРИИ решил инвестировать в зарубежные стартапы с российскими основателями Технологии и медиа, 14:44 Глава ФРИИ — РБК: «Соблюдение процедур ведет к потере денег» Технологии и медиа, 14:44 Это’О назвал Кокорина лучшим российским футболистом своего времени Спорт, 14:26 Сечин назвал способ избежать второй волны коронавируса Общество, 14:20 Четырнадцать неочевидных трат компании и как от них отказаться Pro, 14:19 Легко ли быть самозанятым: плюсы и минусы статуса Партнерский материал, 14:16 Госдума одобрила продление заморозки накопительных пенсий до 2023 года Общество, 14:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти раскрыли схему слежки за прибывшими из-за рубежа в начале пандемии

Людей автоматически ставили под контроль, когда они по прилету включали мобильный телефон. В дальнейшем мобильные операторы определяли, где человек проводил первую ночь в России
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в интервью для книги «Общество и пандемия» рассказал о том, как осуществлялся контроль за гражданами, прибывшими из-за рубежа в начале эпидемии коронавируса. По его словам, по соглашению с операторами мобильной связи под контроль брали сим-карты вернувшихся в страну.

«Турист прилетал из любой страны, включал телефон. Соответственно, мы знали, из какой страны он прилетел. Оператор знал эту информацию: номер такой-то, дата регистрации в российской сети такая-то, предыдущая сеть—например, Турция. Далее автоматически телефон ставился на контроль», — рассказал Шадаев.

Дальше при помощи мобильного оператора удавалось определить, где вернувшийся гражданин проводил свою первую ночь в России. «Координата первой ночи бралась как базовая по месту жительства. Затем гражданин получал уведомления, что по прилете должен две недели пробыть дома. Если абонент выходил за определенную зону (расстояние от 500 м до 1 км), оператор информировал его о том, что он покинул зону», — рассказал министр.

Власти раскрыли причины решения о нерабочих неделях
Экономика
Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Шадаев рассказал, что номер вернувшегося передавали региональным властям в том случае, если человек не возвращался в «ночной сектор». «В моем понимании эта история больше профилактическая. Никаких штрафов не было, у них нет никаких оснований на это», — заявил министр.

Он также сообщил о проблемах, которые возникли при попытке отследить первых пассажиров, прилетевших вывозным рейсом из Милана, где на тот момент уже было большое число зараженных. «Предполагалось, что фильтрацию проведут авиакомпании. Но первый рейс был комом, потому что около половины граждан, которые прилетели в Москву, не были прописаны в столице или области, и для них срочно была организована обсервация», — рассказал он.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 октября
Общество

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Книгу «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России» выпустила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) по заказу правительства. В 740-страничной монографии более 100 экспертов проанализировали, как с первой волной пандемии справились российская система здравоохранения, экономика и финансовый сектор, образование и система социальной поддержки, как кризис влияет на трансформацию модели государственного управления. Также в книге есть интервью с министрами и главами ведомств, которые вспомнили, как принимали первые решения в начале эпидемии.

Автор
Артем Филипенок
Максут Шадаев Минсвязи коронавирус пандемия
Материалы по теме
Более 100 экспертов подвели итоги первой волны пандемии в России
Экономика
Власти раскрыли причины решения о нерабочих неделях
Экономика
В Москве искусственный интеллект научили обрабатывать вызовы скорой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter