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ЦБ консервирует ставку к зиме
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Газета
ЦБ консервирует ставку к зиме
Газета № 074 (3241) (2010) Финансы,
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ЦБ консервирует ставку к зиме

Чего аналитики ждут от заседания совета директоров Банка России
ЦБ оставит ключевую ставку неизменной второй раз подряд. В пользу такого решения говорят неопределенность вокруг выборов в США, рост инфляции и ослабление рубля, считают экономисты. Возврат к снижению ставки не исключен в декабре
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Совет директоров Центрального банка в пятницу, 23 октября, на втором подряд заседании сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, ожидают опрошенные РБК экономисты. Среди аргументов в пользу такого решения они называют ускорение инфляции, геополитические риски и ослабление рубля.

Схожего мнения придерживаются и аналитики, опрошенные Bloomberg. Согласно консенсус-прогнозу агентства, большинство из 36 опрошенных экспертов сходятся в том, что ЦБ оставит ставку неизменной.

В условиях замедления инфляции из-за карантинных ограничений с апреля регулятор снижал ставку трижды: на 0,5, 1 и 0,25 п.п. — до исторического минимума в 4,25%. В сентябре ЦБ взял паузу из-за более активного восстановления спроса после самоизоляции и ослабления рубля, который обвалился с 71 руб. за доллар на начало июля до 77,6 руб. по состоянию на 19 октября (в отдельные дни доллар укреплялся почти до 80 руб.).

Что играет в пользу сохранения ставки

ЦБ от заявления к заявлению сохраняет сигнал, что пространство для дальнейшего снижения ставки существует, хотя председатель Банка России Эльвира Набиуллина в сентябре уточнила, что основной путь смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) уже пройден.

Финансы
ЦБ приостановил снижение ключевой ставки Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

  • В октябре снижение ставки маловероятно сразу по нескольким причинам, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: «Во-первых, сейчас идет ускорение инфляции после ослабления рубля и роста цен на зерно. Во-вторых, у стран — аналогов России на развивающихся и сырьевых рынках цикл снижения ставок затормозился с конца лета также из-за роста инфляционного давления, тогда как реальные ставки в России более не выглядят повышенными на фоне аналогов». Наконец, в пользу выжидательной позиции говорит неопределенность вокруг итогов выборов США и их последствий для России, а также перспектив бюджетной консолидации.
  • Основное препятствие для снижения ставки в октябре — волатильность рубля и его слабость относительно справедливой стоимости из-за ожидания выборов в США, считает и главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Сейчас действительно не лучший момент для снижения ставки». Со снижением «можно подождать до декабря и посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше, для ЦБ эта позиция вполне комфортна», пишет в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.
  • Инфляционный эффект от ослабления рубля учитывается при принятии решений по ДКП, замечает Долгин. По его подсчетам, в третьем квартале рубль ослаб на 8% к доллару США и на 12% к евро, что может добавить к инфляции 0,4–0,6 п.п. на среднесрочном горизонте. Инфляция в сентябре составила 3,67% и вплотную подобралась к нижней границе прогноза ЦБ, в соответствии с которым рост цен будет находиться в диапазоне 3,7–4,2% в 2020 году. На фоне того, что потребительская активность в сентябре ослабла, основное давление на инфляцию оказывали эффекты ослабления рубля, говорится в обзоре ЦБ «Динамика потребительских цен».
  • Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий не ожидает изменения ставки на ближайшем заседании. «Полагаем, что регулятор возьмет паузу для оценки влияния на инфляцию девальвации и рисков второй волны коронавируса. В целом мы ожидаем снижение на 0,25 п.п. ставки до конца года», — сказал он.
  • «Снижение ставки уже значительное, движение на 0,25 п.п. (или его отсутствие) не повлияет на экономику в ближайшие месяцы. Мы также ожидаем, что ЦБ оставит сигнал о возможности снижения ставки, указав на риски очередного замедления экономики в результате второй волны пандемии», — написал стратег по рынкам валют и процентных ставок Сбербанка Николай Минко.

Перспективы нового снижения

Потенциал снижения ставки еще не исчерпан, ЦБ может рассмотреть этот вопрос в декабре, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Главный аргумент за дополнительное смягчение в том, что бюджетная консолидация будет создавать дезинфляционные риски, а вторая волна, даже если она не будет такой же жесткой, как первая, безусловно, ограничит скорость восстановления экономики». Как писал РБК, Минфин из-за падения бюджетных доходов в условиях пандемии предложил программу «мобилизации доходов» стоимостью более 1,8 трлн руб. за три года. Для наращивания доходной части она подразумевает пересмотр некоторых льгот нефтегазового сектора, повышение акцизов на табачную продукцию, рост подоходного налога для россиян с высокими доходами и введение НДФЛ на депозиты свыше 1 млн руб. и проценты.

Экономика
Правительство внесло в Госдуму проект дефицитного бюджета на три года Фото: duma.gov.ru

Снижение ключевой ставки на 0,25 п.п. более вероятно в декабре, отмечает и экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В 2021 году риски для динамики ВВП в России и ожидаемое укрепление рубля могут привести к понижению прогноза ЦБ по инфляции на следующий год до 3–3,5%, что сохранит потенциал для снижения ставки в диапазон 3,5–4%, полагает Полевой.

Вероятность еще одного снижения в декабре составляет 30%, если рубль укрепится до 74 руб. за доллар, оценивает Донец. Но наиболее вероятно завершение цикла смягчения в этом году, продолжает она: «Мы видим, что инфляционные риски начинают слегка повышаться, это уже не тот дезинфляционный фон, который мы наблюдали в предыдущие месяцы, сказывается произошедшее ослабление рубля, которое повлияет в первую очередь на непродовольственные товары, и рост цен на зерно».

Долгин, наоборот, считает, что текущий всплеск инфляции окажется временным и в 2021 году она будет ниже целевых 4%: «Поэтому вполне резонно ожидать, что после стабилизации инфляции и финансовых рынков ЦБ продолжит снижение ставок, и на это он, скорее всего, намекнет уже на ближайшем заседании».

Авторы: Павел Казарновский, Наталья Киселева.
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