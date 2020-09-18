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ЦБ приостановил снижение ключевой ставки

После трех снижений ключевой ставки ЦБ решил взять паузу и оставил ее неизменной. На российский рынок влияют опасения санкций, а инфляция ускоряется, объясняли аналитики
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Совет директоров Банка России 18 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне — 4,25%, говорится в пресс-релизе ЦБ. До этого регулятор трижды снижал ставку — на 0,5 п.п. в апреле, на 1 п.п. в июне и 0,25 п.п. в июле. Нынешний уровень в 4,25% является историческим минимумом.

Решение было ожидаемым для рынка: согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, большинство аналитиков склонялись к тому, что ЦБ оставит ключевую ставку неизменной.

Аналитики предсказали паузу в снижении ключевой ставки ЦБ
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

ЦБ активизировал смягчение денежно-кредитной политики на фоне замедления экономической активности в период самоизоляции. К середине лета власти стали отменять карантинные ограничения. В июле ЦБ, дважды снижавший ставку сильнее, чем обычно, вернулся к «стандартному» для себя шагу в 0,25 п.п., отмечала председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

В августе на фоне протестов в Белоруссии после президентских выборов и отравления оппозиционера Алексея Навального на настроения инвесторов вновь начали влиять опасения введения санкций против России. На рынке уже «много дестабилизирующих факторов, и ЦБ, наверное, предпочтет не добавлять своего», говорил РБК главный экономист Bank of America по России Владимир Осаковский. Другим аргументом в пользу сохранения ставки является и то, что инфляция в августе ускорилось до 3,6% в годовом выражении, отмечали аналитики. Еще один фактор неопределенности — президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре, указывала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Набиуллина 8 сентября дала осторожный сигнал по дальнейшим действиям ЦБ. Хотя некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики есть, совет директоров ЦБ будет оценивать не только момент, когда лучше его использовать, но и вообще целесообразность смягчения, сказала она. Опрошенные РБК эксперты склонялись к тому, что ЦБ решится вновь снизить ставку только в декабре.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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Автор
Павел Казарновский
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