ЦБ начнет продажу валюты от сделки со Сбербанком на фоне ослабления рубля

ЦБ с 1 октября нарастит продажи валюты на рынке. Это должно помочь укреплению рубля, чей курс в последние дни падал из-за геополитических рисков. На стороне рубля и продажа излишков валюты госкомпаниями по директиве правительства

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Центральный банк с 1 октября начинает продажи иностранной валюты, полученной от сделки со Сбербанком: регулятор намерен продать до конца года валюту на 185 млрд руб. Ежедневно на рынке будет предлагаться валюты на 2,9 млрд руб. дополнительно к ее продажам для Минфина по бюджетному правилу — объем таких операций сейчас составляет около 2,4–2,5 млрд руб. в день.

ЦБ выходит на рынок с дополнительными продажами на фоне высокой волатильности на валютном рынке: за прошлую неделю курс доллара на Московской бирже вырос практически на 3 руб., а евро — более чем на 1 руб. Утром во вторник, 29 сентября, нацвалюта резко дешевела по отношению к доллару и евро: за доллар давали почти 80 руб., за евро — более 93 руб.

Однако после напоминания ЦБ о начале новых продаж валюты (регулятор вновь сообщил о них 29 сентября) тренд развернулся. А вечером того же дня стало известно, что госкомпании (как минимум «Роснефть», «Газпром» и АЛРОСА) получили от правительства директиву о корректировке своих валютных активов до уровня октября 2018 года. Подобная мера использовалась в кризис 2014 года: тогда компаниям предписали продавать валютную выручку на российском рынке, что приводило к увеличению предложения валюты и укреплению рубля. В среду, 30 сентября, после новостей о директиве рубль резко укрепился к доллару и евро, отыграв снижение этой недели, — на 20:00 мск до 77,7 руб. за доллар (на 1,4 руб.) и 91 руб. за евро (на 1,9 руб.).

Опрошенные РБК экономисты считают, что принятые меры могут помочь укрепиться рублю, оторвавшемуся от фундаментальных значений. Но если дальнейшего падения рубля не удастся избежать, ЦБ сможет задействовать прямые интервенции из золотовалютных резервов, допускают они.