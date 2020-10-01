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ЦБ начнет продажу валюты от сделки со Сбербанком на фоне ослабления рубля

ЦБ с 1 октября нарастит продажи валюты на рынке. Это должно помочь укреплению рубля, чей курс в последние дни падал из-за геополитических рисков. На стороне рубля и продажа излишков валюты госкомпаниями по директиве правительства
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Фото:Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Центральный банк с 1 октября начинает продажи иностранной валюты, полученной от сделки со Сбербанком: регулятор намерен продать до конца года валюту на 185 млрд руб. Ежедневно на рынке будет предлагаться валюты на 2,9 млрд руб. дополнительно к ее продажам для Минфина по бюджетному правилу — объем таких операций сейчас составляет около 2,4–2,5 млрд руб. в день.

ЦБ выходит на рынок с дополнительными продажами на фоне высокой волатильности на валютном рынке: за прошлую неделю курс доллара на Московской бирже вырос практически на 3 руб., а евро — более чем на 1 руб. Утром во вторник, 29 сентября, нацвалюта резко дешевела по отношению к доллару и евро: за доллар давали почти 80 руб., за евро — более 93 руб.

Однако после напоминания ЦБ о начале новых продаж валюты (регулятор вновь сообщил о них 29 сентября) тренд развернулся. А вечером того же дня стало известно, что госкомпании (как минимум «Роснефть», «Газпром» и АЛРОСА) получили от правительства директиву о корректировке своих валютных активов до уровня октября 2018 года. Подобная мера использовалась в кризис 2014 года: тогда компаниям предписали продавать валютную выручку на российском рынке, что приводило к увеличению предложения валюты и укреплению рубля. В среду, 30 сентября, после новостей о директиве рубль резко укрепился к доллару и евро, отыграв снижение этой недели, — на 20:00 мск до 77,7 руб. за доллар (на 1,4 руб.) и 91 руб. за евро (на 1,9 руб.).

Опрошенные РБК экономисты считают, что принятые меры могут помочь укрепиться рублю, оторвавшемуся от фундаментальных значений. Но если дальнейшего падения рубля не удастся избежать, ЦБ сможет задействовать прямые интервенции из золотовалютных резервов, допускают они.

Как ЦБ определил объем продаж валюты

В марте 2020 года на фоне обвала цен на нефть и рубля ЦБ уже проводил двойные продажи валюты. В соответствии с бюджетным правилом он продавал валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы компенсировать недополученные бюджетом нефтегазовые доходы при падении цен на нефть ниже $42,4 за баррель. А при падении цены на нефть ниже $25 ЦБ начал продавать валюту, вырученную от продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка (сделка на 2,14 трлн руб. оплачивалась из ФНБ).

24 июля на фоне стабилизации цен на нефть и курса валюты председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что ЦБ прекращает продажи валюты от сделки по Сбербанку и вернется к ним в конце четвертого квартала. Весной ЦБ реализовал валюты на 504 млрд руб. Регулятор также произвел взаимозачет сумм, ожидаемых к продаже, и отложенных покупок валюты. Объем отложенных покупок валюты составил 1,3 трлн руб. за 2018 год (ЦБ тогда отказался на длительный срок от покупок валюты по бюджетному правилу на фоне санкционных угроз и повышенной волатильности на рынках) и 126 млрд руб. за март—апрель 2020 года. В итоге к продаже на четвертый квартал осталось 185 млрд руб. от общей суммы 2,1 трлн руб.

Рублю помогло напоминание

ЦБ и раньше заявлял о планах допродать валюту от сделки со Сбербанком в четвертом квартале. Но утром во вторник, 29 сентября, на пике текущего раунда ослабления рубля он напомнил рынку об этом, подтвердив, что с 1 октября начнет дополнительные продажи валюты. Рынок отреагировал на эту не новую информацию укреплением рубля, замечает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Возможно, здесь оказало влияние то, что ЦБ вспомнил про курс и явно применил напоминание как определенную вербальную интервенцию». Весной ЦБ потребовалось 500 млрд руб., чтобы рубль не ушел на «необоснованный уровень», и 185 млрд руб. — не такая уж маленькая сумма, говорит эксперт.

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Валютные операции растянуты во времени, и их влияние сложно будет увидеть в моменте, но сам факт таких операций «может дать сигнал, что ослабление зашло слишком далеко», полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин. С точки зрения макроэкономических показателей рубль, по его словам, слабеть не должен, но геополитические риски — ситуация в Белоруссии и обострение в Нагорном Карабахе — создают «нервозное настроение». Кроме того, активное снижение ставки ЦБ сначала помогало рублю, а затем из-за уменьшения доходностей привело к выходу инвесторов из российских активов, добавляет Брагин. Иностранные инвесторы, зарабатывавшие на разнице в ставках, отказываются от рублевых активов и конвертируют вырученные рубли в валюту.

Продажа валюты может снизить колебания курса в краткосрочном периоде, отмечает управляющий активами БКС Андрей Русецкий. С учетом операций экспортеров нормализация курса может произойти в сентябре, прогнозирует он. «Рубль ушел от фундаментальных значений, и это очевидно многим, накопилось много внешних рисков. Насколько далеко курс вернется от локальных пиков и как скоро, сложно сказать, потому что все равно сохраняется фактор геополитики (американские выборы, Кавказ, Турция), но общее направление к укреплению формируется», — ожидает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Направление госкомпаниям директивы о снижении валютных активов — это «не заход на поляну ЦБ», скорее она показывает скоординированность политики ЦБ и правительства, что бывает не всегда. «Это очень хорошо для рынка и для рубля — например, опровергает конспирологические теории о том, что власти целенаправленно решили ослабить рубль, чтобы наполнить бюджет», — говорит Табах.

ЦБ «связал себе руки»

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в обзоре называет два главных фактора, которые приводят к удешевлению рубля, — это опасения по поводу второй волны карантинных мер и последствий приближающихся выборов в США для России. «Учитывая это, с начала сентября рубль ослаб сильнее валют других стран с развивающимися рынками. Складывается впечатление, что опасения, связанные с российскими рисками, являются более существенным фактором для движения курса, нежели общее ухудшение настроений на глобальных рынках», — пишет она. По оценке Орловой, текущему уровню цен на нефть ($40,5 за баррель) соответствует курс рубля на уровне 72 руб. за доллар, «что предполагает, что сейчас премия за геополитический риск составляет примерно 7–8 руб.».

Произведя взаимозачет валютных операций, ЦБ остался с чистым остатком всего $2,5 млрд на продажу до конца года. И в случае дополнительного давления на рубль «единственной опцией» для ЦБ «будут прямые валютные интервенции, мотивированные риском финансовой стабильности», говорится в обзоре Орловой. «Тем не менее эта опция не использовалась с 2014 года, и ее использование само по себе станет тревожным признаком. В результате регулятор вряд ли сможет задействовать ее до тех пор, пока не станут известны результаты выборов в США», — пишет экономист Альфа-банка. В любом случае рынок не должен ожидать, что рублю будет оказана какая-либо поддержка, пока не появится риск падения ниже 80–85 руб. за доллар, считает она.

Банк России «связал себе руки», структурировав продажи таким образом, говорит и Романчук, но ничто не мешает регулятору «выйти с продажами валюты из золотовалютных резервов, если ЦБ почувствует, что создалась угроза стабильности». «Скорее речь идет не о конкретных уровнях, а о том, насколько динамика рубля будет соответствовать ситуации на рынке в сравнении с валютами-аналогами и поведением населения и бизнеса», — замечает Романчук. По его оценке, переход населения и бизнеса в валюту поставит под вопрос политику таргетирования инфляции, чего ЦБ не захочет допустить.

По оценке экономиста Citi Ивана Чакарова, премия за валютный риск в текущем курсе составляет 11,3 руб. Это ниже уровня 2018 года, когда вводились санкции против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, и ниже уровня начала 2020 года, когда развалилась сделка ОПЕК+: в оба этих периода Citi оценивает премию в 13 руб. «Можно предположить, что давление на рубль не закончилось и грядущие дивидендные выплаты в октябре (около $10 млрд) и выборы в США приведут к еще большей волатильности», — пишет Чакаров в обзоре.

Автор
Павел Казарновский
ЦБ Валюта курс доллара
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