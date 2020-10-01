ЦБ начнет продажу валюты от сделки со Сбербанком на фоне ослабления рубля
Центральный банк с 1 октября начинает продажи иностранной валюты, полученной от сделки со Сбербанком: регулятор намерен продать до конца года валюту на 185 млрд руб. Ежедневно на рынке будет предлагаться валюты на 2,9 млрд руб. дополнительно к ее продажам для Минфина по бюджетному правилу — объем таких операций сейчас составляет около 2,4–2,5 млрд руб. в день.
ЦБ выходит на рынок с дополнительными продажами на фоне высокой волатильности на валютном рынке: за прошлую неделю курс доллара на Московской бирже вырос практически на 3 руб., а евро — более чем на 1 руб. Утром во вторник, 29 сентября, нацвалюта резко дешевела по отношению к доллару и евро: за доллар давали почти 80 руб., за евро — более 93 руб.
Однако после напоминания ЦБ о начале новых продаж валюты (регулятор вновь сообщил о них 29 сентября) тренд развернулся. А вечером того же дня стало известно, что госкомпании (как минимум «Роснефть», «Газпром» и АЛРОСА) получили от правительства директиву о корректировке своих валютных активов до уровня октября 2018 года. Подобная мера использовалась в кризис 2014 года: тогда компаниям предписали продавать валютную выручку на российском рынке, что приводило к увеличению предложения валюты и укреплению рубля. В среду, 30 сентября, после новостей о директиве рубль резко укрепился к доллару и евро, отыграв снижение этой недели, — на 20:00 мск до 77,7 руб. за доллар (на 1,4 руб.) и 91 руб. за евро (на 1,9 руб.).
Опрошенные РБК экономисты считают, что принятые меры могут помочь укрепиться рублю, оторвавшемуся от фундаментальных значений. Но если дальнейшего падения рубля не удастся избежать, ЦБ сможет задействовать прямые интервенции из золотовалютных резервов, допускают они.
Как ЦБ определил объем продаж валюты
В марте 2020 года на фоне обвала цен на нефть и рубля ЦБ уже проводил двойные продажи валюты. В соответствии с бюджетным правилом он продавал валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы компенсировать недополученные бюджетом нефтегазовые доходы при падении цен на нефть ниже $42,4 за баррель. А при падении цены на нефть ниже $25 ЦБ начал продавать валюту, вырученную от продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка (сделка на 2,14 трлн руб. оплачивалась из ФНБ).
24 июля на фоне стабилизации цен на нефть и курса валюты председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что ЦБ прекращает продажи валюты от сделки по Сбербанку и вернется к ним в конце четвертого квартала. Весной ЦБ реализовал валюты на 504 млрд руб. Регулятор также произвел взаимозачет сумм, ожидаемых к продаже, и отложенных покупок валюты. Объем отложенных покупок валюты составил 1,3 трлн руб. за 2018 год (ЦБ тогда отказался на длительный срок от покупок валюты по бюджетному правилу на фоне санкционных угроз и повышенной волатильности на рынках) и 126 млрд руб. за март—апрель 2020 года. В итоге к продаже на четвертый квартал осталось 185 млрд руб. от общей суммы 2,1 трлн руб.