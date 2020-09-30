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Экономика ,  
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Правительство внесло в Госдуму проект дефицитного бюджета на три года

Фото:duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

При формировании бюджета правительство исходило из двух приоритетов: безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами и реализации национальных целей развития сформулированных президентом России, отмечается на сайте.

Правительство одобрило посткризисный бюджет
Экономика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Согласно документу проект бюджета останется дефицитным. Так, доходы федерального бюджета в 2021 году составят 18,8 трлн руб., а расходы — 21,5 трлн руб. В 2022 году ожидается поступление 20,6 трлн руб., расходоваться будет 21,8 трлн руб. Дефицитным бюджет останется и в 2023 году — 22,3 трлн руб. доходов против 23,67 трлн руб. расходов.

Таким образом, дефицит федерального бюджета РФ в 2021 году будет на уровне 2,75 трлн руб., в 2022 году — 1,25 трлн руб., в 2023 году — 1,41 трлн руб.

В кабмине пояснили, что проект бюджета создан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, который предусматривает постепенное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Ранее правительство одобрило посткризисный бюджет. Отмечалось, что 2021 году впервые за семь лет экономика получит больше государственных денег, чем оборонный сектор.

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