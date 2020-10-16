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Президент пошел за оппозицией
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Президент пошел за оппозицией
Газета № 072 (3239) (1610)
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Президент пошел за оппозицией

Жээнбеков решился на отставку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, отставки которого после парламентских выборов добивалась оппозиция, заявил о своем уходе. Он решил сложить полномочия, несмотря на поддержку со стороны Москвы, Вашингтона и Брюсселя
Фото: Мария Гордеева / Reuters
Фото: Мария Гордеева / Reuters

Жээнбеков решился на отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, полномочия которого официально истекут в 2023 году, в четверг, 15 октября, подал в отставку. Его уход был одним из требований организаторов массовых протестов в Бишкеке, начавшихся 4 октября, после объявления итогов парламентских выборов.

О готовности главы государства уйти сообщалось несколько раз. Сам Жээнбеков 8 октября сказал, что может уйти в отставку, но только после того, как ситуация в стране вернется в правовое русло, а все госструктуры и правительство получат правовой статус.

В распространенном в четверг днем пресс-службой президента заявлении говорится, что состоявшееся 14 октября утверждение парламентом нового состава правительства не сняло напряженности, а «текущая ситуация близка к двустороннему конфликту». В этой ситуации, говорится в заявлении, военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции, но тогда неизбежно прольется кровь, а потому президент решил сложить полномочия. «Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — пояснил свои мотивы Жээнбеков.

Политика
Протесты после выборов в Киргизии. Главное Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Ситуация в Бишкеке после новости об отставке президента оставалась напряженной. В центре города митинговали около тысячи сторонников нового премьер-министра Садыра Жапарова, который вместе с другими оппозиционными лидерами добивался отставки президента.

Жээнбеков стал первым в новейшей истории Киргизии избранным президентом, добровольно ушедшим в отставку. Первый и второй президенты независимой Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев бежали из страны во время революций. Третий президент — Алмазбек Атамбаев — отработал полный шестилетний мандат и на последних президентских выборах активно поддерживал Жээнбекова, который был главой правительства в 2016–2017 годах.

Однако президентство Жээнбекова с самого начала оказалось непростым. Он не обеспечил баланса интересов элит, объясняли ранее РБК киргизские эксперты. Жээнбеков совершил типичную ошибку — пытался монополизировать власть, не учитывал интересы всех элитных группировок, отмечает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

61-летний Сооронбай Жээнбеков — выходец с юга страны (Ошская область), его предшественник на посту президента Алмазбек Атамбаев — с севера. По специальности он зооинженер, работал учителем русского языка, зоотехником, директором колхоза. Был избран депутатом первого состава киргизского парламента. В 2010–2015 годах был руководителем государственной администрации (губернатором) Ошской области. В 2016 году стал главой правительства, 15 октября 2017 года избран президентом Киргизии.

Жапаров претендует на роль временного главы государства

Согласно Конституции Киргизии, отставка президента должна быть принята парламентом, а исполнять его обязанности на переходный период должен председатель законодательного органа. Заседание парламента ожидается 16 октября. Сейчас в парламенте продолжают работать депутаты прежнего созыва, но с новым председателем — в среду на этот пост был утвержден Канат Исаев, лидер партии «Кыргызстан», получившей третий результат на октябрьских выборах.

Очередные выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. По данным ЦИК, наибольшее число голосов на них получили две партии, поддерживающие Жээнбекова, — «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», всего в парламент проходили четыре партии. Однако сразу после оглашения предварительных результатов в Бишкеке и других городах начались акции протеста, которые не утихают до сих пор. Уже 6 октября ЦИК признала результаты парламентских выборов недействительными.

Происходящее в Киргизии можно назвать революционным транзитом власти, считает Притчин. Остававшийся единственным легитимным руководителем президент согласился уйти, при этом дата новых парламентских выборов не назначена, а в Бишкеке обсуждается, что вопреки Конституции исполнять обязанности главы государства будет премьер Жапаров, объясняет он.

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Премьер Киргизии заявил о получении полномочий президента <p>Садыр Жапаров (в центре)</p>

Вечером в четверг спикер парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента. «Учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в Жогорку Кенеше (парламенте). А также в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента», — говорится в заявлении Исаева.

Жапаров и его сторонники стали главными лицами октябрьских протестов. В ночь на 6 октября протестующие добились его освобождения из колонии, в которой он отбывал срок за организацию массовых беспорядков во время митингов за национализацию месторождения Кумтор в 2013 году и захват заложников. Тогда же был освобожден и бывший президент Атамбаев. Но интересы освобожденных разошлись. 9 октября сторонники Жапарова напали на объединенный митинг оппозиции и гражданского общества, в котором участвовал Атамбаев, — на него было совершено покушение, после он был вновь водворен в тюрьму.

При этом в последние годы 52-летний Жапаров не был активным игроком на политической сцене республики — с 2013 года он жил за границей, а после возвращения в страну в 2017 году был задержан прямо на границе и осужден на 11,5 года лишения свободы. В 2012 году Жапаров был приговорен к полуторагодичному сроку за то, что во время митинга в Бишкеке проник на территорию правительственного комплекса, что было расценено как попытка захвата власти, но вышестоящий суд оправдал его. В то время Жапаров был депутатом парламента от партии «Ата-Журт» Камчыбека Ташиева, которую эксперты называют партией юга и считают националистической.

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У Жапарова собирательный образ молодого политика и трибуна, сейчас он пришел к власти при активной поддержке Ташиева и, по неподтвержденной информации, криминальных элементов, говорит Притчин. При этом серьезных управленческих должностей он не занимал, а то, что он настоял на отставке президента, показывает: Жапаров не понимает важности соблюдения правил, указывает эксперт. При этом альянс Жапарова и Ташиева — это своеобразный альянс севера и юга, поскольку Жапаров родом из Иссык-Кульской области, представители которой до сих пор не занимали лидирующих позиций в высшей сфере, заключает Притчин.

Москва, Вашингтон и Брюссель были против

Отставка Жээнбекова состоялась через три дня после приезда в Бишкек заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. По итогам его визита пресс-служба Жээнбекова выпустила сообщение о полной поддержке президента Москвой. «Российская Федерация как истинный союзник и стратегический партнер с первых дней возникновения ситуации оказывает всестороннюю поддержку главе государства в формировании всех условий для обеспечения дальнейшего устойчивого развития страны», — заявил представитель пресс-службы. О ключевой роли президента Киргизии в формировании условий для обеспечения дальнейшего устойчивого развития страны говорилось и в сообщении посольства России по итогам визита Козака.

Тем не менее в среду стало известно о временной приостановке российской финансовой помощи Бишкеку — до нормализации ситуации в республике, как сообщили источники РБК в правительстве. Последний раз о публичной финансовой помощи Киргизии сообщалось в 2019 году: тогда Россия безвозмездно выделила $30 млн. Жапаров был в курсе позиции России, и при этом он все равно пошел на то, чтобы добиться отставки президента, и это серьезный удар для Москвы, уверен Притчин.

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На стороне Жээнбекова выступало и посольство США, его противников дипмиссия назвала представителями организованных преступных группировок. Ключевую роль Жээнбекова подчеркивал и Европейский союз. Однако и Вашингтон, и Брюссель займут теперь пассивную позицию, полагает эксперт программы Центральная Азия в Институте исследований внешней политики (FPRI) Максимиллиан Хесс. «У США и ЕС нет влияния на Киргизию, они также сталкиваются с более актуальными для себя проблемами, в том числе в этом большом регионе. ЕС увлечен событиями в Белоруссии, а также пока не смог оказать влияние на ситуацию в Карабахе, хотя обладает там довольно большими возможностями», — считает он. Возможность Евросоюза влиять на события в Бишкеке невелика в том числе из-за скромного экономического сотрудничества — внешние заимствования Бишкек в основном делает в Китае, а не в Европе, указывает Хесс.

Китай комментировал происходящее в Киргизии всего один раз — 5 октября посольство в нейтральном сообщении выразило надежду на то, что стабильность будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин.
Теги: Киргизия , президент , выборы , отставка
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