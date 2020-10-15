Работа без офиса тревожит каждого пятого

Компания Censuswide изучила трудовые предпочтения наемного персонала после локдауна

Большинство сотрудников готовы совмещать работу в офисе и из дома после снятия ограничений, показал опрос, проведенный в нескольких странах. Но полностью оставаться на удаленке готовы лишь 11%, а в России — в два раза меньше

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Работники хотят сохранить многие плюсы рабочего режима, который был введен в связи с пандемией коронавирусной инфекции, показал опрос, проведенный по заказу технологической компании Cisco в 12 странах (результаты есть у РБК). До локдауна среди респондентов всего 5% большую часть времени работали дистанционно, но опрос показал, что теперь 87% готовы работать и в офисе, и удаленно, но хотят при этом сами решать, где и когда они будут трудиться.

Плюсы и минусы удаленки и другие выводы исследования — в материале РБК.

Как считали Компания Censuswide по поручению Cisco с 11 по 25 августа опросила в Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии, Польше, России, ОАЭ, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге более 10 тыс. работников, трудившихся дома не менее десяти дней подряд с начала локдауна. В опросе приняли участие работники предприятий с численностью от 2 до 500 и более сотрудников в разных отраслях экономики. Изучалось, как воспринимается работа из дома во время пандемии, что работники ждут от 2021 года и далее, какие полученные знания и практики они хотели бы применять в будущем.

Плюсы и минусы удаленки

Часть опрошенных заявили, что нашли позитивные стороны, когда начали работать из дома вместо офиса: 35% стали более счастливыми, у 32% улучшилось самочувствие, 27% стали более энергичными. 56% заявили, что стали ежедневно уделять больше времени физическим упражнениям, 63% — что смогли лучше управлять психическим здоровьем и благополучием.

В то же время 22% респондентов признали, что стали более тревожными, 17% — демотивированными. По словам 37% респондентов, у них нет полноценной возможности организовать дома рабочее место, поскольку они живут с семьей или друзьями, 45% сложно организовать взаимодействие с коллегами.

Однако 57% заявили, что не видят каких-либо существенных сложностей при работе на удаленке и уже адаптировались к ней. В 2021 году опрошенные ждут от своих работодателей:

инвестиций в технологические инновации, которые помогут работникам стать более продуктивными и эффективными — так ответили 39% респондентов;

улучшения безопасности офисов, чтобы избежать распространения коронавируса (38%);

обучения цифровым навыкам на рабочем месте (32%);

повышения кибербезопасности, чтобы снизить риски удаленной работы (30%, сумма больше 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов) и др.

В чем отличия в ответах респондентов из России

В основном российские офисные работники смотрят на «новую нормальность» примерно так же, как и в большинстве европейских стран, рассказал директор по цифровым архитектурам Cisco Дмитрий Шустер. Среди респондентов из России также только 5% до пандемии работали дома большую часть времени. При этом 79% работников после открытия офисов хотят сами решать, где им работать и самостоятельно распоряжаться своим временем.

В то же время в России существенно меньший процент людей хочет оставаться на удаленке и после пандемии, вообще не возвращаясь в офис, указал Шустер. Если в среднем по Европе таковых около 11%, то в России вдвое меньше — 6%. Вместе с этим работников, которые считают, что никакой «новой нормальности» вообще не существует и нужно как можно скорее вернуться к прежней жизни, в России существенно больше, чем в Европе, — 21 против 13%. «Исходя из этого можно предположить, что офис является для россиян важной составляющей рабочего процесса», — сказал Дмитрий Шустер.

В мае—июне аналитический центр НАФИ провел опрос в Москве и Подмосковье об эффективности работы на удаленке и пришел к выводу, что работники и работодатели оценивают ее по-разному. На дистанционную работу во время самоизоляции перешли около половины жителей Москвы и области. Среди них примерно 41% заметили снижение собственной продуктивности, 15% считают, что она, наоборот, повысилась, а 39% — что осталась такой же, как и при работе в офисе. Те, кто терял эффективность, в качестве причин указывали сложность дистанционно решать рабочие вопросы (так ответили 55% опрошенных), им мешали сосредоточиться родственники (24%), во время работы приходилось отвлекаться на домашние дела (22%) и т.д.

При этом лишь 20% компаний, переводивших сотрудников на удаленку, готовы сохранить такой формат хотя бы для части персонала после снятия всех ограничений, а 82% работодателей заявили о снижении эффективности сотрудников при работе из дома, оценил аналитический центр НАФИ.