Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 78,26 77,22 EUR Нал. 91,89 90,75 USD Бирж. 77,37 +0,32 EUR Бирж. 90,96 +0,49 USD ЦБ. 77,28 -0,01 EUR ЦБ. 90,71 -0,37 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 11415,00 -24,53 IMOEX 2856,08 +0,95% RTSI 1160,30 +0,36% Brent 43,22 +1,86% DJIA 28514,00 -0,58% Nasdaq 11768,73 -0,80%
Работа без офиса тревожит каждого пятого
Лента новостей
WP сообщила о гибели более 50 сирийских наемников в Карабахе 09:15, Политика СМИ узнали о проходящих в ФРГ учениях с потенциальным ядерным оружием 09:11, Политика Постправда vs научная грамотность: зачем критически мыслить 09:04, РБК и Bayer Макгрегор сообщил о новой дате боя с Порье 09:03, Спорт Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 октября 09:01, Общество Эксперты оценили ущерб для России и рубля от торговых войн США и Китая 09:00, Политика Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе 08:32, РБК и Jeep Худшее впереди: чем обернется зимний сезон для авиаперевозчиков 08:26, PRO Совфед разъяснит понятия «социальная дистанция» и «самоизоляция» 08:10, Общество Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году 08:01, РБК и СберПервый В Красноярском крае в ДТП погибли три человека 08:00, Общество Операторы вагонов выступили против ограничения ввоза украинских колес 08:00, Бизнес Власти Москвы изменят дорожные камеры для штрафов за нарушение изоляции 08:00, Общество Рейтинг РБК 500, новые пробы воды с Камчатки. Главные новости РБК 07:55, Общество Алиев опроверг сообщения об использовании наемников в Нагорном Карабахе 07:48, Политика Синоптики сообщили о наступлении предзимья в европейской части России 07:46, Общество Бизнес-модель после пандемии: что придумали крупнейшие компании России 07:30, РБК и SAP Депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса 07:22, Политика Рейтинг крупнейших компаний России РБК 500. Основные факты 07:00, Экономика В рейтинге крупнейших компаний РБК 500 впервые сменился лидер 07:00, Экономика Во Владивостоке задержали «радиоактивную» посылку из Гонконга 06:48, Общество Глава Минпромторга не увидел необходимости закрывать магазины и общепит 06:47, Бизнес Тренд или фейк: в какое будущее можно попасть уже сейчас 06:40, РБК и Mail.ru Cloud Solutions Трамп обвинил Байдена во лжи после публикации о сыне демократа 06:16, Политика Рогозин попросил вернуть ему аккаунт в Twitter после рекорда «Союза» 05:55, Технологии и медиа Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе 05:40, РБК и Mercedes-Benz Сборная России по футболу продлила безвыигрышную домашнюю серию 05:34, Спорт Патологоанатомы сообщили о влиянии COVID-19 на органы человека 05:31, Общество
Газета
Работа без офиса тревожит каждого пятого
Газета № 071 (3238) (1510) Технологии и медиа,
0

Работа без офиса тревожит каждого пятого

Компания Censuswide изучила трудовые предпочтения наемного персонала после локдауна
Большинство сотрудников готовы совмещать работу в офисе и из дома после снятия ограничений, показал опрос, проведенный в нескольких странах. Но полностью оставаться на удаленке готовы лишь 11%, а в России — в два раза меньше
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Работники хотят сохранить многие плюсы рабочего режима, который был введен в связи с пандемией коронавирусной инфекции, показал опрос, проведенный по заказу технологической компании Cisco в 12 странах (результаты есть у РБК). До локдауна среди респондентов всего 5% большую часть времени работали дистанционно, но опрос показал, что теперь 87% готовы работать и в офисе, и удаленно, но хотят при этом сами решать, где и когда они будут трудиться.

Плюсы и минусы удаленки и другие выводы исследования — в материале РБК.

Как считали

Компания Censuswide по поручению Cisco с 11 по 25 августа опросила в Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии, Польше, России, ОАЭ, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге более 10 тыс. работников, трудившихся дома не менее десяти дней подряд с начала локдауна. В опросе приняли участие работники предприятий с численностью от 2 до 500 и более сотрудников в разных отраслях экономики. Изучалось, как воспринимается работа из дома во время пандемии, что работники ждут от 2021 года и далее, какие полученные знания и практики они хотели бы применять в будущем.

Плюсы и минусы удаленки

Часть опрошенных заявили, что нашли позитивные стороны, когда начали работать из дома вместо офиса: 35% стали более счастливыми, у 32% улучшилось самочувствие, 27% стали более энергичными. 56% заявили, что стали ежедневно уделять больше времени физическим упражнениям, 63% — что смогли лучше управлять психическим здоровьем и благополучием.

В то же время 22% респондентов признали, что стали более тревожными, 17% — демотивированными. По словам 37% респондентов, у них нет полноценной возможности организовать дома рабочее место, поскольку они живут с семьей или друзьями, 45% сложно организовать взаимодействие с коллегами.

Однако 57% заявили, что не видят каких-либо существенных сложностей при работе на удаленке и уже адаптировались к ней. В 2021 году опрошенные ждут от своих работодателей:

  • инвестиций в технологические инновации, которые помогут работникам стать более продуктивными и эффективными — так ответили 39% респондентов;
  • улучшения безопасности офисов, чтобы избежать распространения коронавируса (38%);
  • обучения цифровым навыкам на рабочем месте (32%);
  • повышения кибербезопасности, чтобы снизить риски удаленной работы (30%, сумма больше 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов) и др.

В чем отличия в ответах респондентов из России

В основном российские офисные работники смотрят на «новую нормальность» примерно так же, как и в большинстве европейских стран, рассказал директор по цифровым архитектурам Cisco Дмитрий Шустер. Среди респондентов из России также только 5% до пандемии работали дома большую часть времени. При этом 79% работников после открытия офисов хотят сами решать, где им работать и самостоятельно распоряжаться своим временем.

Общество
РЖД переведут на удаленку больше 100 тыс. сотрудников по всей России Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В то же время в России существенно меньший процент людей хочет оставаться на удаленке и после пандемии, вообще не возвращаясь в офис, указал Шустер. Если в среднем по Европе таковых около 11%, то в России вдвое меньше — 6%. Вместе с этим работников, которые считают, что никакой «новой нормальности» вообще не существует и нужно как можно скорее вернуться к прежней жизни, в России существенно больше, чем в Европе, — 21 против 13%. «Исходя из этого можно предположить, что офис является для россиян важной составляющей рабочего процесса», — сказал Дмитрий Шустер.

В мае—июне аналитический центр НАФИ провел опрос в Москве и Подмосковье об эффективности работы на удаленке и пришел к выводу, что работники и работодатели оценивают ее по-разному. На дистанционную работу во время самоизоляции перешли около половины жителей Москвы и области. Среди них примерно 41% заметили снижение собственной продуктивности, 15% считают, что она, наоборот, повысилась, а 39% — что осталась такой же, как и при работе в офисе. Те, кто терял эффективность, в качестве причин указывали сложность дистанционно решать рабочие вопросы (так ответили 55% опрошенных), им мешали сосредоточиться родственники (24%), во время работы приходилось отвлекаться на домашние дела (22%) и т.д.

Общество
Мэрия Москвы запустила сервис подачи информации о работающих на удаленке Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

При этом лишь 20% компаний, переводивших сотрудников на удаленку, готовы сохранить такой формат хотя бы для части персонала после снятия всех ограничений, а 82% работодателей заявили о снижении эффективности сотрудников при работе из дома, оценил аналитический центр НАФИ.

Как вводили удаленку

5 марта в Москве, а 19 марта — по всей стране был введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции, после чего часть работодателей начала переводить сотрудников на дистанционный формат работы. 30 марта российские власти полностью закрыли границы и ввели режим нерабочих дней, когда были открыты только банки, аптеки, магазины с товарами первой необходимости. Ограничения были сняты 11 мая. Однако, после того как в сентябре число зараженных коронавирусом резко начало расти, мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, по которому с 5 октября работодатели в Москве должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. С этой же даты до 18 октября были объявлены школьные каникулы. В среду, 14 октября, Собянин объявил, что ученики 6–11 классов с 19 октября будут заниматься в дистанционном формате, а ученики 1–5 классов продолжат обучение в традиционном формате.

Автор: Анна Балашова.
Теги: удаленная работа , Cisco Systems , пандемия , ограничения
Материалы по теме
Власти Москвы уточнили срок предоставления данных сотрудников на удаленке Общество
Сервис подачи информации о работающих на удаленке не выдержал нагрузки Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter