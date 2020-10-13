Главный лот ушел аукционистам

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали граждане США Пол Милгром и Роберт Уилсон. Заслуга экономистов в том, что они помогли изобрести совершенно новые форматы аукционов, получившие широкое распространение на практике

Роберт Уилсон (Фото: www.stanford.edu)

Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон, удостоенные награды за «усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов», заявил генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Горан Ханссон.

Милгром родился в 1948 году, получил степень доктора наук (PhD) в Стэнфордском университете и сейчас является профессором гуманитарных и естественных наук факультета экономики в Стэнфорде. Уилсон родился в 1937 году, он выпускник Гарвардского университета и является почетным профессором менеджмента в Стэнфордской школе бизнеса.

За что присудили премию

Аукционы — древнейшая форма продажи объектов, которая активно используется и сегодня. Для экономистов интересны такие примеры современных аукционов, как торги радиочастотами для телекоммуникационных операторов, которые с 1990-х годов проводит Федеральная комиссия по связи США; аукционы по размещению государственных облигаций, проводимые повсеместно; конкурсы Евросоюза по продаже квот на выбросы парниковых газов.

Любой аукцион характеризуется тремя факторами: формат (правила) аукциона, особенности продаваемого объекта и информационная неопределенность (у каждого участника есть только вероятностное распределение ценности объекта).

Роберт Уилсон в серии классических работ 1960–1970-х годов описал стратегию оптимальной ставки для аукциона первой цены (закрытого аукциона, где объект достается участнику, предложившему самую высокую цену). Он показал, что участники предлагают более низкую цену, чем их наилучшая оценка стоимости объекта, чтобы избежать «проклятья победителя» — ситуации, при которой победитель торгов переоценивает стоимость объекта и терпит убытки.

Милгром в районе 1980 года опубликовал несколько научных работ, в которых проанализировал, как различные форматы аукционов влияют на проблему «проклятья победителя». В английском аукционе организатор начинает с низкой цены и повышает ее шаг за шагом, а в голландском аукционе наоборот — начинает с высокой цены и идет на понижение, пока кто-либо не согласится купить объект. Милгром доказал, что проблема «проклятья победителя» острее стоит для голландского аукциона, поэтому финальная цена в этом формате оказывается ниже, чем при английском аукционе.

Научные изыскания Милгрома и Уилсона не только помогают правительствам и регуляторам продавать объекты по более высокой цене, а участникам торгов — покупать по более низкой. Их труды способствуют эффективности аукционов, когда объект достается участнику, который наилучшим образом справится с управлением приобретенным объектом, отмечается в материалах Нобелевского комитета (.pdf).

Изобретатели аукционов

Награда Милгрому и Уилсону «абсолютно заслужена и обоснована, они внесли огромный вклад не только в теорию аукционов, но и в ее практическое применение», сказал РБК ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов. «Если попросить любого экономиста показать пример успешного применения теории, которое было бы понятно простому человеку, именно исследования аукционов Милгрома и Уилсона и то, насколько они помогли правительствам многих стран заработать, например, на продаже радиочастот, будут одним из первых таких примеров», — сказал экономист.

Теория аукционов использует достижения более фундаментальных областей экономики: теории игр и дизайна механизмов, за которые уже было вручено несколько премий, отмечает старший преподаватель экономического факультета МГУ Даниил Шестаков. Все эти области изучают, как рациональные люди будут вести себя в «играх» — ситуациях, в которых выигрыш каждого зависит от действий всех остальных, и как организовывать такие «игры», чтобы их результат (в теории игр он называется равновесием) обладал нужными свойствами. Милгром был студентом Уилсона. Два других студента Уилсона — Алвин Рот и Бенгт Хольмстрем — уже сами стали нобелевскими лауреатами.

«Аукцион тоже игра: в ней рациональные игроки пытаются получить лот, но не хотят переплачивать за него. Выиграю я лот или нет, зависит не только от моей ставки, но и от ставки всех остальных. Организатор аукциона хочет, чтобы лот достался тому, кто готов заплатить за него больше всех. Возникает много вопросов. Что лучше — когда аукционер повышает цену и лот достается последнему, кто готов платить, или когда цена понижается с некоторого максимума и лот достается первому, кто скажет «куплю». А может быть, лучше, чтобы ставки высылались в закрытых конвертах? Милгром и Уилсон описали теоретические свойства многих разновидностей аукционов и оптимальные стратегии, которых должны придерживаться их участники», — объяснил Шестаков.

Основным теоретическим достижением экономистов стала теория аукционов общей/связанной цены, или, выражаясь неформально, продаж, в которых игроки хотели бы знать ставки друг друга, отмечает доцент кафедры теоретической экономики ВШЭ, PhD Павел Андреянов: «Эта теория определила победителя в, казалось бы, неразрешимом споре между английской (с восходящей ценой) и голландской (с нисходящей ценой) версиями открытого аукциона. Голландский аукцион проиграл спор из-за того, что игроки выбывают из него раньше, чем успевают воспользоваться его открытостью».

Не менее важным открытием в теории аукционов общей цены стало то, что победитель зачастую переоценивает ценность предмета аукциона (winner's curse, «проклятье победителя»). На практике это приводит либо к отказам от сделки, болезненным для всех участников рынка, либо к меньшей прибыли за счет неуверенности игроков в своих оценках. Решением этой проблемы стал очень простой совет — публиковать как можно больше информации о предмете аукциона, чтобы уменьшить неопределенность, рассказал Андреянов.

Аукционы в России

Теорию Милгрома и Уилсона, безусловно, можно применять и в России, но механизмы, которые придумывали лауреаты, нужно адаптировать к каждой конкретной ситуации, отметил Ениколопов. «Например, Милгром — соучредитель нескольких стартапов, которые консультируют, как лучше провести конкретный аукцион, какой дизайн лучше выбрать», — говорит ректор РЭШ.

Сейчас практически все госзакупки проводятся через аукцион. «Более того, Россия является одним из мировых лидеров в области организации государственных аукционов», отмечает Андреянов. Платформа zakupki.gov.ru действует с 2014 года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует исполнение правил аукционов.

Есть исследования, которые изучают коррупцию при аукционах, добавил Ениколопов. «Коррупция в госзакупках присутствует во всех странах мира в той или иной степени, и везде с ней пытаются бороться», — указал он. Устроители торгов должны учитывать коррупционные риски при дизайне аукционов. «Например, если вы понимаете, что у вас есть опасность сговора между участниками, вы выберете другой формат аукциона, который снижает коррупционный риск. Вы, скорее всего, получите меньше денег от аукциона, но вероятность коррупционной схемы будет ниже», — сказал экономист.

Милгром изобрел несколько разновидностей аукционных механизмов, которые использовались Федеральной комиссией по связи США при продаже радиочастотного спектра, Банком Англии при выкупе облигаций на вторичном рынке и т.д. Он один из основателей фирмы Auctionomics — консалтингового бизнеса в сфере организации аукционов. Среди клиентов фирмы Милгрома — Google и Yahoo, а в 2006 году благодаря стратегии Милгрома на аукционе радиочастот Comcast сэкономила $1,2 млрд. В России аукционы применяются при продаже госимущества, лицензий на недропользование, частот для мобильных сетей и т.д. Минфин продает на аукционах облигации федерального займа, а ЦБ регулярно проводит аукционы по предоставлению и изъятию ликвидности.

Экономическая теория активно развивается, особенно в области комбинаторных и повторяющихся аукционов, отмечает Андреянов: «Огромным спросом будет пользоваться любой прорыв в, скажем, аукционах рекламы». Но экономическая наука не ограничивается лишь теориями. Там, где теоретические модели не справляются, за дело берутся прикладные экономисты, они учатся оценивать эконометрические модели и делать на их основе предсказания. «В эпоху компьютеров делать это будет становиться все проще, и спрос на теоретические результаты будет естественным образом снижаться», — считает Андреянов.

О Нобелевской премии по экономике Награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, на самом деле прямого отношения к Альфреду Нобелю не имеет. В отличие от всех остальных номинаций она не была создана по завещанию шведского мецената, но учреждена Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия и официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Выплачивается премия за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук. Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий (в 2020 году он составляет 10 млн шведских крон), и награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам. Нобелевская премия по экономике — единственная из Нобелевских премий, вручавшаяся ежегодно, без пропусков. В 1969–2019 годах премия была присуждена уже 51 раз. Всего премию получили 84 человека, причем только 25 лауреатов были удостоены ее единолично, 19 раз премия делилась между двумя и семь раз — между тремя лауреатами. Нобелевская премия по экономике — самая «возрастная», средний возраст ее лауреатов составляет 67 лет, а самым молодым лауреатом стала в 2019 году Эстер Дюфло. Самым пожилым из получателей Нобелевской премии по экономике (и Нобелевской премии вообще) стал в 2007 году уроженец Москвы, американский экономист Леонид Гурвич, удостоенный награды в возрасте 90 лет «за создание основ теории оптимальных механизмов». Среди лауреатов Нобелевской премии по экономике больше всего граждан США (55) и лишь один представитель СССР (Леонид Канторович, 1975 год). В прошлом году Нобелевку по экономике получили «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью» американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло.

В 2020 году Нобелевская неделя началась 5 октября, когда были названы лауреаты премии по медицине. Ими стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Олтер, а также британец Майкл Хоутон, получившие награду за открытие вируса гепатита C. Это помогло создать способы лечения болезни и предотвратить ее распространение при переливании крови.

6 октября было объявлено о присуждении премии по физике за работы по изучению черных дыр. Британец Роджер Пенроуз получил половину премии за открытие, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а американцы Райнхард Генцель и Андреа Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики». 7 октября стало известно, что Нобелевки по химии удостоены за разработку «генетических ножниц» американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье. 8 октября лауреатом премии по литературе была названа американская поэтесса Луиза Глик, которую в России чаще называют Глюк. 9 октября Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе (World Food Programme, WFP), это гуманитарная организация ООН, обеспечивающая питанием голодающих по всему миру.