У заемщиков на карантине выросли «хвосты»

Ассоциация коллекторских агентств проанализировала влияние пандемии на объем просроченных долгов

Профессиональные взыскатели уже активно работают с заемщиками, которые допустили просрочку по кредитам на пике пандемии, сообщили в ассоциации коллекторов. Некоторые должники объясняют неплатежи правом на кредитные каникулы

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По итогам сентября на заемщиков, которые перестали платить по кредитам на фоне пандемии, пришлось 18% от общего количества звонков взыскателей, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) по просьбе РБК. Речь идет о случаях, которые банки передали коллекторам в работу по агентской схеме в период с 1 апреля по 30 сентября, просрочка по ним образовалась в апреле—июне.

Банк России еще не раскрывал, как изменилось качество розничного кредитного портфеля в сентябре, но в августе фиксировал существенный рост просрочки из-за влияния пандемии. За месяц объем проблемной задолженности увеличился на 26 млрд руб., или на 3%, быстрее, чем в предыдущие периоды. За август доля неработающих кредитов (с просрочкой больше 90 дней) в общем объеме необеспеченных займов выросла с 8,9 до 9,3%. В совокупном портфеле плохие долги остались на уровне 7,9%.

«На 1 сентября объем розничной просрочки [у банков] мы оцениваем на уровне 1,86 трлн руб. по МСФО. Это уровень января 2017 года», — сообщил гендиректор коллекторского агентства EOS Антон Дмитраков. По его словам, прирост числа проблемных кредитов в первую очередь сказывается на агентском сегменте взыскания, когда коллекторы взаимодействуют с должниками по договору с банками. «За период пандемии должников стало больше, как следствие, объем работ стал больше», — утверждает и гендиректор коллекторского агентства «НСВ» Роман Волосников.

Как следует из статистики НАПКА, кредиторы стали активнее отдавать профессиональным взыскателям свежие долги с просрочкой до 180 дней. В августе на них пришлось 7% переданных долгов против 3% годом ранее. За тот же период доля долгов с просрочкой до года выросла до 17% (+2 п.п.), а удельный вес старой задолженности пропорционально снизился. В три летних месяца банки передали коллекторам по агентской схеме 3,9 млн кейсов на 152 млрд руб.: их количество на 44,4% превысило показатель переданных дел за первые пять месяцев 2020 года.

Замедление при передаче долгов коллекторам, которое возникло на пике пандемии, фактически компенсировалось в летние месяцы, пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев. Отложенный спрос со стороны банков отразился и на специфике передаваемых долгов: их средняя сумма сократилась с 95 тыс. до 61 тыс. руб., а доля необеспеченных кредитов в агентских портфелях достигла 69,4%.

На политике банков также сказалось понимание, что «пандемийные» должники особенные, считает Волосников: «Им недостаточно позвонить или прислать сообщение с напоминанием — с ними необходимо работать в индивидуальном порядке, так как от долга они не отказываются, но их платежеспособность снизилась».

Представители Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Райффайзенбанка и банка «Зенит» сообщили, что пандемия не изменила порядок работы с проблемными заемщиками: эти банки предпочитают самостоятельно взыскивать долги на ранних стадиях неплатежей. Росбанк на какое-то время передавал коллекторам долги с просрочкой от 90 дней, отмечает замдиректора департамента по работе с просроченной задолженностью Елена Дорофеева, это было связано с увеличением объема неплатежей на ранних стадиях в апреле—мае, к концу лета банк вернулся к прежней стратегии. Тенденция к передаче свежих долгов коллекторам все же есть, считает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. «Рынок в целом оптимизировал свои ресурсы в последнее время», — отметил он.

Как ведут себя «пандемийные» должники

Клиенты, которые перестали платить в апреле—мае, реже отказываются от обязательств, указывает Волосников. «Причины неплатежей носят объективный характер, они (должники. — РБК) более контактны и заинтересованы закрыть свои обязательства. В целом можно прогнозировать, что 20% вернутся в привычный график после стабилизации ситуации», — оценивает Волосников. В коллекторском агентстве «Столичное АВД» заметных отличий в поведении «пандемийных» должников не заметили. «Мы не увидели взрывного роста просрочки, сильно отличающегося от прошлых периодов», — поясняет его гендиректор Давид Цацуа.

По данным НАПКА, около 65% «пандемийных» должников объясняют неплатежи по кредитам снижением дохода, еще 30% сообщают о потере работы. Около 5% клиентов, вышедших в просрочку на пике пандемии, не до конца поняли нововведения, которые принимались для поддержки россиян весной. Как отмечают в НАПКА и крупных агентствах, до 2% российских должников сообщают коллекторам, что не платят по обязательствам, потому что ушли на кредитные каникулы.

С 3 апреля по 30 сентября россияне, пострадавшие из-за кризиса и пандемии, могли обратиться в банки или микрофинансовые компании за кредитными каникулами по федеральному закону (106-ФЗ). Согласно ему клиент может рассчитывать на отсрочку платежей до шести месяцев с переносом выплат на будущее. Право на каникулы заемщик должен подтвердить, например предоставить в банк документы о потере работы или дохода более чем на 30%. Тем, кто не попал под действие 106-ФЗ, банки могли предложить собственные программы реструктуризации. Как сообщил ЦБ, в августе банки начали отменять кредитные каникулы заемщикам, которые не смогли подтвердить основания для них. По данным на 27 сентября в категорию аннулированных попали 27 тыс. заявлений. Банки либо предлагали клиентам перейти на собственные программы, либо квалифицировали их задолженность как просроченную более чем на 90 дней.

Случаи отказов платить из-за кредитных каникул есть, но аргументы должников необоснованны, утверждает Волосников: «При подробном рассмотрении дела мы понимаем, что это ошибочное заявление, и должнику не была предоставлена подобная отсрочка кредитором». Гендиректор коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата отмечает, что банки не передавали в работу должников, которым действительно были одобрены кредитные каникулы. «Примерно 1,5% должников, кто вышел на просрочку в период карантина, при взаимодействии с компанией упоминали о кредитных каникулах. Но эта категория должников только планировала их оформить и находилась в процессе согласования с банком условий их предоставления», — поясняет он.

Когда ждать пика взысканий по плохим долгам

В 2020 году банки передадут коллекторам в работу до 600 млрд руб. проблемных долгов, на 10% больше прошлогоднего объема, оценивает Мехтиев. Активизация в этом сегменте произойдет в четвертом квартале. Число переданных дел может достичь 8,4 млн штук, на 500 тыс. больше, чем в 2019 году.

Стандартный сценарий дальнейшей работы с должниками — взыскание в судебном порядке. На практике это начинается после года неплатежей, пояснил Цацуа. Он ожидает всплеска судебных обращений по поводу «пандемийных» долгов в апреле 2021 года. «Если клиент использовал кредитные каникулы и после них так и не стал ничего платить, в отношении таких должников судебное взыскание начнется оперативно», — полагает Вахата.

После обработки должников по агентской схеме портфели проблемных долгов будут выставляться на продажу, считает Дмитраков. Он ожидает серьезного роста предложения на рынке цессии (уступки прав требования по долгам) в следующем году. На пике пандемии этот сегмент взыскания заметно сжался: в январе—мае объем предложения со стороны банков составил всего 67 млрд руб., на 35% меньше, чем годом ранее.