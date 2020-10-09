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У заемщиков на карантине выросли «хвосты»
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Газета
У заемщиков на карантине выросли «хвосты»
Газета № 067 (3234) (0910) Финансы,
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У заемщиков на карантине выросли «хвосты»

Ассоциация коллекторских агентств проанализировала влияние пандемии на объем просроченных долгов
Профессиональные взыскатели уже активно работают с заемщиками, которые допустили просрочку по кредитам на пике пандемии, сообщили в ассоциации коллекторов. Некоторые должники объясняют неплатежи правом на кредитные каникулы
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По итогам сентября на заемщиков, которые перестали платить по кредитам на фоне пандемии, пришлось 18% от общего количества звонков взыскателей, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) по просьбе РБК. Речь идет о случаях, которые банки передали коллекторам в работу по агентской схеме в период с 1 апреля по 30 сентября, просрочка по ним образовалась в апреле—июне.

Банк России еще не раскрывал, как изменилось качество розничного кредитного портфеля в сентябре, но в августе фиксировал существенный рост просрочки из-за влияния пандемии. За месяц объем проблемной задолженности увеличился на 26 млрд руб., или на 3%, быстрее, чем в предыдущие периоды. За август доля неработающих кредитов (с просрочкой больше 90 дней) в общем объеме необеспеченных займов  выросла с 8,9 до 9,3%. В совокупном портфеле плохие долги остались на уровне 7,9%.

«На 1 сентября объем розничной просрочки [у банков] мы оцениваем на уровне 1,86 трлн руб. по МСФО. Это уровень января 2017 года», — сообщил гендиректор коллекторского агентства EOS Антон Дмитраков. По его словам, прирост числа проблемных кредитов в первую очередь сказывается на агентском сегменте взыскания, когда коллекторы взаимодействуют с должниками по договору с банками. «За период пандемии должников стало больше, как следствие, объем работ стал больше», — утверждает и гендиректор коллекторского агентства «НСВ» Роман Волосников.

Финансы
Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Почему банки стали отдавать коллекторам свежие долги

Как следует из статистики НАПКА, кредиторы стали активнее отдавать профессиональным взыскателям свежие долги с просрочкой до 180 дней. В августе на них пришлось 7% переданных долгов против 3% годом ранее. За тот же период доля долгов с просрочкой до года выросла до 17% (+2 п.п.), а удельный вес старой задолженности пропорционально снизился. В три летних месяца банки передали коллекторам по агентской схеме 3,9 млн кейсов на 152 млрд руб.: их количество на 44,4% превысило показатель переданных дел за первые пять месяцев 2020 года.

Замедление при передаче долгов коллекторам, которое возникло на пике пандемии, фактически компенсировалось в летние месяцы, пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев. Отложенный спрос со стороны банков отразился и на специфике передаваемых долгов: их средняя сумма сократилась с 95 тыс. до 61 тыс. руб., а доля необеспеченных кредитов в агентских портфелях достигла 69,4%.

На политике банков также сказалось понимание, что «пандемийные» должники особенные, считает Волосников: «Им недостаточно позвонить или прислать сообщение с напоминанием — с ними необходимо работать в индивидуальном порядке, так как от долга они не отказываются, но их платежеспособность снизилась».

Представители Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Райффайзенбанка и банка «Зенит» сообщили, что пандемия не изменила порядок работы с проблемными заемщиками: эти банки предпочитают самостоятельно взыскивать долги на ранних стадиях неплатежей. Росбанк на какое-то время передавал коллекторам долги с просрочкой от 90 дней, отмечает замдиректора департамента по работе с просроченной задолженностью Елена Дорофеева, это было связано с увеличением объема неплатежей на ранних стадиях в апреле—мае, к концу лета банк вернулся к прежней стратегии. Тенденция к передаче свежих долгов коллекторам все же есть, считает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. «Рынок в целом оптимизировал свои ресурсы в последнее время», — отметил он.

Как ведут себя «пандемийные» должники

Клиенты, которые перестали платить в апреле—мае, реже отказываются от обязательств, указывает Волосников. «Причины неплатежей носят объективный характер, они (должники. — РБК) более контактны и заинтересованы закрыть свои обязательства. В целом можно прогнозировать, что 20% вернутся в привычный график после стабилизации ситуации», — оценивает Волосников. В коллекторском агентстве «Столичное АВД» заметных отличий в поведении «пандемийных» должников не заметили. «Мы не увидели взрывного роста просрочки, сильно отличающегося от прошлых периодов», — поясняет его гендиректор Давид Цацуа.

Финансы
Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По данным НАПКА, около 65% «пандемийных» должников объясняют неплатежи по кредитам снижением дохода, еще 30% сообщают о потере работы. Около 5% клиентов, вышедших в просрочку на пике пандемии, не до конца поняли нововведения, которые принимались для поддержки россиян весной. Как отмечают в НАПКА и крупных агентствах, до 2% российских должников сообщают коллекторам, что не платят по обязательствам, потому что ушли на кредитные каникулы.

С 3 апреля по 30 сентября россияне, пострадавшие из-за кризиса и пандемии, могли обратиться в банки или микрофинансовые компании за кредитными каникулами по федеральному закону (106-ФЗ). Согласно ему клиент может рассчитывать на отсрочку платежей до шести месяцев с переносом выплат на будущее. Право на каникулы заемщик должен подтвердить, например предоставить в банк документы о потере работы или дохода более чем на 30%. Тем, кто не попал под действие 106-ФЗ, банки могли предложить собственные программы реструктуризации.

Как сообщил ЦБ, в августе банки начали отменять кредитные каникулы заемщикам, которые не смогли подтвердить основания для них. По данным на 27 сентября в категорию аннулированных попали 27 тыс. заявлений. Банки либо предлагали клиентам перейти на собственные программы, либо квалифицировали их задолженность как просроченную более чем на 90 дней.

Финансы
Россияне начали жаловаться на просрочки по кредитам после каникул Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Случаи отказов платить из-за кредитных каникул есть, но аргументы должников необоснованны, утверждает Волосников: «При подробном рассмотрении дела мы понимаем, что это ошибочное заявление, и должнику не была предоставлена подобная отсрочка кредитором». Гендиректор коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата отмечает, что банки не передавали в работу должников, которым действительно были одобрены кредитные каникулы. «Примерно 1,5% должников, кто вышел на просрочку в период карантина, при взаимодействии с компанией упоминали о кредитных каникулах. Но эта категория должников только планировала их оформить и находилась в процессе согласования с банком условий их предоставления», — поясняет он.

Когда ждать пика взысканий по плохим долгам

В 2020 году банки передадут коллекторам в работу до 600 млрд руб. проблемных долгов, на 10% больше прошлогоднего объема, оценивает Мехтиев. Активизация в этом сегменте произойдет в четвертом квартале. Число переданных дел может достичь 8,4 млн штук, на 500 тыс. больше, чем в 2019 году.

Стандартный сценарий дальнейшей работы с должниками — взыскание в судебном порядке. На практике это начинается после года неплатежей, пояснил Цацуа. Он ожидает всплеска судебных обращений по поводу «пандемийных» долгов в апреле 2021 года. «Если клиент использовал кредитные каникулы и после них так и не стал ничего платить, в отношении таких должников судебное взыскание начнется оперативно», — полагает Вахата.

После обработки должников по агентской схеме портфели проблемных долгов будут выставляться на продажу, считает Дмитраков. Он ожидает серьезного роста предложения на рынке цессии (уступки прав требования по долгам) в следующем году. На пике пандемии этот сегмент взыскания заметно сжался: в январе—мае объем предложения со стороны банков составил всего 67 млрд руб., на 35% меньше, чем годом ранее.

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: кредиты , долги , Коллекторы
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