Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

Единичные подтверждения, что платежеспособность на фоне эпидемии снижается, все же есть, говорит гендиректор коллекторского агентства САВД Давид Цацуа: «На днях мы получили письмо от должницы, которая работает в Китае в сфере образования. По причине, что все школы не работают, а вести обучение дистанционно она не может, снизился ее доход, и к нам она обратилась с просьбой предоставить ей рассрочку».

Гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель сообщил, что сотрудники компании пока получали только обращения от клиентов, находящихся на карантине, а не заболевших. По его словам, такие должники просят об отсрочке выплат «в рамках согласованных графиков».

«На данный момент не поступало заявлений от должников о заболевании коронавирусом. Фиксируем звонки, в которых должники говорят, что боятся выходить из дома и идти платить в банк», — отмечает гендиректор компании «МБА Финансы» Федор Вахата. Он подчеркивает, что большинство кредиторов дают гражданам возможность гасить долги онлайн. «Нельзя сказать, что подобные обращения отражают реальную картину: кто-то просто решил воспользоваться возможностью и отсрочить сам платеж, некоторые на самом деле напуганы. Но это разрешимая ситуация», — резюмирует Вахата.

«Начиная с середины марта не только должники, но и лояльные клиенты стали обращаться с просьбой о реструктуризации кредита в связи с потерей или сокращением дохода по причине пандемии. Среди причин туристический бизнес, карантин после поездки за границу, сокращение трудовой недели на предприятии», — отмечает директор департамента аналитического менеджмента Росбанка Екатерина Алиева.

Кредитные каникулы и индивидуальный подход

«Клиентов, у которых есть средства, но нет возможности дойти до отделения банка (как в случае с самоизоляцией), мы ориентируем на оплату по дистанционным каналам. Клиентам, столкнувшимся с временным снижением дохода, предлагаем заполнить заявление на реструктуризацию», — рассказал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. По его словам, пока на пандемию и карантин ссылаются менее 1% вышедших на просрочку.

Большинство таких должников пока говорят о временных трудностях и обещают внести платежи в ближайшее время, говорит Алиева из Росбанка. Сотрудники банка стараются проверить информацию через работодателей, а также проанализировать ситуацию «в разрезе отраслей и региональной специфики», чтобы выработать индивидуальный подход.

Крупные российские банки уже анонсировали кредитные каникулы для своих клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за коронавируса. Такую опцию, в частности, предусмотрели Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие» и МКБ, следует из их сообщений. Так игроки рынка отреагировали на призыв ЦБ: 20 марта регулятор рекомендовал банкам, микрофинансовым компаниям и кредитным кооперативам ввести послабления для заболевших коронавирусом заемщиков. Каких-либо рекомендаций коллекторским агентствам регулятор не дал.

«Получая такую информацию, мы воспринимаем ее со всей серьезностью», — говорит гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. По его словам, для проверки слов должников взыскатели следят за «эпидемиологической ситуацией в стране в целом и по каждому региону в частности».

«Каждый случай мы будем рассматривать в индивидуальном порядке», — отмечает Цацуа. Он не уточнил, готова ли компания смягчать условия возврата долга.

Реструктуризация или отсрочка платежей — стандартная опция независимо от того, связана проблема заемщика с коронавирусом или нет, подчеркивает Михмель: «В случае любых сложных жизненных ситуаций, в том числе по болезни клиента либо вынужденной нетрудоспособности, мы предоставляем временное значительное снижение платежей и отсрочку».

Сколько задолжали россияне По данным НАПКА, за девять месяцев 2019 года коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме более 450 млрд руб. долгов (данных за весь прошлый год пока нет). Еще свыше 303 млрд руб. коллекторы получили от банков по договорам цессии, купив права требования по этим долгам. За последние 10 лет средний объем просрочки на одного экономически активного россиянина вырос в шесть раз — до 18–20 тыс. руб., сообщало «РИА Новости» со ссылкой на данные НАПКА. Самыми недисциплинированными заемщиками среди населения считаются водители, продавцы и рабочие. На них приходится 9%, 8,5% и 6% долгового портфеля соответственно. Лучше всего по долгам платят военнослужащие, учителя и врачи.

Риски и падение доходов

Отказы должников платить по обязательствам со временем могут стать более обоснованными, предупреждает Мехтиев. «Как правило, избегая ответственности, люди склонны придумывать причины, которые связаны с обсуждаемыми в общественном пространстве проблемами. Однако, как часть рынка финансовых услуг, мы готовимся к возможному изменению ситуации и обсуждаем меры поддержки должников», — констатирует президент НАПКА.

В будущем платежная дисциплина должников ухудшится, прогнозирует Вахата. «Это в большей степени связано не с самим фактом заболевания, а с тем, что многим компаниям приходится приостановить свою деятельность на неопределенный срок, где-то идет снижение или задержка зарплат. Большинство наших должников проживают в регионах, где вообще нет случаев заражения или они единичные, но в ситуации, когда объявлен карантин и запрещены массовые мероприятия, это отразится на доходах населения», — поясняет он.

Если распространение коронавируса будет расти, в ближайшее время по этой причине перестанет платить каждый 15-й должник, оценивает гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков: «В условиях, когда все заведения (спортивные комплексы, рестораны, кинотеатры, торговые центры) будут закрыты, снизится и доход клиентов. По статистике более четверти заемщиков заняты именно в сфере услуг, таким образом, в первую очередь они окажутся в зоне риска». Но он не исключает, что какая-то доля должников просто попытается избежать ответственности.

«Мы не прогнозируем существенного ухудшения платежной дисциплины, так как подобных обращений менее 0,1% от всех клиентов», — говорит Михмель.