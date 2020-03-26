Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 25 мар, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 25 мар, 13:35
В Бурятии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом Общество, 06:38 Сервис такси Gett подал в суд на Volkswagen Бизнес, 06:29 Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии Финансы, 06:02 Две ракеты упали возле американского посольства в центре Багдада Политика, 05:36 Совфед исключил сокращение праздников после объявления нерабочей недели Общество, 05:11 В Минздраве сообщили о готовности к «взрывной» ситуации с коронавирусом Общество, 04:59 Нетаньяху допустил полное закрытие Израиля Общество, 04:56 В массовом ДТП в Египте погибли не меньше 16 человек Общество, 04:38 Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях Общество, 04:26 Fitch предсказало сокращение инвестиций российскими нефтяными компаниями Экономика, 04:17 AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране Политика, 03:42 Нефть марки Brent подорожала до $27,55 за баррель Экономика, 03:40 На Украине заявили о возможном катастрофическом числе жертв коронавируса Общество, 03:12 Минтруд пообещал с апреля по новому рассчитывать размер больничного Общество, 02:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

Заемщики начали заявлять о невозможности обслуживать кредиты из-за пандемии коронавируса и карантина, сообщили РБК в банковских и коллекторских структурах. Это может быть началом волны неплатежей, опасаются участники рынка
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По оценкам организации, пока это единичные случаи: на причины, связанные с коронавирусом, приходится менее 1% от всех отказов в погашении долга.

Подобные обращения фиксируют и банки: даже добросовестные клиенты стали ссылаться на ситуацию с эпидемией, сообщили в Райффайзенбанке и Росбанке.

Реальные причины или отговорки

«Кто-то ссылается на страх выйти на улицу, кто-то на самоизоляцию, кто-то на то, что уже болен», — сообщил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, пока подавляющая часть таких объяснений воспринимается коллекторами как отговорки. «На данный момент случаи заражения зафиксированы лишь у 0,0005% населения, а во многих регионах они носят единичные случаи (один-два на весь регион). Практически все отговорки, связанные с пандемией, преследуют цель избежать ответственности. Ни один из этих должников не предоставил никакого доказательства, что причина невыплаты по долгам заключается именно в пандемии», — подчеркивает собеседник РБК.

Эксперты предсказали возвращение ипотечных ставок к уровню 10%
Финансы

Единичные подтверждения, что платежеспособность на фоне эпидемии снижается, все же есть, говорит гендиректор коллекторского агентства САВД Давид Цацуа: «На днях мы получили письмо от должницы, которая работает в Китае в сфере образования. По причине, что все школы не работают, а вести обучение дистанционно она не может, снизился ее доход, и к нам она обратилась с просьбой предоставить ей рассрочку».

Гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель сообщил, что сотрудники компании пока получали только обращения от клиентов, находящихся на карантине, а не заболевших. По его словам, такие должники просят об отсрочке выплат «в рамках согласованных графиков».

«На данный момент не поступало заявлений от должников о заболевании коронавирусом. Фиксируем звонки, в которых должники говорят, что боятся выходить из дома и идти платить в банк», — отмечает гендиректор компании «МБА Финансы» Федор Вахата. Он подчеркивает, что большинство кредиторов дают гражданам возможность гасить долги онлайн. «Нельзя сказать, что подобные обращения отражают реальную картину: кто-то просто решил воспользоваться возможностью и отсрочить сам платеж, некоторые на самом деле напуганы. Но это разрешимая ситуация», — резюмирует Вахата.

Режим повышенной готовности в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Начиная с середины марта не только должники, но и лояльные клиенты стали обращаться с просьбой о реструктуризации кредита в связи с потерей или сокращением дохода по причине пандемии. Среди причин туристический бизнес, карантин после поездки за границу, сокращение трудовой недели на предприятии», — отмечает директор департамента аналитического менеджмента Росбанка Екатерина Алиева.

Кредитные каникулы и индивидуальный подход

«Клиентов, у которых есть средства, но нет возможности дойти до отделения банка (как в случае с самоизоляцией), мы ориентируем на оплату по дистанционным каналам. Клиентам, столкнувшимся с временным снижением дохода, предлагаем заполнить заявление на реструктуризацию», — рассказал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. По его словам, пока на пандемию и карантин ссылаются менее 1% вышедших на просрочку.

Большинство таких должников пока говорят о временных трудностях и обещают внести платежи в ближайшее время, говорит Алиева из Росбанка. Сотрудники банка стараются проверить информацию через работодателей, а также проанализировать ситуацию «в разрезе отраслей и региональной специфики», чтобы выработать индивидуальный подход.

Крупные российские банки уже анонсировали кредитные каникулы для своих клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за коронавируса. Такую опцию, в частности, предусмотрели Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие» и МКБ, следует из их сообщений. Так игроки рынка отреагировали на призыв ЦБ: 20 марта регулятор рекомендовал банкам, микрофинансовым компаниям и кредитным кооперативам ввести послабления для заболевших коронавирусом заемщиков. Каких-либо рекомендаций коллекторским агентствам регулятор не дал.

ЦБ объявил меры поддержки для банков и их заемщиков из-за пандемии
Финансы

«Получая такую информацию, мы воспринимаем ее со всей серьезностью», — говорит гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. По его словам, для проверки слов должников взыскатели следят за «эпидемиологической ситуацией в стране в целом и по каждому региону в частности».

«Каждый случай мы будем рассматривать в индивидуальном порядке», — отмечает Цацуа. Он не уточнил, готова ли компания смягчать условия возврата долга.

Реструктуризация или отсрочка платежей — стандартная опция независимо от того, связана проблема заемщика с коронавирусом или нет, подчеркивает Михмель: «В случае любых сложных жизненных ситуаций, в том числе по болезни клиента либо вынужденной нетрудоспособности, мы предоставляем временное значительное снижение платежей и отсрочку».

Сколько задолжали россияне

По данным НАПКА, за девять месяцев 2019 года коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме более 450 млрд руб. долгов (данных за весь прошлый год пока нет). Еще свыше 303 млрд руб. коллекторы получили от банков по договорам цессии, купив права требования по этим долгам. За последние 10 лет средний объем просрочки на одного экономически активного россиянина вырос в шесть раз — до 18–20 тыс. руб., сообщало «РИА Новости» со ссылкой на данные НАПКА.

Самыми недисциплинированными заемщиками среди населения считаются водители, продавцы и рабочие. На них приходится 9%, 8,5% и 6% долгового портфеля соответственно. Лучше всего по долгам платят военнослужащие, учителя и врачи.

Риски и падение доходов

Отказы должников платить по обязательствам со временем могут стать более обоснованными, предупреждает Мехтиев. «Как правило, избегая ответственности, люди склонны придумывать причины, которые связаны с обсуждаемыми в общественном пространстве проблемами. Однако, как часть рынка финансовых услуг, мы готовимся к возможному изменению ситуации и обсуждаем меры поддержки должников», — констатирует президент НАПКА.

В будущем платежная дисциплина должников ухудшится, прогнозирует Вахата. «Это в большей степени связано не с самим фактом заболевания, а с тем, что многим компаниям приходится приостановить свою деятельность на неопределенный срок, где-то идет снижение или задержка зарплат. Большинство наших должников проживают в регионах, где вообще нет случаев заражения или они единичные, но в ситуации, когда объявлен карантин и запрещены массовые мероприятия, это отразится на доходах населения», — поясняет он.

Коллекторы поспорили с Яровой о нарушениях при взыскании долгов ЖКХ
Финансы

Если распространение коронавируса будет расти, в ближайшее время по этой причине перестанет платить каждый 15-й должник, оценивает гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков: «В условиях, когда все заведения (спортивные комплексы, рестораны, кинотеатры, торговые центры) будут закрыты, снизится и доход клиентов. По статистике более четверти заемщиков заняты именно в сфере услуг, таким образом, в первую очередь они окажутся в зоне риска». Но он не исключает, что какая-то доля должников просто попытается избежать ответственности.

«Мы не прогнозируем существенного ухудшения платежной дисциплины, так как подобных обращений менее 0,1% от всех клиентов», — говорит Михмель.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, коллекторы, долги
Материалы по теме
Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам
Финансы
Коллекторы поспорили с Яровой о нарушениях при взыскании долгов ЖКХ
Финансы
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter