Цена несогласия

Польша оштрафовала «Газпром» и его европейских партнеров по «Северному потоку-2» на €6,5 млрд

Польша наложила рекордный штраф €6,5 млрд на «Газпром» и его партнеров по «Северному потоку-2» — это сопоставимо с 70% вложений в проект. Но стройка и так находится на грани заморозки, решение регулятора пока ничего не меняет

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

За что Польша выписала штрафы участникам проекта

Управление по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) оштрафовало «Газпром» и пять его европейских партнеров — французскую Engie, немецкие Uniper и Wintershall Dea, австрийскую OMV и англо-голландскую Shell — за проект газопровода «Северный поток-2», по которому планировалось поставлять газ из России по дну Балтийского моря в Европу.

«Газпром», контролирующий 100% проектной компании Nord Stream 2 (именно она строит газопровод), оштрафован на 29,08 млрд злотых (€6,46 млрд), а пять европейских компаний, которые выступают лишь финансовыми инвесторами проекта, — еще на 234 млн злотых (€52 млн). Общая сумма штрафа — €6,5 млрд, или 68,5% от суммы инвестиций в проект. Из €9,5 млрд «Газпром» вложил 50% (€4,75 млрд), а еще по 10% согласились предоставить каждый из его пяти партнеров.

Что известно про газопровод Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.

UOKiK наложило на «Газпром» и европейцев максимальные штрафы, предусмотренные законодательством Польши (10% от годового оборота каждой из компаний) за строительство газопровода без его согласия. Еще летом 2016 года польский регулятор не согласовал заявку «Газпрома» и его партнеров на создание совместного предприятия для строительства этой трубы — тогда предполагалось, что у российской компании будет лишь половина в проекте, а у европейцев — по 10% акций. Поэтому компании отказались от СП и выбрали модель с одним акционером проектной компании (им остался «Газпром») и финансовыми партнерами.

Выписав рекордные штрафы, глава UOKiK Томаш Хрустный обязал компании в течение 30 дней расторгнуть контракты о таком финансировании проекта.

«Компании никогда не отказывались от намерения проведения концентрации (создания совместного предприятия), они просто реализовали его в другой форме. Ни один из участников проекта не уведомил об этих действиях польское антимонопольное управление, пренебрегая тем самым законами, действующими в Польше, тождественными законам Европейского союза», — отметил Хрустный. А это, по его словам, нарушает принципы честной конкуренции и ведет к усилению зависимости потребителей газа на внутреннем рынке от одного поставщика — «Газпромa».

Разбирательство UOKiK показало, что в соглашениях «Газпрома» с партнерами о финансировании проекта были предусмотрены залоги акций Nord Stream 2, поэтому они стали ее «квазиакционерами», утверждает регулятор. «Газпром» сообщал, что в 2018 году передал 100% акций Nord Stream 2 AG в залог этим компаниям до полного погашения обязательств.

«Газпром» обязательно воспользуется своим правом на обжалование этого решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Польши, заявила пресс-служба российской компании. «Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией «Газпрома» с привлечением заемного финансирования», — говорится в сообщении. По мнению компании, решение UOKiK нарушает принципы соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта.

Причем тут Польша

Польша не является страной, через которую проходит газопровод, и не будет напрямую получать газ через «Северный поток-2» — точка выхода будет находиться вблизи немецкого Грайфсвальда. Однако именно Польша возглавила сопротивление проекту в Европе. Если газопровод будет введен в строй, Варшава может лишиться транзитных доходов от транспортировки российского газа через центральноевропейский коридор (газопровод «Ямал — Европа»).

Польша уже способна импортировать 5 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в год, что составляет примерно четверть от ее годовых нужд, и намерена увеличить эти мощности до 7,5 млрд куб. м. На фоне споров вокруг «Северного потока-2» Варшава предложила Германии заменить его другим проектом — строящимся газопроводом Baltic Pipe (Норвегия — Дания — Польша). Но его мощность составит лишь до 10 млрд куб. м в год.

Решение польского регулятора по «Северному потоку-2» «смехотворно», заявил РБК исполнительный директор по газовым рынкам консалтинговой компании IHS Markit Лорент Русецкас. Ни один европейский национальный регулятор ранее не трактовал схему финансирования проекта как создание совместного предприятия, указывает он. «В любом случае не ясно, каким образом UOKiK может аргументировать, что создание СП само по себе повлияло бы на польский газовый рынок», — заключил эксперт.

Разорвут ли европейские инвесторы контракты о финансировании проекта

Партнеры «Газпрома» уже профинансировали более 80% от суммы, которую они обязались предоставить в виде долгосрочных займов. Компании не раскрывают, сколько уже фактически выдели на строительство газопровода в рамках своих обязательств. Однако глава Wintershall Dea Марио Мерен 20 мая заявил, что компания полностью выполнила свои обязательства по финансированию проекта. Shell также уже выполнила все свои обязательства, сказал РБК ее представитель. А финдиректор Uniper Саша Биберт говорил, что компания инвестировала в проект €700 млн. Если предположить, что Engie и OMV тоже успели предоставить хотя бы €700 млн, на пятерых они могли вложить не менее €4 млрд из обещанных €4,75 млрд.

Проект по большей части профинансирован, замечает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но, чтобы формально не расторгать контракты, может быть реализован еще один путь, который в целом не нарушит законодательства, — компании могут изменить условия договоров, исключив положение о залоге акций Nord Stream 2, добавил юрист.

Как «Газпром» с партнерами может оспорить это решение

Проект реализации «Северного потока-2» находится в стадии завершения (построен более чем на 90%), но пока неизвестно, когда произойдет укладка недостающих труб по дну Балтики, — строительство было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Поэтому у «Газпрома» и его партнеров есть достаточно времени, для того чтобы избрать должную линию защиты и попытаться оспорить или существенно уменьшить сумму штрафа, назначенного UOKiK, замечает Горбунов. Они могут оспаривать решение польского регулятора сначала в компетентных судах Польши, а потом в судах Евросоюза, куда спор вполне может дойти, учитывая, что затрагиваются интересы компаний сразу нескольких европейских государств, замечает юрист.

При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего постановления суда, говорится в сообщении «Газпрома». Как минимум один из его европейских партнеров — Wintershall Dea, совладельцами которой являются немецкий BASF и LetterOne Михаила Фридмана, также не исключает возможность суда с польским регулятором. «Оставляем за собой право предпринять ответные юридические действия. Wintershall Dea убеждена, что польский антимонопольный регулятор в данном случае применяет нетрадиционный подход, прилагая широкое толкование понятия концентрации», — заявила РБК представитель Wintershall Dea.

Как решение поляков скажется на проекте

Польский регулятор требует, чтобы европейские партнеры «Газпрома» расторгли контракты, заключенные ранее для финансирования «Северного потока-2». «Но расторжение этих контрактов сейчас никак не может оказать воздействие на реализацию проекта, фактически он уже профинансирован», — замечает Горбунов.

Решение UOKiK — это просто «показательное выступление», единственное, что всерьез влияет на проект, — это санкции США, введенные в декабре 2019 года, и новые ограничения, которые обсуждаются в американском конгрессе, считает Русецкас. Из-за прошлогодних санкций швейцарская компания Allseas была вынуждена увести свои трубоукладочные суда с проекта и строительство газопровода было приостановлено. Строительство до сих пор не восстановлено, хотя для этих целей может быть привлечен трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования.