Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул логистическую базу проекта

Трубоукладчик «Академик Черский» покинул причал немецкого порта Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2) на северном побережье Германии. Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

По состоянию на 01:00 мск «Академик Черский» находится в 8,5 км от порта Мукран. Осадка судна (глубина погружения в воду) составляет 6,7 м при максимальной осадке 6,8 м, что может указывать на почти полную загруженность трубоукладчика.

Управляющий директор Caracas Capital Расс Даллен, который следит за российской нефтегазовой отраслью, в разговоре с РБК сообщил, что трубоукладчик покинул порт впервые за пять месяцев. Туда он прибыл 12 мая. По его словам, статус судна, переданный его капитаном, — «ограниченная маневренность».

Все то время, что «Академик Черский» находился в немецком порту, судно проходило процедуру дооснащения и модернизации. Выход из порта можно объяснить либо выходом на трассу газопровода (однако Nord Stream 2 еще не подавала график работ в Датское энергетическое агентство), либо ходовыми испытаниями после дооборудования.

В пресс-службе Nord Stream 2, комментируя выход «Академика Черского» из порта Мукран, сообщили РБК: «Нам известны различные домыслы относительно трубоукладочных мощностей и сроков, и мы их не комментируем. О наших планах мы сообщим своевременно».