Глава Wintershall увидел повод для Европы радоваться газу из России

По его словам, ситуация с «Северным потоком-2» схожа с конфликтом полувековой давности, когда США выразили протест подписанному соглашению между ФРГ и СССР. Сейчас, по мнению Мерена, Европа не может существовать без газа из России

Марио Мерен (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Глава Wintershall Dea, доля в которой принадлежит бизнесмену Михаилу Фридману, Марио Мерен сравнил недовольство США сотрудничеством Германии с СССР в области поставок газа, когда был заключен договор «газ — трубы», с ситуацией, разворачивающейся сейчас вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2», который по окончанию строительства должен поставлять российский газ в ФРГ по дну Балтийского моря.

Мерен отметил, что «сделка века» между Германией и СССР, заключенная в 1970-м году, вызвала скепсис со стороны США, а президент Ричард Никсон рассматривал возможность ввести санкции в отношении энергетического проекта. Соглашение между Берлином и Москвой предполагало, что ФРГ поставляла трубы широкого диаметра Советскому союзу для строительства газопровода в Западную Европу, а плату за них будет брать газом из сибирских месторождений. Тогда немецкое правительство, пишет Мерен, не поддалось на угрозы и продолжило энергетическое партнерство.

Но в 1982 году, когда появились планы на проведение нового газопровода из Сибири в Европу через территорию Польши, США выразили решительный протест, пишет Мерен. В качестве примера такого противодействия он, в частности, приводит идею сенатора от Аляски, который предложил Европе отказаться от советского газа в пользу газа, что добывается в этом штате и потребовал вывод американских войск из Западной Германии, «поскольку русские могли в любой момент отключить там электричество», пишет Мерен.

«Все это кажется сегодня абсурдным. Но одновременно становится очевидным, насколько сегодняшняя ситуация похожа на то, что происходило тогда. Германия и Западная Европа по-прежнему нуждаются в природном газе из России для удовлетворения внутреннего спроса и достижения своих климатических целей. Предметом спора глав правительств США и Германии по-прежнему является развитие европейской газотранспортной инфраструктуры», — отмечает глава Wintershall.