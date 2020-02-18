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Глава Wintershall увидел повод для Европы радоваться газу из России

По его словам, ситуация с «Северным потоком-2» схожа с конфликтом полувековой давности, когда США выразили протест подписанному соглашению между ФРГ и СССР. Сейчас, по мнению Мерена, Европа не может существовать без газа из России
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Марио Мерен (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Глава Wintershall Dea, доля в которой принадлежит бизнесмену Михаилу Фридману, Марио Мерен сравнил недовольство США сотрудничеством Германии с СССР в области поставок газа, когда был заключен договор «газ — трубы», с ситуацией, разворачивающейся сейчас вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2», который по окончанию строительства должен поставлять российский газ в ФРГ по дну Балтийского моря.

Мерен отметил, что «сделка века» между Германией и СССР, заключенная в 1970-м году, вызвала скепсис со стороны США, а президент Ричард Никсон рассматривал возможность ввести санкции в отношении энергетического проекта. Соглашение между Берлином и Москвой предполагало, что ФРГ поставляла трубы широкого диаметра Советскому союзу для строительства газопровода в Западную Европу, а плату за них будет брать газом из сибирских месторождений. Тогда немецкое правительство, пишет Мерен, не поддалось на угрозы и продолжило энергетическое партнерство.

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Но в 1982 году, когда появились планы на проведение нового газопровода из Сибири в Европу через территорию Польши, США выразили решительный протест, пишет Мерен. В качестве примера такого противодействия он, в частности, приводит идею сенатора от Аляски, который предложил Европе отказаться от советского газа в пользу газа, что добывается в этом штате и потребовал вывод американских войск из Западной Германии, «поскольку русские могли в любой момент отключить там электричество», пишет Мерен.

«Все это кажется сегодня абсурдным. Но одновременно становится очевидным, насколько сегодняшняя ситуация похожа на то, что происходило тогда. Германия и Западная Европа по-прежнему нуждаются в природном газе из России для удовлетворения внутреннего спроса и достижения своих климатических целей. Предметом спора глав правительств США и Германии по-прежнему является развитие европейской газотранспортной инфраструктуры», — отмечает глава Wintershall.

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По его словам, для обеспечения надежного энергоснабжения Германии необходимы партнеры, в которых можно быть уверенным. В качестве примера он привел Норвегию, партнерство с которой с политической точки зрения считается беспроблемным. «Но точно таким же является и партнерство с Россией, которое многим на Западе кажется проблематичным из-за похолодания в политических отношениях», — считает он.

Как отметил Мерен, Европе выгодно иметь возможность в случае необходимости закупать сжиженный газ в США или Катаре. Однако у Европы есть козырь: географическое расположение, которое позволяет получать газ от «крупных поставщиков» по газопроводу.

Глава Wintershall пишет, что благодаря трубопроводному газу цены на этот энергоресурс в Европе находятся на низком уровне. По его словам, из-за этого не только выигрывают потребители, но и поддерживается конкурентоспособность немецкой и европейской промышленности с Азией и США.

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Мерен отмечает, что на протяжении 50 лет Россия была для Европы надежным поставщиком энергии «как в хорошие, так и в плохие времена». «На протяжении полувека Россия была для нас надежным поставщиком энергии «как в хорошие, так и в плохие времена». Сегодня энергобезопасность Европы в целом и Германии в частности не может быть обеспечена без России, нравится нам это или нет. Но лично я убежден, что это должно нам нравиться», — заключил Мерен.

«Северный поток-2» — проект газопровода, проходящего по дну Балтийского моря в Германию, в том числе через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Планируется, что его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Его оператором выступает дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2.

Авторы: Гаяна Демурина, Михаил Юшков
Теги: Wintershall, «Северный поток – 2», Марио Мерен
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