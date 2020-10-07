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Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд из-за «Северного потока-2»

Газпром GAZP ₽168,65 -1,58% Купить
Фото:Jens Buettner / dpa / AP
Фото: Jens Buettner / dpa / AP

Польский антимонопольный регулятор — управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) — оштрафовал «Газпром» и его партнеров за строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается в Twitter ведомства.

«Газпром» оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд), еще пять компаний, участвующих в строительстве проекта — на 234 млн злотых ($61 млн). Речь идет о французской Engie, немецких Uniper и Wintershall, австрийской OMV, а также голландско-британской Shell, уточняется на сайте UOKiK.

РБК направил запрос представителю Газпрома.

Регулятор наложил на них максимальные штрафы, предусмотренные законодательством (в размере 10% годового оборота) за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства. Помимо этого, глава UOKiK Томаш Хрустный обязал компании в течение 30 дней расторгнуть контракты, заключенные для финансирования газопровода. Они могут обжаловать это решение в суде.

«Мы провели разбирательство очень тщательно. Собранные доказательства не оставляют сомнений в том, что предприниматели умышленно нарушили закон», — заявил Хрустный. Решение UOKiK направлено не против конкретных компаний, а против нарушения закона о конкуренции, добавил он.

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Польша «Газпром» Северный поток-2
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