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Газета
Бензин потечет по путям со скидкой
Газета № 066 (3233) (0810) Бизнес,
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Бензин потечет по путям со скидкой

Минэнерго предложило свой способ борьбы с топливным дефицитом на Дальнем Востоке
Минэнерго направило в правительство предложение по субсидиям РЖД на ₽13 млрд в год при поставке топлива на дальневосточные АЗС. Эту скидку ведомство хочет финансировать за счет нефтяников и средств ФНБ, но к идее есть замечания
Фото: Рюмин Александр / ТАСС
Фото: Рюмин Александр / ТАСС

Минэнерго доработало проект постановления о субсидировании железнодорожных перевозок топлива на Дальний Восток и внесло документ в правительство, рассказал РБК источник, близкий к правительcтву. Это подтвердили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс. Он поручил разработать такой механизм субсидий еще в феврале 2020 года. По документу есть ряд замечаний, сейчас готовится согласительное совещание, добавили в аппарате вице-премьера.

Бизнес
Часть независимых АЗС Дальнего Востока перестали продавать АИ-95 и АИ-98 Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Субсидия должна избавить от убытков независимые сети АЗС на Дальнем Востоке (принадлежат компаниям, не входящим в крупные нефтегазовые холдинги, такие как «Роснефть» и «Газпром нефть»): пока они останавливают продажи топлива или частично заменяют его на дешевые суррогаты (данные Росстандарта). Это снижает доходы бюджета от акцизов на бензин и дизель (суммарные поступления по стране почти 300 млрд руб. за 2019 год).

В чем проблема АЗС Дальнего Востока

Правительство уже несколько лет пытается решить «дальневосточную проблему» на топливном рынке. Она заключается в том, что бензин и дизельное топливо на АЗС региона (кроме Камчатки и Чукотки) стоят столько же или даже дешевле, чем в Москве и европейской части России, но цены для самих заправок на оптовом рынке намного выше, говорит глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Бизнес
Владельцы независимых АЗС попросили ограничить рост оптовых цен на бензин Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На Дальнем Востоке сложился дефицит топлива, так что его приходится завозить из других регионов, объяснял главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным в августе. Владельцам АЗС приходится платить и за топливо в опте, и за перевозку (как правило, из Сибири). В результате у московских заправок разница между ценой покупки топлива с нефтебаз и ценой продажи водителю — от 7 руб. за литр, а у дальневосточных — 2,5–3,5 руб. за литр, говорит аналитик ценового агентства Reuters Максим Назаров. А операционные затраты средней АЗС в России — 5–7 руб. за литр, добавляет он. В такой ситуации у дальневосточных АЗС немного вариантов: работать в убыток либо закрыться или продавать суррогат, констатирует Аркуша.

Какое решение предлагает Минэнерго

Минэнерго предложило выделить субсидию РЖД, чтобы она смогла предоставить скидку в 4 тыс. руб. на тонну при перевозке бензина (АИ-92, АИ-95 и Аи-98) и дизеля класса Евро-5 на Дальний Восток из других регионов России (самый дальний — Самарская область). Если стоимость перевозки ниже скидки, тариф обнуляется. Конечная оптовая цена топлива должна снизиться для покупателей на Дальнем Востоке — владельцев АЗС или трейдеров — на размер скидки. Эту субсидию Минэнерго оценивает в 13 млрд руб. в 2020 году, говорится в проекте постановления правительства. РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Субсидия позволит снизить оптовые цены на бензин и дизель для АЗС на 2,9 руб. и 3,4 руб. за литр, подсчитал Назаров. В этом случае, например, разница для АЗС при покупке топлива у Ангарской нефтехимической компании (входит в «Роснефть») и продаже на заправках в Хабаровском крае может вырасти почти в два раза, до 5,9 руб., за литр бензина АИ-92 и почти в три раза, до 5 руб., за литр дизтоплива.

Экономика
Бюджет впервые заработал на механизме сдерживания цен на бензин и дизель Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

У Минэкономразвития есть замечания к документу: нет гарантии, что субсидия отразится на цене топлива, кроме того, компании смогут дешево поставлять топливо на экспорт, говорит источник, близкий к этому министерству. Ведомство отказалось от комментариев.

Скидку точно получат покупатели: они отдельно платят нефтяникам за топливо и отдельно РЖД — за перевозку, не согласен Аркуша. Попытки каким-то образом задрать цены, несмотря на субсидируемый тариф, будут сразу видны, их должна жестко пресекать Федеральная антимонопольная служба (ФАС), говорит источник, близкий к правительству. По его словам, второе опасение Минэкономразвития (в части поставок за рубеж) также беспочвенно: в проекте постановления прямо указано, что скидка дается только на те продукты, с которых уплачен акциз, то есть они поставляются на внутренний рынок. «Везти на экспорт со скидкой, заплатив акциз, конечно, можно, но себе в убыток», — заключает он.

Скидки на перевозки топлива позволят стабилизировать обеспечение им регионов Дальневосточного федерального округа и сдержать рост цен на моторное топливо для потребителей, сказал РБК начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян (его слова передал представитель). Минтранс не возражает против такого предложения в случае выделения соответствующих субсидий РЖД, сказал представитель ведомства.

Где взять деньги

Минэнерго предлагает компенсировать половину выпадающих доходов бюджета на субсидию РЖД за счет самих нефтяников, половину — за счет ФНБ, говорит источник, близкий к правительству, и собеседник, близкий к одному из участников рынка.

Механизм привлечения средств нефтяников уже готов. Еще в прошлом году правительство придумало так называемый дальневосточный демпфер (субсидию), чтобы помочь независимым АЗС. Предполагалось, что НПЗ, поставщики топлива на Дальний Восток, получат из бюджета 2 тыс. руб. на тонну, и на эту сумму снизят оптовые цены для региональных заправок. Одновременно Минфин повысил налоги на добычу (НДПИ), чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета. Но схема не сработала. Нефтяники действительно «скинулись» на дальневосточный демпфер, но получить субсидии смогли только Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, говорят два собеседника РБК. Оказалось, что демпфер могут получить только те заводы, которые реализуют топливо непосредственно на Дальнем Востоке, а на практике НПЗ из Сибири продают товар дальневосточным покупателям в своем регионе и схему продаж поменять не могут, объясняют они. В итоге нефтяники заплатили 6 млрд руб. НДПИ, но из бюджета смогли получить только 3 млрд руб., говорит один из собеседников. РБК направил запросы представителям «Роснефти», Хабаровского НПЗ и в пресс-службу «Газпром нефти» (владеет Омским НПЗ, с которого везут топливо на Дальний Восток).

Деньги от повышения НДПИ Минэнерго и предлагает направить РЖД на предоставление скидок: в дальнейшем неработающий дальневосточный демпфер нужно отменить, а «нашлепку» к НДПИ в 2 тыс. руб. на тонну оставить — это и будет половина скидки на перевозку топлива, говорят источники РБК.

Бизнес
Минфин предложил отменить нефтяникам льготы почти на 300 млрд руб. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Но Минфин выступает против субсидии для РЖД, в бюджете на следующие три года эти деньги не заложены, говорит один из собеседников РБК. На фоне кризиса из-за коронавируса министерство недавно добилось повышения налогов для нефтяников почти на 300 млрд руб. в год, а для металлургов и производителей удобрений — на 56 млрд руб., но затем частично пересмотрело эти инициативы. Представитель Минфина отказался комментировать возможность субсидии для РЖД.

Автор: Алина Фадеева.
При участии: Мария Кокорева.
Теги: цены на бензин , азс
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