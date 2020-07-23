Владельцы независимых АЗС попросили ограничить рост оптовых цен на бензин

Российский топливный союз попросил ФАС стабилизировать ситуацию на рынке, где мелкооптовые цены почти сравнялись с розничными. Среди предложений — отмена запрета на импорт бензина или установка верхней границы мелкооптовых цен

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент Российского топливного союза (РТС, объединяет владельцев независимых сетей АЗС) Евгений Аркуша предупредил руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о проблемах на топливном рынке, которые привели к росту мелкооптовых цен на бензин и дизтопливо почти до уровня розничных и неравным условиям работы для владельцев независимых АЗС и крупных нефтегазовых компаний, таких как «Роснефть» и «Газпром нефть». В письме, направленном в ФАС в среду, 22 июля, Аркуша предложил меры по стабилизации ситуации.

У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил вице-президент РТС Ринат Фаттахов. РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

Из-за чего возникли неравные условия на рынке продажи топлива

Глава РТС перечислил несколько причин возникновения неравных условий: