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Владельцы независимых АЗС попросили ограничить рост оптовых цен на бензин

Российский топливный союз попросил ФАС стабилизировать ситуацию на рынке, где мелкооптовые цены почти сравнялись с розничными. Среди предложений — отмена запрета на импорт бензина или установка верхней границы мелкооптовых цен
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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент Российского топливного союза (РТС, объединяет владельцев независимых сетей АЗС) Евгений Аркуша предупредил руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о проблемах на топливном рынке, которые привели к росту мелкооптовых цен на бензин и дизтопливо почти до уровня розничных и неравным условиям работы для владельцев независимых АЗС и крупных нефтегазовых компаний, таких как «Роснефть» и «Газпром нефть». В письме, направленном в ФАС в среду, 22 июля, Аркуша предложил меры по стабилизации ситуации.

У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил вице-президент РТС Ринат Фаттахов. РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

Из-за чего возникли неравные условия на рынке продажи топлива

Глава РТС перечислил несколько причин возникновения неравных условий:

  • Спрос на топливо растет быстрее, чем его производство, после отмены ограничительных мер, которые были введены из-за коронавируса. В мае—июле 2020 года спрос вырос на 5–10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а темпы увеличения производства остаются ниже, указано в письме.

  • Спрос на нефтепродукты оказался выше, чем в аналогичный период 2019 года из-за скачка внутреннего туризма, так как многие люди остались в период отпусков в России, сообщил журналистам 17 июля замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, НПЗ быстро отреагировали на рост спроса и нарастили производство. «Сейчас загрузка НПЗ по первичной переработке находится ниже уровня 2019 года, но план по автомобильным бензинам на июль превышает объемы 2019 года», — отметил он. Согласно расчетам Сорокина, в июле производство бензина должно достичь 3,55 млн т против 3,47 млн то годом ранее. Но реально в июле производство снизилось на 2,4%, сообщил источник, близкий к независимым АЗС. А собеседник в крупной нефтяной компании сказал РБК, что резко повышать производство бензина невыгодно из-за демпфера: компании обязаны доплачивать в бюджет, если цены на топливо в России выше, чем в других странах.

Бюджет впервые заработал на механизме сдерживания цен на бензин и дизель
Экономика
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

  • Некоторые нефтяные компании в мае—июле отправляли автомобильный бензин на экспорт, а затем скупали его на бирже для поставок на собственные АЗС, по сути выводя товар из обращения, пишет Аркуша. «В результате недостаточного предложения и неудовлетворенного спроса не только в оптовом звене на биржевых торгах, но и в мелкооптовом сегменте значительно выросли оптовые биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены, рост которых существенно превысил текущий уровень инфляции», — заключает он. На независимые АЗС приходится около 60% всех заправок в России.

  • Мелкооптовые цены на бензин и дизельное топливо в мае—июле 2020 года почти сравнялись с розничными, а в отдельных регионах превысили их, как уже было в 2018 году, указывает Аркуша. Это является причиной того, что независимые АЗС вынуждены устанавливать цены выше, чем стоимость топлива на заправках крупнейших нефтяных компаний. В результате члены РТС лишаются клиентов.

Как развивался топливный кризис 2018 года

Весной 2018 года бензин и дизтопливо на заправках подорожали на 7%, что оказалось почти в пять раз выше уровня инфляции. Этому предшествовала ситуация, когда оптовые цены производителей топлива стали равными или выше розничных, из-за чего заправки были вынуждены поднять цены, чтобы не разориться. В ситуацию вмешалось правительство и заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на бензин до конца 2018 года, а с 2019-го они могли увеличивать цены на заправках только в пределах инфляции. Срок действия соглашения истек 1 июля 2019 года.

  • Например, в Татарстане на нефтебазах «Башнефти» литр АИ-95 мелким оптом продается за 47,73 руб., а на заправках самой компании стоит всего 45,1 руб. То есть она продает топливо с убытком 2,63 руб. на каждом литре, следует из материалов, приложенных к письму главы РТС. На заправках независимой сети «Форт Римекс» тот же бензин продается по 47 руб. за литр, но и в этом случае компания работает в убыток (0,73 руб. на литр). Подобные примеры с маржой АЗС ниже окупаемости операционных расходов (от минус 1 до 3 руб. за литр) наблюдаются в разных регионах, от Москвы до Забайкалья, говорится в этих материалах. РБК направил запросы в «Роснефть» (контролирует «Башнефть») и «Форт Римекс».
  • Нефтяные компании имеют возможность «зарабатывать в оптовом звене, на экспорте нефтяного сырья и т.п. и на этом основании позволять себе нести повышенные издержки в розничном секторе в целях повышения эффективности совокупного бизнеса и исполнения декларируемых социальных обязательств», объясняет Аркуша.
  • «Разница в цене литра топлива в мелком опте и на АЗС должна составлять не менее 3 руб. на литр, что позволит работать в ноль, но АЗС не разорятся и смогут платить зарплаты сотрудникам», — сообщил РБК вице-президент РТС Ринат Фаттахов. Экономически обоснованный минимум, необходимый для покрытия эксплуатационных расходов, зарплат и налогов должен составлять не менее 5–6 руб. на литр, указано в письме главы РТС. Этот уровень неоднократно обсуждался в биржевом комитете ФАС и рабочей группе Минэнерго, напомнил он.

Как РТС предлагает решить проблемы топливного рынка

Глава РТС предложил Артемьеву проанализировать происходящее на топливном рынке на предмет соответствия антимонопольному законодательству и принять меры, чтобы устранить диспаритет оптовых и розничных цен, обеспечив равные условия для владельцев независимых сетей АЗС и крупных нефтяных компаний. Для этого он просит:

  • Содействовать увеличению производства и поставок топлива по всем каналам сбыта.
  • Усилить контроль за выполнением нормативов продаж бензина и дизтоплива на биржевых торгах в режимах равномерности и регулярности с возможностью их дальнейшего увеличения. На прошлой неделе Миэнерго и ФАС договорились увеличить минимальные обязательные объемы продаж бензина на бирже с 10 до 11% от производства, а дизтоплива — с 6 до 7,5%.

    Власти отказались от радикального увеличения продаж топлива на бирже
    Бизнес
    Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

     
  • Оказать содействие в скорейшей отмене запрета на импорт бензина и дизтоплива, который действует со 2 июня по 1 октября. Накануне стало известно, что Минэнерго предложило досрочно отменить запрет, но точную дату не указало.
  • В качестве альтернативы отмены запрета на импорт топлива и других мер поддержки Аркуша предлагает ввести индикатив верхнего уровня мелкооптовых цен (ограничить рост цен для мелкого опта), соответствующих сложившимся розничным ценам. «Мы считаем, что введение индикативных цен в мелком опте — это крайняя мера и не рыночный механизм. Но это та заградительная величина, которая сегодня не даст мелкооптовым ценам расти выше розничных», — поясняет Фаттахов. Соглашение о предельных индикативных ценах на топливо целесообразно было бы заключить до начала октября, это помогло бы пройти период ремонтов НПЗ, когда производится меньше топлива.

Представитель Минэнерго отказался от комментариев.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: АЗС, оптовые цены, бензин
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