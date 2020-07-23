Владельцы независимых АЗС попросили ограничить рост оптовых цен на бензин
Президент Российского топливного союза (РТС, объединяет владельцев независимых сетей АЗС) Евгений Аркуша предупредил руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о проблемах на топливном рынке, которые привели к росту мелкооптовых цен на бензин и дизтопливо почти до уровня розничных и неравным условиям работы для владельцев независимых АЗС и крупных нефтегазовых компаний, таких как «Роснефть» и «Газпром нефть». В письме, направленном в ФАС в среду, 22 июля, Аркуша предложил меры по стабилизации ситуации.
У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил вице-президент РТС Ринат Фаттахов. РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.
Из-за чего возникли неравные условия на рынке продажи топлива
Глава РТС перечислил несколько причин возникновения неравных условий:
-
Спрос на топливо растет быстрее, чем его производство, после отмены ограничительных мер, которые были введены из-за коронавируса. В мае—июле 2020 года спрос вырос на 5–10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а темпы увеличения производства остаются ниже, указано в письме.
-
Спрос на нефтепродукты оказался выше, чем в аналогичный период 2019 года из-за скачка внутреннего туризма, так как многие люди остались в период отпусков в России, сообщил журналистам 17 июля замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, НПЗ быстро отреагировали на рост спроса и нарастили производство. «Сейчас загрузка НПЗ по первичной переработке находится ниже уровня 2019 года, но план по автомобильным бензинам на июль превышает объемы 2019 года», — отметил он. Согласно расчетам Сорокина, в июле производство бензина должно достичь 3,55 млн т против 3,47 млн то годом ранее. Но реально в июле производство снизилось на 2,4%, сообщил источник, близкий к независимым АЗС. А собеседник в крупной нефтяной компании сказал РБК, что резко повышать производство бензина невыгодно из-за демпфера: компании обязаны доплачивать в бюджет, если цены на топливо в России выше, чем в других странах.