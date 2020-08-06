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Часть независимых АЗС Дальнего Востока перестали продавать АИ-95 и АИ-98

На некоторых заправках Приморского края исчез бензин — АИ-95 и АИ-98. Цены на оптовом рынке превысили розничные и торговля топливом для заправщиков стала убыточной, утверждают владельцы АЗС
Роснефть ROSN ₽364,5 +1,31% Купить
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Независимые АЗС Приморского края перестали продавать бензины АИ-95 и АИ-98, рассказал РБК Владимир Чирсков, глава Приморского топливного союза (объединяет девять компаний, которым принадлежит 70 АЗС). Например, по его словам, с июля входящая в союз сеть «Октант», совладельцем которой является Чирсков, перестала продавать АИ-98 на всех своих девяти заправках. Нет АИ-95 и АИ-98, по информации собеседника РБК, и на половине заправок сети «Бензо» (в союз не входит, владеет 31 АЗС).

РБК направил запрос в «Бензо».

Почему на приморских АЗС пропал бензин

Единственный НПЗ на Дальнем Востоке, который продает бензин на бирже, — Комсомольский НПЗ «Роснефти» (владеет 30 АЗС в Приморье). В регионе есть и другой крупный завод — Хабаровский НПЗ, принадлежащий «Нефтегазхолдингу» экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова. Но последний редко продает дизель мелким оптом: основную часть топлива завод поставляет на собственные заправки (владеет сетью из 270 АЗС в нескольких регионах Дальнего Востока).

С конца июня оптовые цены Комсомольского НПЗ превышают розничные цены на АЗС «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», утверждает Чирсков. По его данным, на 31 июля в Приморском крае розничные цены обеих компаний на АИ-95 были на 8% (почти 4 руб. на литр) ниже оптовых цен Комсомольского НПЗ, а на АИ-98 — почти на 6% (3 руб. на литр). Владельцам независимых АЗС невыгодно покупать топливо на оптовом рынке для продажи, объясняет Чирсков.

Из-за чего выросли оптовые цены

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Оптовые цены на АИ-95 выросли из-за ограничения предложения на бирже, считает глава Приморского топливного союза. По его словам, Комсомольский НПЗ «Роснефти» продает через биржу около 120 т АИ-95 в день, а рынку Дальнего Востока нужно не меньше 1 тыс. т этого бензина. «Роснефть» не удовлетворяет заявки потребителей на покупку бензина АИ-95 в мелком опте со своих нефтебаз, переориентируя их на биржу, утверждает Чирсков.

В «Роснефти» заявление главы союза опровергают. «Заявления Приморского топливного союза о занижении «Роснефтью» продаж топлива на Дальнем Востоке на бирже и мелким оптом являются необоснованными и не соответствующими действительности. Заявки, поданные «независимыми» сетями, в июле были удовлетворены компанией в полном объеме», — говорится в ответе пресс-службы «Роснефти», поступившем в РБК. Представитель «Роснефти» также уточнил, что заявки на приобретение бензина марок АИ-95 и АИ-98 со стороны розничной сети «Октант» в июле не поступали.

По данным «Роснефти», ежедневно Комсомольский завод продает на бирже 1,2 тыс. т различных видов бензина и дизеля, «что соответствует производственным возможностям предприятия». Из них компания действительно продает 120 т АИ-95 и АИ-98 в сутки, добавил ее представитель.

Представитель «Роснефти» указал, что в первую очередь топливом обеспечиваются ее собственные АЗС, но она не является монополистом по его продаже на региональных рынках: топливо можно приобретать через биржу или у других поставщиков.

В этом году Комсомольский завод снизил продажи топлива, отмечает гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. В июле прошлого года Комсомольский НПЗ продавал на оптовом рынке 3,3 тыс. т АИ-95 в месяц, а в этом году — 2,76 тыс. т, объясняет он. С конца мая оптовая цена на АИ-95 превысила уровень прошлого года, а к 31 июля составила 63 877 руб. за тонну, то есть стала на 26% выше прошлогоднего уровня (50 618 руб. за тонну).

Из-за пандемии заводы сократили производство, но когда спрос начал расти, так и не восстановили его до необходимого уровня, что и привело к росту оптовых и мелкооптовых цен, говорит президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

По словам Аркуши, такая ситуация сложилась по всей стране: оптовые, мелкооптовые и розничные цены на бензин находятся на таком уровне, что владельцы АЗС не в состоянии работать без убытка. Заправщикам нужно, чтобы разница между мелкооптовыми и розничными ценами составляла 5–6 руб. на литр, для покрытия эксплуатационных расходов, затрат на зарплаты, кредиты и т.д. Но сейчас в различных регионах эта разница составляет 2–3 руб. на литр или меньше, указывает он. На Дальнем Востоке ситуация еще сложнее, с учетом того что на бирже бензин продает только Комсомольский завод, а везти топливо с других НПЗ в этот регион слишком дорого из-за высоких железнодорожных тарифов, добавляет глава РТС.

Бюджет впервые заработал на механизме сдерживания цен на бензин и дизель
Экономика
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Вырастут ли цены на заправках

Независимые АЗС уже продают АИ-95 на 3 руб. дороже, чем «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» (49 против 46 руб. за литр). Но если оптовые цены продолжат расти, в сентябре цены на заправках могут увеличиться до 55–57 руб. за литр, предупреждает Чирсков.

Владельцы независимых АЗС построили нефтебазы и АЗС (одна заправка — 70–100 млн руб., нефтебаза — от 300 до 500 млн руб.), купили бензовозы, но периодически вынуждены работать с отрицательной маржой, констатирует собеседник РБК. В результате, по его словам, например, в Хабаровском крае до 2018 года было около 20–25 владельцев заправок, но за последние два года большинство из них закрылись или находятся в процедуре банкротства, на рынке осталось три-четыре независимых компании.

Минэнерго рекомендовало нефтяникам увеличить производство, но ответственности за невыполнение рекомендаций не предусмотрено, говорит Аркуша. Топливные проблемы Дальнего Востока можно решить за счет снижения тарифов на железнодорожный транспорт: еще в начале года вице-премьер Юрий Борисов поручил к маю их значительно сократить, напоминает он. Но, по словам Аркуши, это поручение не выполнено до сих пор.

РБК направил запрос представителю Борисова.

Владельцы независимых АЗС попросили ограничить рост оптовых цен на бензин
Бизнес
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ситуация на Дальнем Востоке регулярно обсуждается в ФАС и Минэнерго, рассказывает один из участников рынка. По мнению Турукалова, в решении проблемы могло бы помочь ограничение для «Роснефти» экспорта прямогонного бензина и компонентов бензина, а также увеличение выпуска товарного бензина и его поставок на внутренний рынок. «Компания поставляет на биржу самые большие объемы моторного топлива для развития рыночного индикатива», — парирует представитель «Роснефти».

Представитель Минэнерго отказался от комментариев, представитель ФАС не ответил на запрос РБК.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
Теги: цены на бензин, бензин, Приморский край, «Роснефть»
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