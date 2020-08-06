Часть независимых АЗС Дальнего Востока перестали продавать АИ-95 и АИ-98

Из-за чего выросли оптовые цены

Оптовые цены на АИ-95 выросли из-за ограничения предложения на бирже, считает глава Приморского топливного союза. По его словам, Комсомольский НПЗ «Роснефти» продает через биржу около 120 т АИ-95 в день, а рынку Дальнего Востока нужно не меньше 1 тыс. т этого бензина. «Роснефть» не удовлетворяет заявки потребителей на покупку бензина АИ-95 в мелком опте со своих нефтебаз, переориентируя их на биржу, утверждает Чирсков.

В «Роснефти» заявление главы союза опровергают. «Заявления Приморского топливного союза о занижении «Роснефтью» продаж топлива на Дальнем Востоке на бирже и мелким оптом являются необоснованными и не соответствующими действительности. Заявки, поданные «независимыми» сетями, в июле были удовлетворены компанией в полном объеме», — говорится в ответе пресс-службы «Роснефти», поступившем в РБК. Представитель «Роснефти» также уточнил, что заявки на приобретение бензина марок АИ-95 и АИ-98 со стороны розничной сети «Октант» в июле не поступали.

По данным «Роснефти», ежедневно Комсомольский завод продает на бирже 1,2 тыс. т различных видов бензина и дизеля, «что соответствует производственным возможностям предприятия». Из них компания действительно продает 120 т АИ-95 и АИ-98 в сутки, добавил ее представитель.

Представитель «Роснефти» указал, что в первую очередь топливом обеспечиваются ее собственные АЗС, но она не является монополистом по его продаже на региональных рынках: топливо можно приобретать через биржу или у других поставщиков.

В этом году Комсомольский завод снизил продажи топлива, отмечает гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. В июле прошлого года Комсомольский НПЗ продавал на оптовом рынке 3,3 тыс. т АИ-95 в месяц, а в этом году — 2,76 тыс. т, объясняет он. С конца мая оптовая цена на АИ-95 превысила уровень прошлого года, а к 31 июля составила 63 877 руб. за тонну, то есть стала на 26% выше прошлогоднего уровня (50 618 руб. за тонну).

Из-за пандемии заводы сократили производство, но когда спрос начал расти, так и не восстановили его до необходимого уровня, что и привело к росту оптовых и мелкооптовых цен, говорит президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

По словам Аркуши, такая ситуация сложилась по всей стране: оптовые, мелкооптовые и розничные цены на бензин находятся на таком уровне, что владельцы АЗС не в состоянии работать без убытка. Заправщикам нужно, чтобы разница между мелкооптовыми и розничными ценами составляла 5–6 руб. на литр, для покрытия эксплуатационных расходов, затрат на зарплаты, кредиты и т.д. Но сейчас в различных регионах эта разница составляет 2–3 руб. на литр или меньше, указывает он. На Дальнем Востоке ситуация еще сложнее, с учетом того что на бирже бензин продает только Комсомольский завод, а везти топливо с других НПЗ в этот регион слишком дорого из-за высоких железнодорожных тарифов, добавляет глава РТС.

Вырастут ли цены на заправках

Независимые АЗС уже продают АИ-95 на 3 руб. дороже, чем «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» (49 против 46 руб. за литр). Но если оптовые цены продолжат расти, в сентябре цены на заправках могут увеличиться до 55–57 руб. за литр, предупреждает Чирсков.

Владельцы независимых АЗС построили нефтебазы и АЗС (одна заправка — 70–100 млн руб., нефтебаза — от 300 до 500 млн руб.), купили бензовозы, но периодически вынуждены работать с отрицательной маржой, констатирует собеседник РБК. В результате, по его словам, например, в Хабаровском крае до 2018 года было около 20–25 владельцев заправок, но за последние два года большинство из них закрылись или находятся в процедуре банкротства, на рынке осталось три-четыре независимых компании.

Минэнерго рекомендовало нефтяникам увеличить производство, но ответственности за невыполнение рекомендаций не предусмотрено, говорит Аркуша. Топливные проблемы Дальнего Востока можно решить за счет снижения тарифов на железнодорожный транспорт: еще в начале года вице-премьер Юрий Борисов поручил к маю их значительно сократить, напоминает он. Но, по словам Аркуши, это поручение не выполнено до сих пор.

РБК направил запрос представителю Борисова.

Ситуация на Дальнем Востоке регулярно обсуждается в ФАС и Минэнерго, рассказывает один из участников рынка. По мнению Турукалова, в решении проблемы могло бы помочь ограничение для «Роснефти» экспорта прямогонного бензина и компонентов бензина, а также увеличение выпуска товарного бензина и его поставок на внутренний рынок. «Компания поставляет на биржу самые большие объемы моторного топлива для развития рыночного индикатива», — парирует представитель «Роснефти».

Представитель Минэнерго отказался от комментариев, представитель ФАС не ответил на запрос РБК.