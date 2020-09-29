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Либерализация валютного контроля приказала долго ждать
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Газета
Либерализация валютного контроля приказала долго ждать
Газета № 059 (3226) (2909) Экономика,
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Либерализация валютного контроля приказала долго ждать

Из плана поддержки экономики исчезла мера по стимулированию экспорта
Из правительственного плана восстановления экономики исключили мораторий на взимание штрафов за невозврат валютной выручки. Первоначально он рассматривался в качестве одной из мер поддержки экспортеров в кризис
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Правительство отказалось вводить мораторий на штрафы за невозврат валютной выручки, следует из утвержденного плана восстановления экономики (есть в РБК). Минфин подтвердил РБК отказ от этой меры поддержки бизнеса. В предварительной версии плана эта мера фигурировала, писал РБК.

23 сентября правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики. Он состоит из мер, которые должны обеспечить рост экономики, восстановление уровня доходов граждан, а также предусматривает структурные реформы.

РБК сравнил подготовленный к заседанию правительства документ от 22 сентября, подлинность которого подтвердил источник в правительстве, с предыдущими версиями плана. В целом документ претерпел небольшие изменения. Но из актуальной версии убрали одну из мер по либерализации валютного контроля.

Без моратория

В качестве одной из мер поддержки экспортеров в июньской версии антикризисного плана предлагался мораторий на штрафы за нерепатриацию валютной выручки по внешнеторговым контрактам и займам. Приостановить взимание штрафов предлагалось на год — с 1 апреля 2020 года до 1 июля 2021 года. Но в сентябрьском документе этой меры не оказалось.

Как подтвердила РБК пресс-служба Минфина, «в актуальной версии общенационального плана решено отказаться от приостановки штрафов за невозврат валютной выручки». Банк России в ответе на запрос РБК обратил внимание, что штрафы за невозврат валютной выручки были «значительно снижены».

Сейчас экспортеры обязаны перечислять выручку как в иностранной валюте, так и в рублях на свои счета в российских банках. Компании должны заранее сообщать банкам о прописанных во внешнеторговых контрактах сроках. Если деньги пришли в банк с опозданием, бизнес штрафуют. Самый большой риск при несоблюдении требования о репатриации — уголовная ответственность, в том числе по ст. 193.1 УК (валютные операции по подложным документам).

Отказ приостановить взимание штрафов — негативная новость для российского экспортно ориентированного бизнеса, прокомментировала РБК руководитель центра компетенций и анализа стандартов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) РАНХиГС Антонина Левашенко: «Опять придется думать не только о предпринимательских рисках, которые обострены в пандемию до предела, но и о валютных».

Приостановка взимания штрафов представлялась хорошей мерой поддержки бизнеса в пандемию, отметила директор EY Law Анна Назарчук: «Но следует отметить, что бизнес не спешил рассчитывать на данную норму до ее введения в действие».

Экономика
ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Нередко деньги поступают на счета с задержкой по вине иностранных контрагентов. Минфин ранее разъяснял, что российский резидент может не признаваться виновным в невозврате валюты, если его зарубежный партнер не исполнил обязательства из-за форс-мажора, включая ограничения для борьбы с вирусом.

«Но речь идет только о том, что «может», — указывает Левашенко. На практике же резидентам все равно придется предоставлять документы, подтверждающие принятие всех зависящих от них мер по соблюдению формальных требований валютного закона. Невозможность доказать принятие таких мер повлечет административную ответственность. «Хорошая новость в том, что теперь размер штрафов существенно снижен», — отмечает Левашенко.

В июле власти в разы снизили ответственность за невозврат валютной выручки. Закон дорабатывался два года.

  • Раньше штрафы достигали 75–100% от суммы контракта. Теперь они снижены до 3–10% контракта в рублях и 5–30% контракта в валюте.
  • Для компаний из перечня профессиональных участников внешнеэкономической деятельности штраф снижен до 3–5% суммы не возвращенных в срок средств.
  • За нарушения по контрактам, сумма которых меньше 200 тыс. руб., не штрафуют.
  • Введен льготный период в 45 дней: у компании есть полтора месяца, чтобы добиться от контрагентов перевода денег, прежде чем будет выписан штраф. Раньше штрафовали, если выручка пришла в банк с опозданием хотя бы на один день.

Другие меры

План теперь также не ограничивает срок признания экспортера исполнившим обязанность по возврату валютной выручки, если он получил средства от российского банка-гаранта в счет исполнения обязательств контрагента по внешнеторговому договору. Изначально в плане предлагалось ограничить эту льготу сроком до 1 июля 2021 года. «Норма будет бессрочной в случае ее принятия», — пояснили РБК в Минфине. ЦБ ответил РБК, что эта льгота прорабатывается.

Остальные меры по либерализации валютного контроля в плане остались без изменений. В частности, в актуальной версии осталась цель перейти от тотального контроля к проверке только сомнительных операций и разрешить экспортерам осуществлять зачеты встречных требований.

РБК направил запросы в правительство и Банк России.

Финансы
Нерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Ранее Минфин предложил вовсе отменить обязательную репатриацию выручки для несырьевых неэнергетических экспортеров. Курс на либерализацию поддержал ЦБ.

В законопроекте (размещенном на портале regulation.gov.ru, но еще не внесенном в правительство) Минфин описал поэтапную отмену с 2021 по 2025 год по аналогии с уже утвержденной ранее отменой репатриации в рублях для сырьевых экспортеров. Так, с 2021 года будет отменена репатриация средств до 30% суммы внешнеторгового договора между резидентом и нерезидентом, с 2022 года — не более 50%, с 2023 года — не более 70%, с 2024 года — в отношении всей суммы. Правительство уже освободило ИT-компании от этой обязанности.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: валютный контроль , штрафы , экспорт , господдержка бизнеса
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