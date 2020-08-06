ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
Банк России поддержал курс на поэтапную отмену требования к экспортерам возвращать выручку в валюте в Россию. Он также выступил за снятие ограничений на зачисление такой выручки на счета в иностранных банках. Предложения направлены в правительство, сообщается на сайте регулятора.
Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
«Эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса», — отмечается в сообщении ЦБ.
Регулятор пока не раскрыл детали инициативы и какие предложены этапы отмены репатриации экспортной выручки в валюте.
Сейчас экспортеры обязаны перечислять выручку на свои счета в российских банках. Это касается расчетов и в иностранной валюте, и в рублях. Компания должна сообщать банку о прописанных во внешнеторговых контрактах сроках. Если выручка пришла в банк с опозданием хотя бы на один день, компанию штрафуют. За каждый день просрочки нужно заплатить 1/150 ключевой ставки ЦБ. Штрафы за невозврат составляют 75–100% суммы сделки, что министр финансов Антон Силуанов называл «драконовскими» и «сумасшествием». Срок давности привлечения к ответственности — два года. Причем нередко задержки происходят по вине контрагента (иностранного покупателя).