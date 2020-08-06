ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Банк России поддержал курс на либерализацию валютного контроля. Требования тормозят развитие экспорта, согласился регулятор

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк России поддержал курс на поэтапную отмену требования к экспортерам возвращать выручку в валюте в Россию. Он также выступил за снятие ограничений на зачисление такой выручки на счета в иностранных банках. Предложения направлены в правительство, сообщается на сайте регулятора.

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.

«Эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса», — отмечается в сообщении ЦБ.

Регулятор пока не раскрыл детали инициативы и какие предложены этапы отмены репатриации экспортной выручки в валюте.