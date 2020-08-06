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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Банк России поддержал курс на либерализацию валютного контроля. Требования тормозят развитие экспорта, согласился регулятор
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк России поддержал курс на поэтапную отмену требования к экспортерам возвращать выручку в валюте в Россию. Он также выступил за снятие ограничений на зачисление такой выручки на счета в иностранных банках. Предложения направлены в правительство, сообщается на сайте регулятора.

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.

«Эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса», — отмечается в сообщении ЦБ.

Регулятор пока не раскрыл детали инициативы и какие предложены этапы отмены репатриации экспортной выручки в валюте.

Сейчас экспортеры обязаны перечислять выручку на свои счета в российских банках. Это касается расчетов и в иностранной валюте, и в рублях. Компания должна сообщать банку о прописанных во внешнеторговых контрактах сроках. Если выручка пришла в банк с опозданием хотя бы на один день, компанию штрафуют. За каждый день просрочки нужно заплатить 1/150 ключевой ставки ЦБ. Штрафы за невозврат составляют 75–100% суммы сделки, что министр финансов Антон Силуанов называл «драконовскими» и «сумасшествием». Срок давности привлечения к ответственности — два года. Причем нередко задержки происходят по вине контрагента (иностранного покупателя).

Основным инициатором либерализации валютного контроля является Минфин. ЦБ же обычно выступал за более осторожный подход к ослаблению регулирования.

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В конце июня Минфин опубликовал законопроект о поэтапной — с 2021 по 2025 год — отмене обязательной репатриации валютной выручки для несырьевых неэнергетических экспортеров. Минфин предлагает план по аналогии с отменой репатриации в рублях для сырьевых экспортеров, которая была принята ранее. Так, с 2021 года будет отменена репатриация средств до 30% суммы внешнеторгового договора между резидентом и нерезидентом, с 2022 года — не более 50%, с 2023 года — не более 70%, с 2024 года — в отношении всей суммы.

В национальном плане правительства по восстановлению экономики либерализации валютного контроля посвящен отдельный раздел. Среди мер — переход от тотального контроля к проверке только сомнительных операций, отмена на год штрафов за невозврат валютной выручки, разрешение экспортерам осуществлять зачеты встречных требований.

Но отменить репатриацию валютной выручки в плане предложено только по несырьевым неэнергетическим товарам. В то время как опрошенные ранее РБК эксперты уверены, что отменить ограничения по валютному контролю нужно для всех компаний.

Заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач высказывал мнение, что радикально ослабить контроль во время экономического кризиса было бы опасно из-за рисков утечки капитала. При этом замглавы ФНС согласился, что следующим этапом либерализации должно стать смягчение контроля за зарубежными счетами компаний. «Ограничений по зарубежным счетам быть не должно при условии, что эти счета прозрачны для ФНС», — уверен Вольвач.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Несмотря на внушительные штрафы, самый большой риск при несоблюдении требования о репатриации — уголовная ответственность, в том числе по ст. 193.1 УК (валютные операции по подложным документам). «Эта статья может быть интерпретирована самым широким образом», — отмечала ранее в беседе с РБК директор EY Law Анна Назарчук. По этой статье, в частности, расследуется уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова.

Высокий риск необоснованного привлечения к ответственности, вплоть до уголовной, за валютные нарушения иной раз удерживает компании от принятия решений о выходе на экспорт, отмечала ранее директор по совершенствованию регулирования экспортной деятельности РЭЦ Екатерина Барвалина. Многие компании отказываются выходить на экспорт, потому что боятся связываться с валютным контролем, подчеркивала профессор РЭШ Наталья Волчкова.

За последний год в России были предприняты шаги по смягчению валютного законодательства. В основном изменения коснулись граждан со счетами за рубежом. Так, с 1 января физлица могут без ограничений зачислять средства от нерезидентов на счета в странах — участницах Евразийского экономического союза или участницах автообмена финансовой информацией. Условия распространились на валютные операции после 1 января 2018 года.

Автор: Ольга Агеева
Теги: валютный контроль, валютная выручка, зарубежные счета, экспорт
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