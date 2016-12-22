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Силуанов выступил против «сумасшедших» штрафов за валютные нарушения
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Силуанов выступил против «сумасшедших» штрафов за валютные нарушения
Экономика, 22 дек, 13:39
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Силуанов выступил против «сумасшедших» штрафов за валютные нарушения
Минфин выступил за смягчение «драконовских» наказаний за нарушения валютного законодательства. По словам министра Антона Силуанова, штрафы до 100% от суммы незаконной операции или не возвращенных в Россию средств — «сумасшествие»
Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Минфин в ближайшие дни доработает законопроект по либерализации валютного законодательства, заявил глава ведомства Антон Силуанов на дискуссионной площадке «Экономика роста и благосостояния» в рамках съезда партии «Единая Россия».

В частности, министр назвал «сумасшедшими» штрафы за незаконные валютные операции в размере до 100% от суммы операции.

«Мы подготовили, несмотря на отдельную позицию Центрального банка, предложения по либерализации валютного законодательства. Абсолютно согласен, что еще с советских времен сохранились нормы, в том числе в части репатриации валютной выручки. О чем сейчас можно говорить, какая это репатриация валютной выручки, если эту выручку можно половину сразу там оставить или репатриировать в Россию и обратно вывезти за границу, какой смысл?» — задался вопросом Силуанов.

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«Драконовские меры с точки зрения нарушения валютного законодательства — стопроцентный штраф за нарушения законодательства. Это какое-то сумасшествие просто. У нас в правительстве есть поручение нам, и мы в инициативном порядке до конца года, уже сейчас, в ближайшие дни буквально, доработаем наш текст законопроекта», — добавил министр.

Под «отдельной позицией ЦБ» Силуанов имел в виду несогласие Банка России с такими предложениями о либерализации, пояснил РБК федеральный чиновник. РБК направил запрос в пресс-службу ЦБ.

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает штрафы за незаконные валютные операции (к которым относятся, например, расчеты с нерезидентами минуя уполномоченные российские банки) для граждан и юрлиц в размере от 75 до 100% суммы незаконной валютной операции. Аналогичный размер штрафов установлен для компаний и должностных лиц за нарушение сроков получения средств, предусмотренных внешнеторговым договором, на счета в российских банках (75–100% от суммы, которая должна быть зачислена на счета в российских банках), а также за нарушение сроков возврата в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за непоставленные товары, невыполненные работы или неоказанные услуги.

Минувшей осенью в Минфине прошло совещание с участием ЦБ, ФНС, ФТС и Росфинмониторинга, участники высказались за снижение штрафов за такие валютные нарушения до 15–20% от суммы операции (не возвращенных в Россию средств от нерезидентов), сообщал «Интерфакс» 1 декабря.

В Госдуме законопроект, скорее всего, будет курировать комитет по финансовым рынкам. Его глава Анатолий Аксаков сказал РБК, что пока не получал соответствующих материалов, но солидарен с позицией Минфина. «Формальные подходы к этим штрафам действительно создают проблему для нашего бизнеса. На деле это приводит к тому, что все это начинает камуфлироваться и прозрачность, наоборот, теряется», — говорит депутат.

Текущие размеры штрафов за валютные нарушения «с юридической и житейской точки зрения — это прямой отъем собственности, что максимально усложняет экспансию российского бизнеса», считает партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. По его словам, из-за угрозы высоких штрафов большое число состоятельных россиян переводят свои средства с личных счетов на счета иностранных юрлиц. При таких ограничениях, говорит он, валютный контроль заставляет, скорее, пользоваться офшорами, а не личными счетами.

Нынешние правила, отмечает Костальгин, сформулированы так, что в судебной системе отсутствует возможность учитывать человеческие обстоятельства и снижать штрафы либо обходиться предупреждением. «Мы вроде хотим, чтобы наш бизнес присутствовал за рубежом, но такой валютный контроль — для того чтобы рисовать статистику по нарушениям и неплохо пополнять бюджет. Безусловно, снижение штрафов — первый шаг к серьезному смягчению валютного контроля», — говорит юрист.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв, Екатерина Копалкина.
Теги: Антон Силуанов , КоАП , валютный контроль
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