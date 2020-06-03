Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

- внедрить риск-ориентированный подход и перейти от тотального контроля к контролю за «сомнительными валютными операциями». Это самая значимая мера из предложенных, считает руководитель центра компетенций и анализа стандартов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) РАНХиГС Антонина Левашенко. Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт. В прошлом году, когда правительство презентовало проект нового контрольно-надзорного кодекса, валютный контроль предполагалось не включать в сферу риск-ориентированного подхода;
- приостановить взимание штрафов за нерепатриацию валютной выручки по внешнеторговым контрактам и займам с 1 апреля 2020 года до 1 июля 2021 года. Штрафы составляют от 75 до 100% от суммы неправомерной валютной операции. Министр финансов Антон Силуанов называл их драконовскими и сумасшествием;
- признать на год, до 1 июля 2021 года, экспортера исполнившим обязанность по возврату валютной выручки, если он получил средства от российского банка-гаранта в счет исполнения обязательств контрагента по внешнеторговому договору;
- разрешить международным перевозчикам засчитывать остатки авансов контрагентам в рамках одного внешнеторгового договора в счет оплаты авансовых платежей по другому внешнеторговому договору в целях исполнения обязанности по возврату валютной выручки;
- поэтапно отменить требования по возврату экспортерами выручки в иностранной валюте за переданные ими контрагентам несырьевые неэнергетические товары;
- разрешить экспортерам осуществлять зачеты встречных требований по обязательствам, вытекающим из условий внешнеторгового договора (в том числе в случаях применения контрагентом штрафов, неустоек или иных мер ответственности экспортера, выставленных за нарушение требований к качеству товара, условий поставок и т.п.) или замены новым обязательством в целях исполнения обязанности по возврату валютной выручки.
Ответственным исполнителем назначен Минфин. РБК направил запрос в пресс-службу министерства.
Эти меры cблизят российское валютное законодательство с мировой практикой и позволят увеличить объем внешнеторговых операций, прокомментировал РБК управляющий партнер офиса коллегии адвокатов Pen & Paper в Санкт-Петербурге Алексей Добрынин. Временное смягчение станет экспериментом и может подтолкнуть к дальнейшей либерализации, считает директор EY Law Анна Назарчук. «Год — немаленький срок для того, чтобы оценить эффективность предложенных мер. Надеемся, что государство продолжит этот курс», — добавляет эксперт. Предложенные шаги станут «несомненным плюсом», но бизнес ожидает полной отмены репатриации валютной выручки и возможности свободного зачета средств, указывает Назарчук.
Новые правила жизни без репатриации не распространились на экспортеров услуг, а зачеты остатков авансовых платежей разрешили только международным перевозчикам, а не всем участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД), отмечает Левашенко из РАНХиГС. Кроме того, по ее словам, филиалы российских компаний по-прежнему «фактически лишены возможности эффективно использовать банковские счета в странах присутствия». К тому же сохраняется самый большой риск при нарушении требований репатриации — уголовная ответственность, в том числе по ст. 193.1 УК (о валютных операциях с подложными документами). «Эта статья может быть интерпретирована очень широким образом», — заключает Назарчук. В частности, по этой статье расследуется уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова.