Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

В план восстановления экономики правительство включило меры по либерализации валютного контроля. Среди них — замена тотального контроля на проверку сомнительных операций, а также отмена на год штрафов за невозврат валютной выручки

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Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки. Такие меры содержатся в общенациональном плане правительства по восстановлению экономики и долгосрочным структурным изменениям, о котором 2 июня премьер Михаил Мишустин рассказал президенту Владимиру Путину.

РБК изучил проект антикризисного плана правительства от 30 мая, который, по словам федерального чиновника, является «наиболее актуальной версией» национального плана. План рассчитан на срок до декабря 2021 года.

Подробнее о мерах по либерализации валютного контроля и поддержки экспорта читайте в материале РБК ПРО.

Как изменится валютный контроль

В национальный план восстановления экономики вошел блок инициатив по изменению валютного законодательства. Правительство предлагает: