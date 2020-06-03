Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 68,98 (-0,73) Quote, 02 июн, 13:07
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 76,78 (-0,86) Quote, 02 июн, 13:07
Английским клубам разрешили товарищеские игры перед возобновлением сезона Спорт, 08:37 СМИ сообщили об узнавшем о COVID спустя два месяца из-за комы москвиче Общество, 08:37 Москва и мировые столицы: сколько стоит поддержка бизнеса РБК и Центр поддержки экономики, 08:30 Владельцы «Смешариков» распустили созданный в январе управляющий комитет Технологии и медиа, 08:30 Facebook позволил пользователям скрывать старые публикации Технологии и медиа, 08:30 Минобороны перенесло военные сборы студентов Общество, 08:08 РБК Pro: где выросли онлайн-продажи. Данные «Яндекс.Касса» Pro, 08:00 Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли Финансы, 08:00 Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии Экономика, 08:00 Как власти смягчают валютный контроль на фоне пандемии Pro, 08:00 Как устроиться на работу в кризис — инструкция от Bloomberg Pro, 07:58 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 июня Общество, 07:54 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:53 Свет, камера, смартфон: как снять модное видео РБК Стиль и Huawei, 07:40
Антикризисные меры ,  
0 

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

В план восстановления экономики правительство включило меры по либерализации валютного контроля. Среди них — замена тотального контроля на проверку сомнительных операций, а также отмена на год штрафов за невозврат валютной выручки
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки. Такие меры содержатся в общенациональном плане правительства по восстановлению экономики и долгосрочным структурным изменениям, о котором 2 июня премьер Михаил Мишустин рассказал президенту Владимиру Путину.

РБК изучил проект антикризисного плана правительства от 30 мая, который, по словам федерального чиновника, является «наиболее актуальной версией» национального плана. План рассчитан на срок до декабря 2021 года.

Подробнее о мерах по либерализации валютного контроля и поддержки экспорта читайте в материале РБК ПРО.

Как изменится валютный контроль

В национальный план восстановления экономики вошел блок инициатив по изменению валютного законодательства. Правительство предлагает:

  • внедрить риск-ориентированный подход и перейти от тотального контроля к контролю за «сомнительными валютными операциями». Это самая значимая мера из предложенных, считает руководитель центра компетенций и анализа стандартов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) РАНХиГС Антонина Левашенко. Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт. В прошлом году, когда правительство презентовало проект нового контрольно-надзорного кодекса, валютный контроль предполагалось не включать в сферу риск-ориентированного подхода;
  • приостановить взимание штрафов за нерепатриацию валютной выручки по внешнеторговым контрактам и займам с 1 апреля 2020 года до 1 июля 2021 года. Штрафы составляют от 75 до 100% от суммы неправомерной валютной операции. Министр финансов Антон Силуанов называл их драконовскими и сумасшествием;
  • признать на год, до 1 июля 2021 года, экспортера исполнившим обязанность по возврату валютной выручки, если он получил средства от российского банка-гаранта в счет исполнения обязательств контрагента по внешнеторговому договору;
  • разрешить международным перевозчикам засчитывать остатки авансов контрагентам в рамках одного внешнеторгового договора в счет оплаты авансовых платежей по другому внешнеторговому договору в целях исполнения обязанности по возврату валютной выручки;
  • поэтапно отменить требования по возврату экспортерами выручки в иностранной валюте за переданные ими контрагентам несырьевые неэнергетические товары;
  • разрешить экспортерам осуществлять зачеты встречных требований по обязательствам, вытекающим из условий внешнеторгового договора (в том числе в случаях применения контрагентом штрафов, неустоек или иных мер ответственности экспортера, выставленных за нарушение требований к качеству товара, условий поставок и т.п.) или замены новым обязательством в целях исполнения обязанности по возврату валютной выручки.

Ответственным исполнителем назначен Минфин. РБК направил запрос в пресс-службу министерства.

Эти меры cблизят российское валютное законодательство с мировой практикой и позволят увеличить объем внешнеторговых операций, прокомментировал РБК управляющий партнер офиса коллегии адвокатов Pen & Paper в Санкт-Петербурге Алексей Добрынин. Временное смягчение станет экспериментом и может подтолкнуть к дальнейшей либерализации, считает директор EY Law Анна Назарчук. «Год — немаленький срок для того, чтобы оценить эффективность предложенных мер. Надеемся, что государство продолжит этот курс», — добавляет эксперт. Предложенные шаги станут «несомненным плюсом», но бизнес ожидает полной отмены репатриации валютной выручки и возможности свободного зачета средств, указывает Назарчук.

Новые правила жизни без репатриации не распространились на экспортеров услуг, а зачеты остатков авансовых платежей разрешили только международным перевозчикам, а не всем участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД), отмечает Левашенко из РАНХиГС. Кроме того, по ее словам, филиалы российских компаний по-прежнему «фактически лишены возможности эффективно использовать банковские счета в странах присутствия». К тому же сохраняется самый большой риск при нарушении требований репатриации — уголовная ответственность, в том числе по ст. 193.1 УК (о валютных операциях с подложными документами). «Эта статья может быть интерпретирована очень широким образом», — заключает Назарчук. В частности, по этой статье расследуется уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова.

Авторы: Ольга Агеева, Иван Ткачёв
При участии: Юлия Старостина
Теги: валютный контроль, валютная выручка, внешняя торговля, банки
Материалы по теме
Мишустин назвал стоимость национального плана по восстановлению экономики
Экономика
ФНС заявила об ослаблении валютного контроля за счетами в 92 странах
Финансы
Валютные спецоперации: как обвинить Сергея Петрова и многих других
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter